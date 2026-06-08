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Ejército pone a disposición del Ministerio Público a dos dominicanos detenidos con 11 haitianos indocumentados en Valverde

HECTOR SANCHEZ
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Mao, Valverde, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron a dos ciudadanos dominicanos que transportaban a once (11) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio de Mao, provincia Valverde.

La detención se produjo frente al recinto de la UASD-Mao, donde fue interceptada la jeepeta marca Toyota, modelo Prado, color blanco, conducida por Joel Martín Puello Rodríguez, quien se encontraba acompañado por César Antonio Rodríguez Núñez, resultando ambos detenidos.

Durante la inspección vehicular, los soldados comprobaron que en su interior eran transportados de manera ilegal once (11) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos seis (06) hombres, tres (03) mujeres y dos (02) menores de edad.

Los dos ciudadanos dominicanos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público, para seguir el debido proceso legal.

Los extranjeros indocumentados y el vehículo utilizado para el traslado fueron conducidos a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia para los fines correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa desarrollando operativos de vigilancia, inteligencia e interdicción en toda su área de responsabilidad, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad nacional.

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