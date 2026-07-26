Osceola presenta presupuesto de $2,440 millones: crece el valor de las propiedades, pero también la presión sobre los servicios

El condado propone mantener en 6.7 mills la tasa del Fondo General por decimosexto año consecutivo, mientras enfrenta mayores necesidades de infraestructura, mantiene congeladas muchas contrataciones y se prepara para posibles cambios al sistema de impuestos sobre la propiedad en Florida.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Florida — 26 de julio de 2026. Osceola County se prepara para administrar un presupuesto recomendado de $2,440 millones para el año fiscal 2027, una cifra que refleja la dimensión que ha alcanzado uno de los condados de mayor crecimiento de Central Florida.

Pero detrás de los miles de millones existe una historia considerablemente más importante para el residente.

Osceola continúa creciendo. Llegan nuevas viviendas, comercios y desarrollos. Aumenta el valor de las propiedades y se expande la base tributaria.

Al mismo tiempo, ese crecimiento exige carreteras, policías, bomberos, parques, bibliotecas, servicios judiciales y una infraestructura pública cada vez más costosa.

El resultado es una paradoja que comienza a definir las finanzas públicas del condado:

Osceola crece, pero también crece la factura de mantener funcionando ese Osceola más grande.

El County Manager Don Fisher presentó el 20 de julio su Recommended Fiscal Year 2027 Budget ante la Board of County Commissioners. El plan asciende a $2.44 billion, antes de incorporar determinados saldos trasladados de proyectos y subvenciones que serán calculados posteriormente durante las audiencias presupuestarias de septiembre.

La tasa permanece en 6.7 mills

Uno de los anuncios principales es que Fisher recomienda mantener la tasa del General Fund en 6.7 mills por decimosexto año consecutivo.

Un mill equivale a $1 de impuesto por cada $1,000 de valor imponible.

Por ejemplo, una propiedad con $300,000 de valor imponible representaría, únicamente bajo una tasa de 6.7 mills, unos $2,010 antes de considerar otras tasas, distritos, exenciones y componentes de la factura tributaria.

Pero aquí existe una distinción fundamental:

Mantener la tasa no significa necesariamente mantener igual la factura de impuestos de cada propietario.

Si aumenta el valor imponible de una propiedad, el impuesto puede aumentar aun cuando el gobierno no eleve la tasa.

Esa diferencia merece especial atención cuando los gobiernos anuncian que no están aumentando el millage rate.

El valor de Osceola sigue aumentando

Según los datos presentados por el condado, el valor de las propiedades aumentó aproximadamente 6.2%, mientras que cerca de $2,200 millones en nuevas construcciones fueron incorporados a la base tributaria.

Ese crecimiento proporciona nuevos ingresos.

Pero también genera nuevas obligaciones.

Una urbanización puede incorporar cientos o miles de nuevas propiedades al tax roll.

Sin embargo, esas viviendas también producen tráfico.

Los residentes necesitan servicios de emergencia.

Las carreteras requieren ampliaciones.

Aparecen nuevas intersecciones.

Se necesitan parques.

Aumenta la demanda sobre servicios gubernamentales.

Y las nuevas instalaciones públicas, una vez construidas, tienen que mantenerse durante décadas.

Ese es precisamente el dilema financiero que comienza a aparecer detrás del presupuesto.

El propio condado reconoce la presión de infraestructura

No se trata únicamente de una interpretación periodística.

En el presupuesto recomendado para FY2026, la administración del condado ya advertía que, aunque las valoraciones de propiedades habían aumentado, la demanda de infraestructura derivada del crecimiento continuaba superando los ingresos adicionales provenientes de property taxes, mientras los costos de construcción habían experimentado aumentos extraordinarios.

Ese antecedente resulta fundamental para entender el presupuesto de 2027.

Osceola no enfrenta necesariamente un problema provocado por falta de crecimiento.

En cierta medida enfrenta exactamente lo contrario:

el costo de administrar el crecimiento.

De $3.1 mil millones a $2.44 mil millones: cuidado con la comparación

A primera vista aparece una cifra que podría generar alarma.

