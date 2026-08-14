El nuevo Osceola ya tiene escuela: Nova Lakes revela cuánto cuesta acompañar el crecimiento

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

La apertura de la primera nueva escuela secundaria del Condado en ocho años muestra la otra cara de la expansión hacia St. Cloud: miles de viviendas nuevas exigen escuelas, carreteras y servicios que deben financiarse mucho antes de que llegue la próxima familia.

El crecimiento de Osceola County puede medirse de muchas maneras. En permisos de construcción, nuevas urbanizaciones, tráfico o población.

Esta semana puede medirse en pupitres.

Nova Lakes High School, en 5800 Nova Road, St. Cloud, acaba de recibir a su primera generación de estudiantes. Es la primera nueva escuela secundaria construida por el Distrito Escolar de Osceola en ocho años y abre inicialmente para los grados 9 al 11; el grado 12 se incorporará posteriormente.

La escuela está dirigida por el principal Dr. Nigel D. Pillay, mientras que la responsabilidad general del sistema corresponde al superintendente Dr. Mark Shanoff y a la Junta Escolar.

Pero Nova Lakes cuenta una historia mucho mayor que la inauguración de otro plantel.

Su ubicación explica hacia dónde se está desplazando Osceola. Su financiamiento muestra quién comienza a pagar por ese crecimiento. Y los grandes desarrollos que continúan avanzando alrededor de St. Cloud permiten anticipar por qué esta escuela difícilmente será la última gran inversión educativa que necesitará el este del Condado.

La pregunta ya no es si llegarán más familias.

Es cuánto costará construir el Osceola que esas familias necesitarán.

Nova Lakes no apareció porque sobraran escuelas

El Distrito Escolar identifica oficialmente a Nova Lakes como una obra financiada mediante Educational System Impact Fees, las tarifas que se cobran a nuevos desarrollos para ayudar a cubrir la infraestructura educativa generada por el crecimiento. El mismo mecanismo ha financiado proyectos como Cross Prairie K-8 y otras ampliaciones del sistema.

Esto importa porque ayuda a identificar una relación que muchas veces queda separada en el debate público.

Cuando un desarrollador construye cientos de viviendas, no está creando solamente casas.

Está creando demanda.

Los nuevos residentes necesitan carreteras, agua, drenaje, policías, bomberos y escuelas. El impacto fee intenta hacer que parte de ese costo sea asumido por el crecimiento que lo genera, en lugar de trasladarlo completamente a quienes ya viven en el Condado.

Nova Lakes es una manifestación física de ese sistema.

El plantel no está situado en el centro tradicional de Kissimmee. Está en Nova Road, dentro del área de St. Cloud, precisamente donde la expansión residencial continúa empujando el mapa del Condado hacia el este y sureste.

Incluso las zonas de asistencia escolar tuvieron que cambiar. La Junta Escolar aprobó en junio nuevos límites para 2026-2027 y creó mapas diferentes para estudiantes de grados 9 al 11 y para grado 12, porque Nova Lakes todavía no tiene una clase senior.

Eso demuestra algo importante: el crecimiento ya está reorganizando no solamente dónde vive la gente, sino dónde estudian sus hijos.

Nigel Pillay recibe una escuela diseñada para algo más que aliviar matrícula

El Dr. Nigel Pillay es el primer principal de Nova Lakes.

La escuela ha sido concebida alrededor de lo que el Distrito denomina la experiencia “AAA”: Academics, Arts and Athletics.

Su oferta contempla Cambridge AICE y múltiples programas de educación técnica y profesional, incluyendo emprendimiento, producción multimedia, artes culinarias, HVAC, ingeniería aplicada, robótica industrial, ciencias de la salud, agricultura, finanzas, biomedicina y ciberseguridad, dependiendo del interés y matrícula estudiantil.

Ese detalle merece atención.

Osceola no está construyendo simplemente capacidad adicional. Está intentando conectar el crecimiento educativo con la transformación económica que el propio Condado persigue mediante NeoCity, manufactura avanzada y otros proyectos.

