9/11: 25 años que cambiaron al mundo

La herida que transformó a Estados Unidos y redefinió la seguridad mundial

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Veinticinco años después, el 11 de septiembre de 2001 sigue siendo mucho más que una fecha de duelo. Es una frontera histórica. Antes del 9/11, Estados Unidos concebía el terrorismo principalmente como una amenaza externa, relativamente distante y manejable mediante inteligencia, diplomacia y operaciones selectivas. Después de aquella mañana, el terrorismo pasó a ocupar el centro de la seguridad nacional, de la política exterior, de la legislación interna y de la relación entre libertad y vigilancia.

Este 11 de septiembre de 2026, el país conmemora el 25 aniversario de los ataques terroristas más mortíferos de su historia, en los que murieron 2,977 personas. La Casa Blanca ha proclamado oficialmente la fecha como Patriot Day 2026 y ha ordenado que la bandera estadounidense ondee a media asta en memoria de las víctimas.

Pero el cuarto de siglo obliga a algo más que recordar. Obliga a analizar qué cambió, qué se aprendió, qué errores se cometieron después y si la amenaza que produjo el 9/11 realmente desapareció o simplemente evolucionó.

La mañana que paralizó al mundo

El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas vinculados a al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron dirigidos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York; otro impactó el Pentágono, y un cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en Pennsylvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control de la aeronave.

A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines golpeó la Torre Norte. En poco más de una hora, Estados Unidos pasó de una mañana normal a una crisis nacional de proporciones desconocidas.

El efecto psicológico fue inmediato y global. No se trató únicamente de destruir edificios. El objetivo era atacar símbolos: el World Trade Center representaba el poder económico; el Pentágono, el poder militar; y Washington, según se cree respecto al objetivo del vuelo 93, el corazón político de la nación.

El terrorismo contemporáneo demostró que podía producir efectos militares, políticos, económicos y mediáticos simultáneamente con un número relativamente pequeño de operativos.

Al Qaeda había avisado. El sistema no conectó las señales

Uno de los aspectos más incómodos de la historia del 9/11 es que la amenaza no apareció de la nada.

Al Qaeda y grupos relacionados habían atacado antes intereses estadounidenses. En 1993, una bomba explotó bajo el World Trade Center. En 1998, las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania fueron atacadas. En 2000, el USS Cole fue bombardeado en Yemen.

La Comisión Nacional del 9/11 concluyó después que el gobierno estadounidense sufrió fallas de imaginación, política, capacidades y administración. Su diagnóstico fue demoledor: las medidas tomadas entre 1998 y 2001 no lograron interrumpir ni retrasar de manera significativa la conspiración de al Qaeda.

Ese punto sigue siendo una de las grandes lecciones del 9/11.

Las agencias poseían fragmentos de información, pero esos fragmentos no fueron integrados de manera suficientemente rápida ni efectiva. El problema no fue exclusivamente falta de inteligencia; fue también falta de coordinación, cultura institucional y capacidad para imaginar un ataque fuera de los patrones tradicionales.

El mayor caso en la historia del FBI

La respuesta investigativa fue gigantesca.

La investigación del FBI, denominada PENTTBOM, se convirtió en el caso más grande que la agencia había manejado. En su punto máximo, más de la mitad de los agentes del FBI estaban trabajando en la investigación. Se siguieron más de medio millón de pistas y los tres lugares de impacto se convirtieron en algunos de los escenarios criminales más grandes de la historia estadounidense.

El FBI estableció rápidamente que los 19 secuestradores habían sido entrenados por al Qaeda. Tres de los pilotos pertenecían a la llamada célula de Hamburgo y los cuatro pilotos habían recibido entrenamiento de vuelo en Estados Unidos.

A partir de entonces, la misión del FBI cambió profundamente. La prevención del terrorismo pasó a ocupar un lugar prioritario, con mayor integración entre inteligencia, policía federal, agencias locales y socios internacionales.

El nacimiento de un nuevo aparato de seguridad

El 9/11 desencadenó una transformación institucional que todavía define a Estados Unidos.

La estructura de seguridad nacional se reorganizó alrededor de un principio: detectar la amenaza antes de que llegue.

La cooperación entre agencias se amplió, crecieron las fuerzas de tarea antiterroristas y la información dejó de concebirse como patrimonio exclusivo de una agencia. El FBI señala que la institución evolucionó de una organización predominantemente policial a una agencia con una fuerte misión de inteligencia y seguridad nacional.

Ese cambio permitió frustrar numerosos complots, pero también abrió debates profundos sobre hasta dónde debe llegar el Estado para proteger a sus ciudadanos.

Vigilancia electrónica, recolección de información, controles migratorios, listas de sospechosos, seguridad aeroportuaria y cooperación internacional crecieron dramáticamente después de 2001.

El gran dilema de la era posterior al 9/11 quedó establecido: ¿cuánta libertad está una democracia dispuesta a ceder para sentirse más segura?

