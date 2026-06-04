El Sol de la Florida celebra 32 años de compromiso con la comunidad hispana

Tres décadas y dos años informando, conectando y dando voz a nuestra gente

Junio de 2026 marca un hito histórico para El Sol de la Florida. Hoy celebramos con orgullo nuestro 32 aniversario, una trayectoria construida sobre los principios de servicio comunitario, información responsable y compromiso con la comunidad hispana de Florida.

Fundado en junio de 1994 en la ciudad de Miramar, Florida, por el periodista y empresario Marcos A. Tejeda, El Sol de la Florida nació con una misión clara: ofrecer noticias, información y contenido de interés para una comunidad hispana en constante crecimiento, que necesitaba un medio de comunicación cercano, confiable y comprometido con sus realidades.

Lo que comenzó como un periódico local ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en una de las publicaciones hispanas de mayor trayectoria y reconocimiento en el estado de Florida. Actualmente, El Sol de la Florida tiene presencia en importantes ciudades como Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, Kissimmee y Tampa, consolidándose como una referencia informativa para miles de lectores.

Durante estos 32 años, el periódico ha mantenido su compromiso de informar sobre los acontecimientos que impactan la vida de nuestra comunidad. Temas políticos, económicos, sociales, culturales y empresariales han encontrado espacio en nuestras páginas, siempre con el objetivo de educar, orientar y empoderar a nuestros lectores.

Más allá de la cobertura noticiosa, El Sol de la Florida ha servido como plataforma para destacar las historias de éxito de empresarios, líderes comunitarios, artistas, educadores y ciudadanos que contribuyen al desarrollo de Florida y fortalecen el tejido social de nuestras comunidades.

Innovación y transformación digital

Consciente de los cambios tecnológicos y de las nuevas formas de consumir información, en el año 2001 El Sol de la Florida dio un paso trascendental al lanzar su versión digital. Esta decisión permitió ampliar significativamente su alcance y conectar con lectores dentro y fuera de Florida.

Hoy, su portal digital se ha convertido en una importante fuente de información en español, atrayendo miles de visitantes diariamente y complementando el alcance de sus plataformas en redes sociales, televisión digital y servicios de streaming.

La evolución de los medios ha presentado grandes desafíos para la industria periodística, pero también nuevas oportunidades. El Sol de la Florida ha sabido adaptarse a esos cambios sin perder su esencia: informar con responsabilidad y mantener un vínculo directo con la comunidad.

Un compromiso que trasciende el periodismo

La visión de su fundador, Marcos A. Tejeda, ha sido fundamental en el crecimiento y permanencia del medio. A lo largo de los años, además de dirigir el periódico, ha impulsado iniciativas comunitarias, proyectos empresariales y espacios de participación ciudadana que han contribuido al desarrollo de la comunidad hispana en Florida.

Ese espíritu de servicio continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la organización, reafirmando que el periodismo no solo informa, sino que también conecta, inspira y promueve el progreso colectivo.

Gracias por acompañarnos

Este aniversario no pertenece únicamente a un medio de comunicación. Pertenece a cada lector, anunciante, colaborador, patrocinador, periodista, fotógrafo, columnista y miembro del equipo que ha sido parte de esta historia.

A todos ustedes, gracias por su confianza, apoyo y lealtad durante estos 32 años.

Miramos hacia el futuro con optimismo, preparados para continuar innovando y fortaleciendo nuestra misión de informar y servir a las nuevas generaciones de hispanos que hacen de Florida su hogar.

Hoy celebramos 32 años de historia.

32 años de periodismo.

32 años de comunidad.

32 años iluminando el camino de nuestra gente.

El Sol de la Florida

Desde 1994, la voz de nuestra comunidad.

🌐 www.elsoldelaflorida.com