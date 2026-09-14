Armada de República Dominicana entrega embarcaciones a POLITUR para potenciar la seguridad en zonas costeras. Otras Noticias Militares

Sanz Souci, Santo Domingo Este, R. D.-En un acto oficial presidido por el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada de República Dominicana, se realizó la entrega de una primera partida de dos embarcaciones equipadas con motores fuera de borda a la Policía de Turismo (POLITUR), con el objetivo de optimizar las capacidades operativas y salvaguardar los espacios marítimos del país.

La ceremonia contó con la participación del general Minoru Matsunaga, director central de POLITUR, junto a su plana mayor ejecutiva. Durante el evento, las autoridades destacaron que estas unidades fueron completamente rehabilitadas y acondicionadas por la Industria Naval de la Armada, demostrando la capacidad técnica de la institución militar para recuperar este tipo de equipos.

El comandante general de la Armada subrayó que esta iniciativa busca garantizar que tanto los ciudadanos como los visitantes extranjeros que disfrutan de las costas nacionales se sientan plenamente seguros. Por su parte, el director de POLITUR agradeció el respaldo institucional, enfatizando que este esfuerzo conjunto impulsa directamente el desarrollo de un turismo seguro, protegido y sostenible en todo el territorio dominicano.

Operativo migratorio en Tenares deja 55 extranjeros detenidos

La Dirección General de Migración (DGM) ejecutó un amplio operativo de control e interdicción migratoria en diversos sectores del municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, como parte de las acciones institucionales que se desarrollan a nivel nacional.

Durante el despliegue estratégico, realizado en horario de la madrugada, los equipos de control detuvieron a 55 extranjeros de nacionalidad haitiana que se encontraban en el país en condición migratoria irregular. Tras su captura, los ciudadanos fueron trasladados hacia el Centro de Procesamiento de Santiago para agotar los trámites correspondientes conforme a la ley.

Las intervenciones abarcaron puntos clave como la carretera Tenares-Macorís, el centro urbano del municipio, además de las localidades de El Corozal y Cristo Rey, zonas donde previamente se habían concentrado las labores de inteligencia para ubicar a personas sin la documentación requerida.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que la Dirección General de Migración mantiene en todo el territorio dominicano con el objetivo de fiscalizar el flujo migratorio y hacer cumplir las normativas vigentes.

Operativo en Valle Nuevo; apresan cinco nacionales haitianos

En las alturas de La Siberia, donde el frío corta y la neblina abraza los pinos del Parque Nacional Valle Nuevo, la rutina del 6to. Batallón de Cazadores se quebró con el crujir de unas ramas. Los hombres del “General Gregorio Luperón” rastreaban el área cuando interceptaron a un grupo de cinco nacionales haitianos que avanzaban en condición migratoria irregular.

Durante la requisa, la tensión subió cuando a uno de los extranjeros se le ocupó un arma de fuego de fabricación artesanal, conocida comúnmente como “chagón”, lista para ser utilizada.

Sin que se registraran incidentes mayores, los cinco extranjeros y el arma incautada fueron trasladados de inmediato a la Fortaleza Patria y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Hasta el momento, los detalles sobre las identidades de los detenidos no han sido ofrecidos por las autoridades militares, ya que la investigación y el proceso de depuración continúan en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más información conforme avancen las indagatorias.

Operativo conjunto en Baní frena lancha rápida con 595 paquetes de cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada y la Fuerza Aérea, respaldadas por el Ministerio Público y agencias internacionales, interceptaron una embarcación cargada de narcóticos en las costas de la provincia Peravia.

Tras recibir informes de inteligencia, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo combinado por aire, mar y tierra para dar seguimiento a una lancha sospechosa que se aproximaba al territorio nacional desde Sudamérica.

La persecución concluyó a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, donde las unidades tácticas neutralizaron una embarcación tipo Go Fast de 32 pies de eslora, propulsada por dos motores fuera de borda.

Capitán de Navío Alex Isaac Rodríguez Vocero ARD; Carlos Devers, Vocero DNCD y Coronel Piloto Manuel Gómez Portorreal, Vocero FARD

Durante el abordaje, las autoridades arrestaron a tres tripulantes extranjeros —dos de nacionalidad colombiana y uno venezolana— e incautaron 24 pacas que albergaban un total de 595 paquetes de presunta sustancia prohibida.

El inventario de la operación incluyó cinco tanques y un garrafón de combustible, un dispositivo GPS, cinco teléfonos móviles, un pasaporte colombiano y efectos personales vinculados a la red de tráfico transnacional.

Los paquetes decomisados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso oficial mediante análisis técnicos.

DNCD Y MP DISPONEN DE 50 OPERATIVOS Y ALLANAMIENTOS CONTRA EL MICROTRÁFICO EN EL DISTRITO NACIONAL

Santo Domingo.- En la continuación del reforzamiento de la operatividad en el combate al tráfico de sustancias controladas, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó una amplia intervención operativa en diversos barrios del Distrito Nacional, logrando la incautación de más de 7,000 gramos de distintas drogas, dinero en efectivo y la detención de varias personas.

Durante la jornada, los agentes antinarcóticos y fiscales desplegaron un total de 50 operativos y 6 allanamientos simultáneos, previa labores de inteligencia operativa.

Las intervenciones abarcaron los sectores de Las Praderas, Villa Francisca, Guachupita, Gualey, Ensanche Capotillo, Villa Juana, Villas Agrícolas, Los Girasoles y Cristo Rey, entre otros puntos estratégicos.

Como resultado de las acciones, las autoridades decomisaron un total consolidado de 7,240 gramos de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas, 5,380 de presunta cocaína, 1,462 gramos de crack, 397 de marihuana y una dosis de molly, con un peso de 100 miligramos. Además de las sustancias, se ocuparon RD $36,750.00 pesos y US $2.00 dólares en efectivo, una balanza utilizada para el pesaje de las drogas y dos teléfonos celulares.

Entre los detenidos identificados figuran Carlos Eduardo Guerrero (alias “Juan Carlos”), Guixsel Fernando Suárez, Bernardo Almonte, Erick Aquiles Tapia, Hesly Mariely Marun, Kevin Antonio, Axell Alejandro Veras, Simón Rojas, Yohangel Arias, Rover Beltré, Carlos Javier Cuevas y Eduardo Jesús Peña Rodríguez.

Estas intervenciones forman parte de las estrategias conjuntas impulsadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, (FTC), cuyo propósito es erradicar la distribución de sustancias controladas en las calles, capturar a los cabecillas de estas redes y mantener la tranquilidad y seguridad a los distintos sectores del país.

Tanto los detenidos como las evidencias incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que las sustancias serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Comandante general de la FARD y presidenta de AEOFARD reciben comisión del Ministerio de la Mujer encabezada por la ministra Gloria Reyes

Santo Domingo.-El mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, en compañía de su esposa la señora Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la FARD (AEOFARD), recibió en su despacho a la señora Gloria Reyes Gómez, ministra de la Mujer, quien estuvo acompañada de la señora Rosa Mejía, viceministra de Planificación, y la señora Lily Luciano, viceministra de Cultura de Igualdad.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron impresiones sobre temas de interés común y la importancia de articular esfuerzos interinstitucionales para impulsar iniciativas en favor de la igualdad, la protección y el bienestar de las mujeres y las familias dominicanas.