La apuesta tiene lógica.

Pero tendrá que medirse.

Dentro de cuatro años habrá que preguntar cuántos estudiantes completaron esos programas, cuántos obtuvieron certificaciones profesionales, cuántos continuaron hacia Valencia College o universidades y cuántos consiguieron empleos relacionados con las industrias que Osceola intenta atraer.

Una escuela nueva puede aliviar matrícula.

Una buena escuela debe cambiar oportunidades.

Todavía se está contratando personal

Existe otro detalle que merece seguimiento apenas comienza el año.

El portal de empleos del Distrito continuaba mostrando esta semana vacantes en distintos planteles. Entre ellas aparecen nuevas posiciones docentes y de apoyo en Osceola, incluyendo plazas en el área de St. Cloud. Nova Lakes también ha tenido procesos recientes para contratar personal docente, asistentes y entrenadores.

Esto no significa que Nova Lakes haya abierto sin el personal necesario.

Sí demuestra que construir edificios es solamente una parte del desafío.

Cada nueva escuela requiere decenas de maestros, paraprofesionales, custodios, empleados de cafetería, especialistas, entrenadores, administradores y personal de seguridad.

El crecimiento produce así una segunda factura: la de operación.

El impacto fee puede ayudar a construir una escuela.

No paga indefinidamente los salarios necesarios para mantenerla funcionando.

Ahí entran el presupuesto anual del Distrito, los recursos estatales y, finalmente, los contribuyentes.

Al sur de St. Cloud viene otra señal del crecimiento

Mientras Nova Lakes abre sus puertas, otro expediente gubernamental permite observar lo que puede venir después.

El lunes 17 de agosto, la Junta de Comisionados de Osceola County tiene programada una audiencia pública relacionada con GIR East Community Development District. El aviso oficial contempla la adopción de la Ordenanza 2026-35, que propone disolver el actual GIR East CDD dentro de un proceso administrativo relacionado con ese distrito especial.

El nombre puede sonar burocrático.

El territorio que representa no lo es.

GIR East fue creado por la Junta de Comisionados en octubre de 2022 mediante la Ordenanza 2022-110. El distrito comprende aproximadamente 1,525 acres entre Canoe Creek Road y Florida’s Turnpike, al sur de Deer Run Road.

El plan de desarrollo documentado para esa propiedad contempla hasta 2,155 viviendas unifamiliares independientes y 848 unidades residenciales adosadas, además de espacios comunitarios y otros usos.

Eso supera las 3,000 unidades residenciales potenciales.

Y aquí vuelve a aparecer la escuela.

El concepto aprobado para el proyecto incluye terreno para una K-8.

No es casualidad.

Cuando la planificación alcanza miles de viviendas, la infraestructura educativa deja de ser una posibilidad y se convierte en una necesidad previsible.

Los nombres detrás del próximo desarrollo

Los distritos especiales permiten además identificar actores concretos detrás de procesos que normalmente se presentan al público solamente como expedientes.

La información oficial de GIR East identifica como presidente de su Board of Supervisors a Mike Liquori, con dirección en las oficinas de Gentry Land Company en Canoe Creek Road.

Entre los supervisores aparecen también Chancy Summers, igualmente vinculada a esa dirección; David Hulme; y Rob Bonin, cuyo correo institucional corresponde a Lennar.

El District Manager es George Flint, de Governmental Management Services; la abogada del distrito es Alyssa C. Wilson, de Kutak Rock; y el ingeniero interino identificado es Strickland Smith, de Heidt Design.

Estos nombres importan porque el crecimiento no ocurre de manera abstracta.

Detrás de cada desarrollo existen propietarios, desarrolladores, ingenieros, abogados, juntas especiales y funcionarios públicos.

Después llega la Junta de Comisionados y toma decisiones que permiten, modifican o condicionan el proceso.

Y finalmente llegan las familias.

El lunes la Junta vuelve a tener la palabra

La audiencia del 17 de agosto coloca nuevamente responsabilidad directa sobre la Board of County Commissioners.

