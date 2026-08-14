Presidente Dominicano Luis Abinader inaugura tras 15 años de espera el Liceo Eliseo Viola, en San Juan de la Maguana

La Cana de Guazumal, San Juan.– El presidente de la Repubica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró este viernes el Liceo Eliseo Viola, en la comunidad La Cana de Guazumal, provincia San Juan, una obra que beneficiará a estudiantes de Cana Arriba y Abajo, Los Romeros, El Coco, Hato Nuevo y Los Anises, así como de otras comunidades cercanas, luego de 15 años de espera.

La obra fue ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), bajo la dirección del ingeniero Roberto Herrera, como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno para ampliar la infraestructura educativa y responder a la demanda de nuevos espacios escolares.

Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Óleo Ramírez, en nombre del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la entrega del centro educativo, luego de aproximadamente 15 años en proceso de construcción, representa un paso importante para garantizar espacios dignos a los estudiantes. También valoró el esfuerzo de los alumnos, padres y docentes, quienes han mantenido un buen desempeño académico pese a las condiciones anteriores.

Asimismo dijo que el liceo cuenta con seis aulas con capacidad para 150 estudiantes de secundaria, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa y acercar los servicios de enseñanza a las familias de esta zona de la provincia San Juan.

De Óleo Ramírez informó que la Regional de Educación se prepara para recibir alrededor de 81,000 estudiantes al inicio del año escolar 2026-2027 y resaltó las mejoras que se ejecutan en los centros educativos. Indicó que unas 180 aulas han sido culminadas, mientras 50 se encuentran en proceso de mantenimiento; además, 37 aulas prefabricadas ya fueron instaladas, 13 están en proceso de instalación y otras 28 serán incorporadas próximamente, junto a 11 aulas del nivel inicial.

El viceministro señaló que próximamente el plantel recibirá mobiliario y equipos tecnológicos, lo que contribuirá a fortalecer la formación de los estudiantes y al desarrollo de sus competencias.

Llaman a aprovechar y cuidar las nuevas instalaciones educativas

La estudiante Crisveli del Carmen Mateo, de quinto grado de secundaria, valoró la entrega del liceo como el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa y agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad una obra que durante años representó una necesidad y una esperanza para las familias de la zona.

Mateo exhortó a sus compañeros a aprovechar las nuevas instalaciones, cuidar el centro educativo y asumir con responsabilidad las oportunidades de formación. Expresó su esperanza de que en sus aulas se formen profesionales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades y del país.

El párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, José Antonio Álamo, calificó la entrega del centro educativo como una bendición para la comunidad y exhortó a estudiantes, docentes y familias a cuidar y aprovechar las nuevas instalaciones. Con este liceo, las comunidades beneficiadas disponen de un espacio educativo digno que contribuirá a fortalecer la formación de las nuevas generaciones y al desarrollo de la provincia de San Juan.

El nuevo centro educativo responde a una demanda de larga data de estas comunidades y permitirá que niños, niñas y adolescentes reciban docencia en un espacio moderno, equipado y con mejores condiciones para su formación académica, ampliando las oportunidades educativas de las familias de la zona.