Policía Nacional de la Republica Dominicana reporta entrega de prófugos tras llamado presidencial y mantiene orden de captura activa contra más de 50 mil personas

Palacio Nacional, R. D.-La Policía Nacional de la Republica Dominicana, a través de su vocería y canales oficiales, informó sobre la entrega voluntaria de cuatro personas requeridas por la justicia en las últimas horas, entre las que se encuentran dos adolescentes vinculados al asalto a un militar en Santo Domingo Este. A estos se suman otros prófugos procesados por robos agravados e intentos de atracos en La Vega y otras localidades del país.

​El reporte policial se enmarca en la presentación del registro nacional de órdenes de arresto, donde las autoridades revelaron que actualmente existen más de 53,800 órdenes pendientes contra unas 50,800 personas. La institución detalló que la mayoría de los requerimientos judiciales corresponden a delitos de violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas y homicidios.

​La institución policial reiteró la exhortación a los implicados en distintas acciones delictivas para que continúen respondiendo al llamado y se entreguen por las vías correspondientes antes de ser localizados por los agentes de investigación.

La Policía Nacional de la República Dominicana mantiene activas 53,877 órdenes de arresto pendientes contra un total de 50,865 personas. Esta revelación oficial coincide con un masivo operativo de búsqueda y con el enfático llamado del presidente Luis Abinader, quien exhortó a los fugitivos a entregarse de manera voluntaria antes de ser localizados por los equipos de inteligencia.

Balance de entregas voluntarias

Tras el llamado presidencial emitido a finales de septiembre, al menos 29 personas con órdenes de captura vigentes se han entregado voluntariamente ante las autoridades policiales. Si se contabiliza el acumulado total del mes de septiembre, la cifra de entregas voluntarias bajo las garantías del debido proceso asciende a más de 90 personas.

El mandatario del Hermoso País Caribeño ha reiterado en varias ocasiones que los organismos de seguridad tienen ubicados de forma prioritaria a unos 70 prófugos de alta peligrosidad y reincidentes, advirtiéndoles que “se entreguen porque hay equipos buscándolos”.