El Sol NetworkTV supera los 15 millones de visualizaciones y consolida su crecimiento en el ecosistema OTT

Por la Redacción de El Sol de la Florida .-

En un panorama mediático donde las redes sociales compiten ferozmente por la atención del público y las plataformas tradicionales continúan perdiendo terreno frente al consumo digital, los números registrados por El Sol NetworkTV durante mayo de 2026 reflejan una tendencia cada vez más clara: la audiencia hispana está migrando hacia plataformas de contenido propias, disponibles bajo demanda y accesibles desde cualquier dispositivo.

Las estadísticas correspondientes al mes de mayo revelan que la plataforma alcanzó 15,208,522 visualizaciones, una cifra que representa uno de los mejores desempeños en la historia reciente del canal y que confirma una trayectoria ascendente durante el primer semestre del año.

Más allá de las visualizaciones, el dato que más llama la atención entre especialistas en medios digitales es el volumen de consumo registrado. Durante mayo, la audiencia generó 10.78 terabytes de transferencia de contenido, una cifra que evidencia no solo visitas al canal, sino un consumo sostenido de programación.

En términos prácticos, esto significa que miles de espectadores permanecieron conectados durante períodos prolongados, consumiendo entrevistas, programas de análisis, espacios de opinión, contenido comunitario y entretenimiento, una métrica considerada mucho más valiosa que una simple impresión o visualización rápida en redes sociales.

Una audiencia comprometida

Los reportes muestran además 62,708 visitantes únicos, lo que indica una base sólida de usuarios recurrentes que regresan regularmente a la plataforma.

Para los expertos en métricas digitales, esta cifra resulta especialmente relevante porque demuestra que el crecimiento del canal no depende únicamente de contenido viral o tráfico ocasional, sino de una audiencia que reconoce la marca y busca activamente su programación.

La combinación de visitantes únicos, volumen de visualizaciones y consumo de contenido sugiere que El Sol NetworkTV está fortaleciendo un modelo basado en fidelización de audiencia, uno de los indicadores más importantes dentro de la industria OTT (Over-The-Top) y Connected TV (CTV).

OTT y CTV: el nuevo escenario mediático

Mientras gran parte de los medios continúa concentrando sus esfuerzos en redes sociales, el crecimiento observado en plataformas como Roku y Amazon Fire TV refleja una evolución natural de los hábitos de consumo.

A diferencia de las redes sociales, donde la atención suele durar apenas segundos, las plataformas OTT permiten que el espectador permanezca conectado durante períodos mucho más largos, consumiendo programación completa y generando un nivel de atención significativamente superior.

Esta diferencia es especialmente importante para anunciantes y marcas que buscan construir recordación, credibilidad y posicionamiento dentro de la comunidad hispana.

En el caso de El Sol NetworkTV, la disponibilidad en dispositivos Roku y Fire TV ha contribuido a fortalecer la experiencia de usuario y ampliar el alcance del contenido más allá del entorno tradicional de las redes sociales.

Crecimiento sostenido durante 2026

Al comparar las cifras de mayo con meses anteriores, la tendencia es evidente.

Durante febrero, la plataforma registró cerca de 8 millones de visualizaciones y 5.4 TB de consumo de contenido. En marzo, esos números crecieron hasta superar los 11 millones de visualizaciones y 7.4 TB de consumo.

Mayo llevó esos indicadores a un nuevo nivel, superando los 15.2 millones de visualizaciones y alcanzando los 10.78 TB de contenido consumido.

Para especialistas en analítica digital, este comportamiento suele interpretarse como una señal de madurez de la plataforma, donde el crecimiento no solo proviene de nuevos usuarios, sino también del aumento en el tiempo de permanencia y la frecuencia de consumo de los espectadores existentes.

Más que visualizaciones: tiempo de atención

Uno de los principales desafíos de la industria digital moderna es captar la atención del usuario en un entorno saturado de información.

Por esa razón, las métricas relacionadas con consumo de contenido y tiempo de permanencia han adquirido una importancia cada vez mayor frente a las simples visualizaciones.

En ese contexto, los más de 10.78 TB registrados por El Sol NetworkTV durante mayo representan miles de horas de programación reproducidas por la audiencia, consolidando al canal como una de las plataformas hispanas independientes con mayor nivel de interacción digital en Florida Central.

Una oportunidad para anunciantes

Los resultados también fortalecen el atractivo comercial de la plataforma para empresas, organizaciones y anunciantes interesados en conectar con la comunidad hispana.

Con más de 15 millones de visualizaciones mensuales, más de 62 mil espectadores únicos y un volumen de consumo que supera los 10 terabytes mensuales, El Sol NetworkTV continúa consolidándose como un ecosistema multimedia capaz de combinar televisión digital, streaming, contenido bajo demanda y presencia multiplataforma.

Los números de mayo confirman una realidad cada vez más evidente en la industria: el futuro del consumo audiovisual se encuentra en las plataformas OTT y Connected TV, y la audiencia hispana ya está formando parte activa de esa transformación.