Las guerras que siguieron

Pocas semanas después de los atentados, Estados Unidos inició operaciones militares en Afganistán con el objetivo de destruir al Qaeda y expulsar del poder al régimen talibán que le proporcionaba refugio.

Osama bin Laden logró escapar durante años. Finalmente fue localizado en Abbottabad, Pakistán, y muerto durante una operación militar estadounidense en mayo de 2011.

Sin embargo, la muerte de bin Laden no significó la desaparición del terrorismo yihadista.

La invasión de Afganistán se convirtió en la guerra más larga de la historia estadounidense. Más tarde, la guerra de Irak alteró nuevamente el equilibrio regional y creó un entorno que contribuyó, años después, al ascenso del Estado Islámico.

El 9/11 produjo así una cadena de decisiones cuyos efectos todavía se sienten en Medio Oriente, Asia Central, Europa y África.

Una de las grandes preguntas históricas sigue abierta: ¿logró Estados Unidos reducir la amenaza terrorista, o algunas de sus respuestas militares contribuyeron a generar nuevas formas de radicalización?

La respuesta probablemente contiene elementos de ambas cosas.

De al Qaeda al terrorismo descentralizado

El terrorismo de 2001 tenía una estructura relativamente jerárquica.

Al Qaeda necesitaba campos de entrenamiento, financiamiento, comunicaciones internacionales y operativos que viajaran entre países.

El terrorismo actual es diferente.

La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2026 señala que al Qaeda y el Estado Islámico han perdido capacidad para ejecutar con facilidad grandes ataques complejos como los del pasado, pero han adaptado su estrategia. Ahora utilizan propaganda digital para inspirar o facilitar ataques individuales en Occidente.

La misma evaluación indica que al Qaeda y ISIS continúan representando importantes amenazas para intereses estadounidenses en regiones de África, Medio Oriente y Asia del Sur. Los grupos aprovechan Estados débiles, conflictos internos y territorios con limitado control gubernamental.

Esto significa que la amenaza no desapareció; cambió de forma.

El atacante potencial ya no necesita viajar a Afganistán ni recibir entrenamiento presencial. Puede radicalizarse por internet, consumir propaganda, establecer contactos digitales y actuar con recursos relativamente simples.

Ese modelo es más difícil de detectar porque no necesariamente produce las señales logísticas que caracterizaron conspiraciones como la del 9/11.

Internet: el nuevo campo de batalla

Si el 9/11 fue planificado mediante reuniones, viajes internacionales y entrenamiento físico, el terrorismo contemporáneo opera cada vez más dentro del ecosistema digital.

Las organizaciones extremistas han aprendido a utilizar plataformas sociales, aplicaciones de mensajería y comunidades en línea para difundir propaganda, reclutar simpatizantes y mantener relevancia.

La batalla contra el terrorismo ya no ocurre únicamente en aeropuertos, fronteras o campos de entrenamiento.

También ocurre en teléfonos celulares.

La inteligencia estadounidense reconoce precisamente esta evolución: grupos debilitados operacionalmente han aumentado su dependencia de campañas de propaganda y radicalización capaces de inspirar individuos que ya se encuentran dentro de países occidentales.

Esta característica cambia profundamente la seguridad nacional.

Interrumpir una célula organizada puede ser difícil. Detectar a una persona aislada que se radicaliza en privado puede ser todavía más complejo.

Una amenaza global desplazada hacia África

Otro cambio importante durante estos 25 años es geográfico.

Después del 9/11, la atención mundial estuvo concentrada en Afganistán, Pakistán, Irak y la Península Arábiga.

Hoy, diversas ramas y organizaciones vinculadas al extremismo yihadista tienen una presencia significativa en África.

La evaluación estadounidense de amenazas para 2026 describe al continente como un importante centro de actividad para organizaciones yihadistas, mientras al Qaeda e ISIS mantienen filiales en regiones de África, Medio Oriente y Asia.

Esto demuestra que el terrorismo es adaptable.

Cuando aumenta la presión sobre una región, busca otra donde existan gobiernos débiles, guerras civiles, pobreza, corrupción o territorios donde el Estado tenga poco control.

Las víctimas que continúan apareciendo

El número oficial de muertos del 11 de septiembre no cuenta toda la historia humana.

Miles de bomberos, policías, trabajadores de rescate, empleados y residentes estuvieron expuestos a polvo, humo y sustancias tóxicas alrededor del World Trade Center.

Veinticinco años después, continúan apareciendo enfermedades asociadas con aquella exposición.

El World Trade Center Health Program, administrado por los CDC, sigue proporcionando monitoreo y tratamiento para respondedores y sobrevivientes con enfermedades relacionadas con el 9/11. Los CDC advierten que miles de personas continúan siendo diagnosticadas con problemas físicos y de salud mental y que esos efectos podrían prolongarse durante décadas.

El 9/11, por tanto, no terminó cuando cayó la última torre.

Para muchas familias continúa en tratamientos médicos, diagnósticos, funerales y secuelas psicológicas.

