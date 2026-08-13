SNS destaca disponibilidad diaria de más del 53 % de camas en la Red Pública

Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que diariamente la Red Pública tiene disponible más del 53 % de las camas de hospitalización en los centros hospitalarios, como resultado del fortalecimiento de la capacidad resolutiva, la modernización de los hospitales y la mejora de los procesos de atención a los pacientes.

El director del SNS destacó los avances alcanzados en los últimos seis años, orientados a garantizar servicios de salud humanizados y de calidad.

Explicó que actualmente la ocupación de camas de hospitalización ronda el 43 %, mientras que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se sitúa alrededor del 71 %, lo que permite a la Red Pública disponer diariamente de más de 2,500 camas de hospitalización y más de 50 camas de UCI para responder a las necesidades de los usuarios.

El titular del SNS resaltó que esta disponibilidad evidencia la transformación experimentada por la Red Pública desde 2020, mediante inversiones dirigidas a la construcción y remozamiento de infraestructuras, incorporación de equipos y tecnologías, digitalización de procesos y fortalecimiento de los servicios especializados.

“Hoy contamos con hospitales modernos, equipados y con mayor capacidad para responder oportunamente. Hemos avanzado hacia una Red Pública que garantiza servicios humanizados, dignos y de calidad a la población”, expresó Landrón.

Mayor capacidad resolutiva

Como ejemplo de los avances en eficiencia hospitalaria, Landrón citó el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde aseguró que pacientes que anteriormente podían permanecer durante largos períodos ingresados a la espera de procedimientos; actualmente reciben una respuesta más oportuna.

“Un paciente que antes podía permanecer hasta tres meses en el Darío Contreras, hoy puede ser operado oportunamente y permanecer alrededor de cuatro días, de acuerdo con su condición clínica”, indicó.

El director ejecutivo reiteró el llamado a la población a continuar utilizando los establecimientos de la Red Pública y destacó que durante los primeros seis meses de 2026 fueron ofrecidos más de 25 millones de servicios, cifra que representa más de 10 millones de atenciones adicionales en comparación con 2019.

SNS intervendrá área Ortopedia Infantil del Darío Contreras

Landrón informó que será intervenida el área de Ortopedia Infantil del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, que permanece cerrada desde 2018, con el objetivo de recuperar este importante servicio y fortalecer la atención traumatológica y ortopédica de la población pediátrica.

SNS invita a pasados directores a conocer la transformación de los hospitales

El director ejecutivo del SNS invitó a anteriores gestores del sector de salud a visitar los hospitales de la Red Pública y constatar personalmente la transformación que han experimentado en los últimos seis años.

Landrón afirmó que algunos mantienen una visión asociada a las condiciones que presentaban los establecimientos años atrás y aseguró que la realidad actual es distinta.

“Invitamos a quienes gestionaron la salud en el pasado a recorrer nuestros hospitales y comprobar la transformación. Ya no son aquellos almacenes de enfermos que encontramos, con pacientes esperando durante largos períodos por una respuesta. Hoy tenemos hospitales modernos, equipados, digitalizados y con mayor capacidad resolutiva”, manifestó.

El funcionario sostuvo que el país ha avanzado hacia un modelo enfocado en reducir los tiempos de respuesta, mejorar la disponibilidad de camas y garantizar una atención más eficiente.

Landrón reiteró que es un compromiso del Gobierno continuar fortaleciendo la infraestructura, el equipamiento, la tecnología y el talento humano de la Red Pública, con el objetivo de garantizar a los dominicanos servicios oportunos, humanizados y de calidad.