El presupuesto aprobado para FY2026 fue de casi $3.1 billion, mientras el presupuesto recomendado inicialmente para FY2027 es de $2.44 billion.

Eso podría interpretarse como una reducción cercana a $660 millones.

Pero esa comparación sería prematura.

El propio condado advierte que los $2.44 billion todavía no incluyen los carryforward balances que serán incorporados durante las audiencias de septiembre, cuando existan estimados más precisos sobre proyectos y subvenciones que continúan de un año fiscal al siguiente.

Algo similar ocurrió durante el proceso presupuestario anterior: el presupuesto recomendado inicial de FY2026 fue aproximadamente $2.363 billion, pero el presupuesto finalmente aprobado alcanzó casi $3.1 billion después de incorporarse otros componentes.

Por eso todavía no puede afirmarse responsablemente que Osceola esté reduciendo su presupuesto en $660 millones.

La cifra final llegará más adelante.

Congelación de contrataciones

Hay, sin embargo, una señal inequívoca de cautela.

La administración continuará con un hiring freeze, aunque contempla excepciones limitadas para seguridad pública, salud pública y otras operaciones consideradas críticas.

También está utilizando zero-based budgeting y posponiendo proyectos que pudieran generar costos operacionales significativos a largo plazo.

Esto merece atención.

Un condado en rápido crecimiento normalmente necesita más personal para atender una población mayor.

Si simultáneamente intenta limitar nuevas contrataciones, la administración tendrá que demostrar que puede mantener los niveles de servicio sin sobrecargar departamentos o deteriorar la atención al público.

¿Dónde está gastándose el dinero?

Todavía estamos ante un presupuesto recomendado, no el presupuesto finalmente adoptado.

Pero para comprender las prioridades recientes del condado resulta útil mirar el presupuesto FY2026 aprobado.

Ese plan incluyó, entre otras inversiones:

$14 millones para diseño e ingeniería de Canoe Creek Road;

para diseño e ingeniería de Canoe Creek Road; $4.7 millones para construcción en Old Lake Wilson Road;

para construcción en Old Lake Wilson Road; $3.8 millones para Advanced Traffic Management System;

para Advanced Traffic Management System; $9.2 millones para renovaciones de instalaciones correccionales;

para renovaciones de instalaciones correccionales; $5.3 millones para equipos de Fire and EMS;

para equipos de Fire and EMS; $3 millones para Affordable Housing Mobility Fee Buy Down;

para Affordable Housing Mobility Fee Buy Down; $10.4 millones para la cuarta fase de Osceola Prosper.

Estos números ayudan a explicar por qué el crecimiento resulta tan costoso.

Una sola carretera puede requerir decenas de millones de dólares antes incluso de resolver completamente un corredor congestionado.

El gran interrogante: los impuestos sobre la propiedad

Existe además una incertidumbre externa que explica buena parte de la prudencia de Fisher.

El presupuesto está siendo preparado ante posibles cambios al sistema de property taxes de Florida que irán ante los votantes el 3 de noviembre.

El condado señala expresamente que su estrategia fiscal está siendo diseñada para mantener estabilidad independientemente del resultado de la denominada Constitutional Amendment 3.

¿Por qué preocupa tanto?

Porque los impuestos sobre las propiedades constituyen la mayor fuente recurrente de ingresos de Osceola County y ayudan a financiar servicios como seguridad pública, transporte, parques, bibliotecas, tribunales y programas comunitarios.

Una modificación sustancial de esa fuente de ingresos podría obligar al condado a reconsiderar prioridades.

Fisher lo está anticipando antes de que ocurra.

Eso explica la congelación de contrataciones, el análisis desde cero de determinados gastos y la cautela frente a proyectos que puedan crear obligaciones permanentes.

El presupuesto también es una decisión política

Aunque el County Manager prepara la recomendación, Don Fisher no decide unilateralmente el presupuesto final.

Ahora comienza el trabajo político de los cinco miembros de la Osceola County Board of County Commissioners.