Los comisionados no construirán las casas.

Tampoco administrarán directamente cada CDD.

Pero el Condado tiene autoridad sobre decisiones fundamentales de uso de suelo y sobre la creación o modificación de determinados distritos especiales.

Ahí es donde debe ocurrir el análisis más exigente.

Para un proyecto de miles de viviendas no basta preguntar si cumple técnicamente con el código.

Hay que determinar qué carreteras absorberán los automóviles.

Qué estaciones responderán a las llamadas de emergencia.

Qué escuelas recibirán los estudiantes.

Qué infraestructura de agua y drenaje será necesaria.

Quién pagará cada obra.

Y, sobre todo, si esa infraestructura estará disponible cuando lleguen las familias o años después.

Nova Lakes ofrece una lección útil.

Cuando finalmente se abre una escuela, el crecimiento que justificó construirla ya ocurrió.

St. Cloud está recibiendo el futuro antes que otras partes del Condado

Durante años, Kissimmee fue la imagen dominante del crecimiento de Osceola.

Eso está cambiando.

El eje de expansión se desplaza hacia St. Cloud y las grandes áreas todavía desarrollables del este y sureste del Condado.

Nova Lakes es una señal.

El nuevo East Osceola Transportation & Operations en Nova Road, abierto en 2025, es otra. El Distrito también mantiene proyectos adicionales financiados mediante impact fees y distintos impuestos locales destinados a infraestructura educativa.

La infraestructura pública está siguiendo a la población.

Pero seguirla no es suficiente.

Debe anticiparla.

Ese será el verdadero examen para los gobiernos locales durante la próxima década.

Impacto para la comunidad

Para las familias del este de Osceola, Nova Lakes significa una nueva opción educativa y una redistribución de estudiantes que puede aliviar otros planteles.

Para quienes compren viviendas en las nuevas comunidades, significa también que parte del precio real del crecimiento aparecerá mediante impact fees, CDD, impuestos y otras obligaciones que financian la infraestructura.

Para los contribuyentes existentes, esos mecanismos pueden evitar que todo el costo de las nuevas comunidades recaiga sobre ellos.

Para los desarrolladores, implican asumir parte de las consecuencias que sus proyectos generan.

Y para el gobierno, significan una responsabilidad fundamental: asegurarse de que el dinero recaudado realmente produzca la infraestructura prometida.

Qué debemos observar

La audiencia del lunes 17 de agosto sobre GIR East merece seguimiento, particularmente para conocer exactamente qué estructura sustituirá al distrito que se propone disolver y cómo cambiarán sus obligaciones.

También deberá observarse la matrícula de Nova Lakes durante este primer año y cuánto alivio produce en otras escuelas secundarias.

El Distrito deberá explicar en los próximos años dónde necesitará el próximo gran plantel, especialmente si continúan avanzando desarrollos de miles de viviendas hacia el este.

Y la Junta de Comisionados deberá demostrar que las aprobaciones residenciales están acompañadas por cálculos actualizados sobre escuelas, carreteras, seguridad pública y demás infraestructura.

Conclusión editorial

Esta semana Nova Lakes abrió sus puertas.

Dentro del edificio, estudiantes y maestros comienzan una historia nueva.

Fuera de él, el plantel cuenta otra historia que Osceola no debería ignorar.

Una escuela de esta magnitud no aparece de repente.

Es consecuencia de miles de decisiones anteriores: urbanizaciones aprobadas, viviendas construidas, familias que llegaron, impact fees cobrados, terrenos adquiridos y necesidades que fueron acumulándose.

Ahora, mientras otros grandes desarrollos avanzan alrededor de St. Cloud, los funcionarios tienen la oportunidad de evitar repetir el patrón de construir infraestructura después de que aparece el problema.

El nuevo Osceola ya está llegando.

Nova Lakes es la prueba.

La pregunta para quienes gobiernan es si la próxima escuela, la próxima carretera y la próxima estación de bomberos estarán listas antes que las familias que las necesitarán.

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Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida