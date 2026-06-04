Más alimentos menos tabaco; por un entorno saludable

Por: Dellanira Herasme Florian.-

Cada 5 de junio el mundo conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido desde 1973 por la Organización de la Salud, OMS, para reflexionar sobre las amenazas que enfrentan nuestros ecosistemas. Entre ellas: el impacto ambiental del tabaco.

Al hablar de tabaco, pensamos en enfermedades respiratorias, cáncer o problemas cardiovasculares. Sin embargo, el daño va más allá de quienes fuman. El tabaco contamina los suelos, degrada los recursos hídricos, destruye bosques y contribuye al calentamiento global.

La (OMS) ha advertido que la industria tabacalera provoca cada año la degradación aproximada de 200 mil hectáreas para curar las hojas, la pérdida de unos 600 millones de árboles, consume 22 mil millones de toneladas de agua, y genera cerca de 84 millones de toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo significativamente al cambio climático.

El daño comienza desde la siembra. Unos 3,2 millones de hectáreas de terreno fértil, en 120 países, son dedicadas al cultivo de esta engañosa planta, que no alimenta a nadie. ( Según Intabaco, en la República Dominicana, son sembradas entre 150, 000 a 160,000). Esta producción requiere un uso intensivo de pesticidas y fertilizantes que contaminan los suelos y las fuentes de agua, mientras que la tala de bosques para cultivos y secar hojas, acelera la deforestación. Se requiere la tala de un árbol para secar las hojas de 300 cigarrillos.

Los ríos, lagunas y océanos no escapan a esta contaminación. Los residuos del tabaco, especialmente las colillas de cigarrillos, contienen miles de sustancias tóxicas ( unas 7 mil) y micro plásticos que terminan en las aguas, afectando la fauna marina y los ecosistemas acuáticos. La OMS ha señalado que los desechos del tabaco envenenan el agua (una colilla contamina hasta 50 litros de agua) y dañan la vida silvestre. !8, 000 millones se desechan diariamente, unos 4.5 billones anuales y tardan entre 10 y 14 años para degradarse.

El aire también paga su precio. Además de las emisiones derivadas del consumo, la producción, procesamiento y transporte del tabaco generan una enorme huella de carbono, cerca de 80 millones de toneladas, al año, equivalente a la quinta parte del monóxido que producen anualmente, todas las aerolíneas comerciales del mundo. La OMS considera que la industria tabacalera tiene un impacto climático comparable al de sectores industriales altamente contaminantes.

Por estas y otras realidades, nos sumamos a la petición lanzada en 2023 por la OMS a través de la campaña mundial: “Cultivemos alimentos, no tabaco”, donde hizo un llamado a los gobiernos para que eliminen los subsidios al cultivo de tabaco y apoyen a los agricultores en la transición hacia cultivos alimentarios sostenibles. La organización recordó que más de tres millones de hectáreas de tierra fértil en más de 120 países están destinadas al cultivo de tabaco, mientras cerca de 673 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo, de acuerdo al informe Interagencial de la ONU, del que la OMS, es parte importante.

La propuesta de Fundacot, a través de su Presidenta Dellanira Herasme Florián, es: eliminar el cultivo de tabaco y en su lugar sembrar diferentes rubros tales como: habichuelas, maíz, frutas, vegetales y otros alimentos esenciales para la nutrición de las comunidades, con las que se deben contar, respetando siempre su disponibilidad y decisión. La OMS sostiene que sustituir el tabaco por cultivos sostenibles, fortalece la seguridad alimentaria, mejora los ingresos de los agricultores y reduce la degradación ambiental.

En la República Dominicana, un país agrícola, esta reflexión es de vital importancia. La tierra fértil es un recurso que debe ponerse al servicio de la vida, la alimentación y el desarrollo sostenible, ya que cada hectárea dedicada a producir alimentos representa una oportunidad para fortalecer la soberanía alimentaria, generar empleos y proteger los recursos naturales.

En este Día Mundial del Medio Ambiente, el llamado es: proteger la tierra, el aire y el agua, lo que implica también, replantearse qué y para qué sembramos. Recordemos: La humanidad necesita más alimentos, más bosques y más agua limpia; no más tabaco, ni enfermedades, ni contaminación ambiental.

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Dellanira Herasme Florian

Presidenta de la Fundación Dominico Americana Contra el Tabaquismo Inc., Fundacot

Periodista, activista antitabaquista, graduada en Miami Dade College, de: Social And Human Services Addiction Studies.