Los comisionados podrán revisar la propuesta, solicitar cambios y escuchar al público antes de adoptar el presupuesto definitivo.

Y ahí es donde esta discusión debería interesar particularmente a los residentes.

Porque un presupuesto de $2.44 billion no es simplemente un documento contable.

Es una declaración de prioridades.

Cada millón destinado a una carretera no puede utilizarse simultáneamente para otra necesidad.

Cada nueva instalación genera gastos futuros.

Cada posición que permanece congelada puede representar ahorro, pero también puede afectar capacidad operacional.

Cada proyecto pospuesto resuelve un problema presupuestario presente mientras potencialmente deja una necesidad para mañana.

El residente debe mirar más allá del millage

Durante 16 años Osceola ha mantenido la tasa del General Fund en 6.7 mills.

Eso representa estabilidad.

Pero en un condado transformado por un extraordinario crecimiento demográfico y urbano, la conversación fiscal debería ir más allá de si el número permanece en 6.7.

La pregunta más importante es:

¿Qué recibe el residente por cada dólar que paga?

¿Cuánto tarda en llegar Fire Rescue?

¿Cuánto tiempo pasa atrapado en el tráfico?

¿Las carreteras se construyen antes o después de que lleguen miles de nuevas viviendas?

¿Hay suficientes parques?

¿Los servicios públicos mantienen el ritmo de crecimiento?

¿Está aumentando la deuda?

¿Está acumulándose infraestructura pendiente que futuras generaciones tendrán que financiar?

Esas son las métricas con las que realmente debe evaluarse un presupuesto público.

Poinciana y St. Cloud ejemplifican el desafío

El debate tampoco puede observarse exclusivamente desde el edificio del gobierno del condado.

En comunidades como Poinciana, donde tráfico e infraestructura han sido problemas persistentes, los residentes experimentan diariamente las consecuencias de un crecimiento que en ocasiones parece avanzar más rápido que las soluciones públicas.

En el este del condado, el crecimiento alrededor de St. Cloud, Narcoossee y Harmony está transformando zonas que hace relativamente pocos años tenían características mucho más rurales.

Cada nueva comunidad representa nuevas propiedades en el tax roll.

Pero también nuevos automóviles, nuevas intersecciones, nuevas necesidades de emergencia y nuevas demandas de infraestructura.

La pregunta fiscal esencial será determinar si cada nueva fase de crecimiento está generando suficientes recursos para pagar por las consecuencias que produce.

Dos fechas que los residentes deberían marcar

El proceso todavía no ha terminado.

Los residentes tendrán dos oportunidades formales para expresarse durante las audiencias públicas programadas para:

3 de septiembre de 2026

y

21 de septiembre de 2026.

Después de ese proceso, la Board of County Commissioners considerará la adopción final del presupuesto.

Esas reuniones probablemente serán más importantes de lo que parecen.

Porque entre julio y septiembre los comisionados tendrán que decidir qué conservar, qué modificar, qué financiar y posiblemente qué posponer.

Osceola tiene dinero. También tiene enormes obligaciones.

Un presupuesto recomendado de $2.44 billion demuestra que Osceola County ya no funciona financieramente como una pequeña comunidad periférica de Orlando.

Es una jurisdicción grande, compleja y en transformación.

Pero el tamaño del presupuesto por sí solo no garantiza mejores servicios.

El verdadero desafío consiste en transformar crecimiento económico y aumento de las valoraciones inmobiliarias en infraestructura que el ciudadano pueda ver y utilizar.

Osceola puede celebrar que mantiene su General Fund millage rate en 6.7 mills por decimosexto año.

También puede destacar su fortaleza financiera.

Pero los residentes tienen derecho a plantear una pregunta adicional:

Si Osceola continúa creciendo y su presupuesto se mide en miles de millones, ¿por qué tantas veces sentimos que nuestras carreteras, infraestructura y servicios todavía están tratando de alcanzarlo?

Responder esa pregunta debería ser uno de los grandes debates públicos antes de que los comisionados aprueben el presupuesto definitivo en septiembre.