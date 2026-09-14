St. Cloud acelera: 178 acres entran al tablero

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Fla. — La investigación de las últimas 48 horas no arroja un gran escándalo ni una decisión extraordinaria que justifique reciclar historias anteriores. Pero los documentos públicos recién disponibles sí revelan algo que merece atención: St. Cloud se prepara para procesar, en una sola reunión de planificación, decisiones que involucran aproximadamente 178 acres de terreno y que abarcan industria, desarrollo mixto, infraestructura eléctrica y un proyecto de más de 100 acres.

La agenda oficial de la Planning Commission para este martes 15 de septiembre contiene 10 acciones, agrupadas alrededor de cuatro proyectos: Hickory PID, Ivey Groves 2C, una futura subestación de Orlando Utilities Commission y Avancia, anteriormente conocido como Neptune Village.

No significa que esos proyectos estén aprobados. La Planning Commission apenas deberá considerarlos y formular las decisiones o recomendaciones correspondientes.

Pero el expediente permite ver algo más importante: hacia dónde se está moviendo St. Cloud antes de que las máquinas lleguen al terreno.

Hickory: de suelo del Condado a parque industrial

El primer expediente es Hickory PID.

Mediante Ordinance 2026-41, el solicitante pide la anexión voluntaria a St. Cloud de aproximadamente 11.91 acres. Luego, Ordinance 2026-42 propone cambiar la designación del Comprehensive Plan desde Low Density Residential e Industrial del Condado a Employment de la Ciudad. Finalmente, Ordinance 2026-40 solicita cambiar la zonificación de Agricultural e Industrial General del Condado a I-3 Industrial Park District de St. Cloud para aproximadamente 15.38 acres brutos. El agente identificado es Brent Spain, de Theriaque & Spain.

La secuencia es importante.

No estamos simplemente ante una solicitud de construcción.

Estamos viendo las tres herramientas mediante las cuales una ciudad puede transformar el futuro de una propiedad:

anexión, Comprehensive Plan y zoning.

El cambio hacia Employment e Industrial Park apunta claramente hacia actividad económica y empleo, pero la agenda todavía no establece qué usuario final ocuparía el terreno, cuántos empleos produciría ni qué impacto tendría sobre tráfico e infraestructura.

Esas son precisamente las preguntas que deben responderse antes de confundir capacidad para desarrollar con beneficio económico demostrado.

Ivey Groves: 38.5 acres cambian de jurisdicción

El segundo expediente es Ivey Groves 2C.

Aquí el solicitante, representado por Boyd Civil Engineering a través de Xabier Guerricagoitia, busca anexar aproximadamente 38.5 acres a St. Cloud mediante Ordinance 2026-43.

Las dos acciones siguientes completarían la transición regulatoria: mantener el uso futuro como Mixed-Use, pero cambiarlo de jurisdicción del Condado a la Ciudad, y sustituir la zonificación MXD Mixed-Use del Condado por MIX Mixed-Use de St. Cloud.

Ese detalle merece atención.

Cuando una propiedad mantiene una denominación aparentemente similar —Mixed-Use— puede parecer que nada cambia.

Pero cambiar de jurisdicción puede significar reglas diferentes, densidades diferentes, procedimientos diferentes y otra autoridad tomando las decisiones futuras.

Por eso OSCEOLA 360 quiere conocer el paso siguiente:

¿Cuántas viviendas permitiría finalmente el proyecto?

¿Cuánto espacio comercial?

¿Qué densidad?

¿Qué infraestructura deberá aportar el desarrollador?

¿Qué impacto proyectado tendrá sobre carreteras, escuelas, agua y servicios públicos?

La palabra “Mixed-Use” no responde ninguna de esas preguntas.

OUC prepara una subestación al oeste de St. Cloud

Probablemente el expediente con implicaciones estructurales más interesantes es OUC Substation St. Cloud West.

Orlando Utilities Commission solicita anexar aproximadamente 10.89 acres a St. Cloud. Además, busca cambiar la designación futura del terreno de Mixed-Use del Condado a Institutional de la Ciudad y modificar la zonificación de MXD Mixed-Use a P Professional. Los agentes identificados son Daniel Slack por OUC y Spencer Clark de Black & Veatch.

Una subestación eléctrica no produce el impacto visual de una urbanización nueva.

Pero puede decir mucho más sobre el crecimiento futuro.

La infraestructura eléctrica normalmente debe anticipar demanda.

Por eso las preguntas periodísticas aquí no deberían limitarse a dónde estará la instalación.

Hay que preguntar:

¿qué crecimiento de demanda eléctrica está proyectando OUC para el oeste de St. Cloud?

¿Qué comunidades o proyectos abastecerá?

¿Cuál será su capacidad?

¿Cuánto costará?

¿Cuándo entrará en servicio?

¿Quién financiará la inversión?

¿Y qué medidas de compatibilidad se establecerán para las propiedades cercanas?

En una región que continúa incorporando viviendas y actividad comercial, una nueva subestación puede ser tanto infraestructura como indicador adelantado de crecimiento.

Avancia: más de 100 acres vuelven al expediente

El proyecto territorialmente mayor de la agenda es Avancia, anteriormente denominado Neptune Village.

Home Dynamics Corp., representada por Poulos & Bennett, LLC, solicita mediante Ordinance 2026-34 modificar el Planned Unit Development y Preliminary Master Plan previamente aprobados para aproximadamente 101.73 acres.