25 años después: una generación que no recuerda

Quizás uno de los mayores desafíos de este aniversario es generacional.

El National September 11 Memorial & Museum estima que alrededor de 100 millones de estadounidenses son demasiado jóvenes para recordar directamente los ataques.

Esto transforma el significado de “Nunca olvidar”.

Durante los primeros años después del 9/11, recordar era relativamente sencillo: millones de personas habían visto los acontecimientos en televisión en tiempo real.

Hoy existe una generación para la cual las Torres Gemelas pertenecen a los libros de historia.

Por eso este 25 aniversario tiene un componente educativo especialmente importante.

El Memorial de Nueva York realizará su ceremonia anual con familiares leyendo los nombres de las víctimas, acompañada de momentos de silencio en los horarios que marcaron los impactos, derrumbes y demás eventos de aquella mañana.

También cambió la política estadounidense

El 9/11 modificó profundamente la política nacional.

Durante años, la lucha contra el terrorismo ocupó el centro del debate electoral y legislativo.

Republicanos y demócratas coincidieron inicialmente en la necesidad de reforzar la seguridad, aunque posteriormente surgieron profundas diferencias sobre Irak, técnicas de interrogatorio, Guantánamo, vigilancia electrónica, política migratoria y el uso del poder presidencial.

El concepto de seguridad nacional se amplió.

Migración, fronteras, aeropuertos, inteligencia, tecnología, infraestructura crítica y relaciones internacionales comenzaron a verse bajo una nueva óptica.

La sombra del 9/11 también ayudó a moldear la política exterior estadounidense durante dos décadas.

Incluso presidentes que llegaron prometiendo reducir la presencia militar en el extranjero terminaron enfrentando nuevas versiones de la misma amenaza.

El peligro de aprender la lección equivocada

Hay una segunda lección del 9/11 que merece tanta atención como la seguridad.

El terrorismo busca provocar una reacción.

No necesita derrotar militarmente a una potencia para alcanzar parte de sus objetivos. Puede intentar generar miedo, polarización, discriminación, conflictos políticos y respuestas desproporcionadas.

Por eso una democracia debe combatir el terrorismo sin permitir que el terrorismo transforme permanentemente los valores que pretende defender.

Después del 9/11, millones de musulmanes estadounidenses y personas de origen árabe enfrentaron sospechas y discriminación pese a no tener relación alguna con el extremismo.

Confundir una ideología terrorista con una religión completa no solamente es injusto; puede convertirse en una vulnerabilidad estratégica.

La lucha contra el terrorismo funciona mejor cuando separa claramente al extremista de las comunidades que los extremistas dicen representar.

¿Está Estados Unidos más seguro?

En muchos aspectos, sí.

Los controles de seguridad aérea son incomparablemente mayores que en 2001. La cooperación de inteligencia ha mejorado. Las agencias intercambian información con mayor rapidez. Las estructuras antiterroristas son considerablemente más robustas.

La capacidad de ejecutar otro 9/11 exactamente igual es mucho menor.

Pero eso no significa que Estados Unidos sea inmune.

La amenaza actual es más fragmentada, digital y descentralizada.

Además, el terrorismo ya no es el único gran desafío.

Ciberataques, infraestructura crítica, inteligencia artificial, drones, sabotaje, campañas de desinformación y acciones de actores estatales ocupan un espacio creciente dentro del concepto moderno de seguridad nacional.

El mundo de 2026 es más tecnológico y conectado que el de 2001.

Y esa conectividad crea oportunidades, pero también vulnerabilidades.

Nunca olvidar debe significar también nunca dejar de aprender

A 25 años de distancia, el 9/11 no debería convertirse únicamente en una ceremonia anual.

Debe continuar funcionando como advertencia.

La primera advertencia es institucional: las amenazas pueden crecer mientras las burocracias discuten competencias.

La segunda es estratégica: el enemigo aprende y se adapta.

La tercera es política: la seguridad nacional necesita planificación de largo plazo, no únicamente respuestas después de una tragedia.

Y la cuarta es humana: detrás de cada cifra hubo una persona, una familia, una historia interrumpida.

El National September 11 Memorial & Museum volverá a reunir este año a las familias para leer los nombres de quienes murieron en los ataques de 2001 y en el atentado de 1993 contra el World Trade Center.

Veinticinco años después, quizá esa sea la imagen que mejor resume el aniversario.

No las torres cayendo.

No los aviones.

No Osama bin Laden.

Sino los nombres.

Porque los terroristas buscaron convertirse en protagonistas de la historia.

La responsabilidad de una sociedad democrática es asegurarse de que quienes permanezcan en el centro de la memoria sean las víctimas, los rescatistas y quienes corrieron hacia el peligro para salvar a desconocidos.

El 9/11 cambió a Estados Unidos. El desafío, 25 años después, es asegurarse de que las lecciones aprendidas continúen protegiéndolo sin destruir aquello que buscaba proteger.