Aquí OSCEOLA 360 encuentra una limitación importante del documento publicado.

La agenda identifica la extensión del proyecto y la solicitud de modificación, pero no explica en sus dos páginas qué está cambiando dentro del master plan.

Por tanto, no sería responsable atribuirle nuevas viviendas, densidades o usos específicos sin revisar el expediente técnico.

Ese documento es ahora una prioridad.

Porque en un proyecto de 101.73 acres, la diferencia entre el plan aprobado y el plan modificado puede traducirse en viviendas adicionales, cambios comerciales, vialidad, áreas abiertas, infraestructura o una combinación de ellos.

La pregunta no es simplemente:

¿qué propone Avancia?

Es:

¿qué tenía autorizado y qué quiere cambiar ahora?

Ahí estará la verdadera historia.

Casi 178 acres en una sola noche

Si tomamos las superficies brutas que la propia agenda asigna a los cuatro expedientes principales —15.38 acres de Hickory, 38.5 de Ivey Groves, 10.89 de OUC y 101.73 de Avancia— estamos hablando de aproximadamente 166.5 acres directamente vinculados a cambios de zonificación o master plan. Si se contabiliza además por separado la parcela de 11.91 acres incluida en la anexión de Hickory, la actividad documental ronda los 178 acres, aunque parte de esa superficie corresponde al mismo proyecto y no debe interpretarse como 178 acres físicamente distintos.

La distinción es importante.

Las cifras grandes producen titulares.

Los expedientes producen precisión.

Lo realmente relevante no es inflar el número, sino observar que en una sola reunión St. Cloud estudiará simultáneamente expansión de límites municipales, conversión industrial, mixed-use, infraestructura eléctrica y modificación de un PUD de más de 100 acres.

Eso sí constituye una señal significativa de transformación territorial.

Mientras tanto, Osceola abre esta tarde el micrófono

El gobierno del Condado tiene programada para hoy, 14 de septiembre a las 5:30 p.m., una reunión especial de comentarios públicos en el County Administration Building, 1 Courthouse Square.

El formato permite a los residentes dirigirse al Board of County Commissioners sobre asuntos que no sean temas cuasi-judiciales pendientes o programados. El propio aviso establece que, si no había oradores registrados antes de las 5 p.m. del día anterior, la reunión podía ser cancelada.

Por sí sola, una sesión de comentarios no constituye una gran historia.

Lo importante será qué temas lleven los ciudadanos ante la Comisión, si finalmente se celebra.

Y el calendario que viene después tiene más peso.

El portal oficial del Condado muestra para esta semana reuniones del Development Review Committee, Board of Adjustment, Code Enforcement y aperturas de licitaciones; además, el 21 de septiembre está programada la segunda y final audiencia TRIM del presupuesto del Condado.

Ahí sí llegará una decisión fiscal de consecuencias directas.

Las escuelas hicieron un cambio, pero no financiero

Existe además una novedad oficial del School District of Osceola County publicada el 11 de septiembre.

Durante la reunión del 8 de septiembre, el School Board aprobó una revisión al calendario académico 2026-27. El Distrito ya muestra públicamente la actualización entre sus noticias recientes.

No la elevamos al tema principal de esta edición porque no tiene la trascendencia fiscal del presupuesto escolar ni del referéndum del millage que ya hemos investigado.

Pero sí confirma una regla que OSCEOLA 360 seguirá aplicando:

una reunión no termina cuando se apagan las cámaras; termina cuando revisamos qué documentos y decisiones dejó detrás.

Lo que no repetimos hoy

No encontramos en esta investigación un desarrollo nuevo suficientemente importante para volver a presentar como historias principales las cámaras Flock, la West Command Station del Sheriff, la propiedad del Condado en N. Central Avenue, el programa cultural de $5 millones o el debate de cámaras de luz roja de Kissimmee.

Tampoco vamos a convertir una agenda futura en una decisión consumada.

Los proyectos de St. Cloud serán considerados el martes. Hasta que existan votos, recomendaciones y expedientes completos, deben describirse exactamente como lo que son: propuestas sometidas al proceso público.

Esa diferencia separa la información de la especulación.

El crecimiento comienza antes de la construcción

Cuando los residentes ven una nueva urbanización, un centro comercial o una instalación eléctrica, muchas de las decisiones fundamentales ya ocurrieron meses —a veces años— antes.

Primero cambia una línea en el mapa.

Después cambia el Comprehensive Plan.

Luego cambia la zonificación.

Después llega el master plan.

Finalmente aparecen las excavadoras.

Por eso la agenda de St. Cloud del 15 de septiembre merece vigilancia ahora y no cuando los proyectos estén construidos.

Hickory plantea industria.

Ivey Groves plantea expansión mixed-use bajo jurisdicción municipal.

OUC plantea nueva infraestructura eléctrica.

Avancia quiere modificar un desarrollo de más de 100 acres.

La investigación que sigue debe determinar qué obtendrá St. Cloud a cambio de cada transformación: empleos, infraestructura, capacidad eléctrica, vivienda, actividad comercial o costos adicionales que eventualmente terminarán absorbiendo los residentes.

Porque la pregunta central de OSCEOLA 360 no cambia:

¿Quién decide? ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y qué cambia realmente para la comunidad?