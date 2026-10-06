La escuela que no enseña: anatomía de una crisis fabricada

Puerto Rico no tiene un sistema educativo en crisis por accidente. Tiene un sistema que funciona perfectamente para quienes lo administran. Lo que no funciona es la escuela.

Durante décadas, el Departamento de Educación ha operado como una agencia de empleo político con un presupuesto de miles de millones de dólares. Cada cambio de gobierno trae su ronda de empleados de confianza, asesores, coordinadores, facilitadores y contratos externos. Cada reorganización promete eficiencia y entrega más oficinas. La matrícula se reduce a la mitad, y la estructura administrativa crece.

El dinero que no llega al salón

El presupuesto del Departamento se anuncia en cifras enormes, pero hay que preguntar cuánto de ese dinero llega al salón de clases. Cuando se resta lo que consumen las regiones educativas, la oficina central, los contratos externos y la nómina administrativa, el resultado es que menos de $2,500 por estudiante llegan a la escuela. Con eso se paga al maestro, se compran libros y se mantiene el plantel.

El resto financia un aparato que nunca ha enseñado a leer a un solo niño: superintendentes regionales, facilitadores que sacan al maestro del salón para llenar formularios, y capas de supervisión que supervisan a otros supervisores. Un sistema que gasta así no está mal administrado, sino diseñado para mantener a su gente.

El resultado se mide en analfabetismo

La prueba de que el modelo fracasa no está en los discursos, sino en los estudiantes que llegan a duodécimo grado sin comprender un párrafo en su propio idioma. Se les promueve de grado porque la promoción automática protege las estadísticas, y las estadísticas protegen a los funcionarios. Mientras tanto, se le miente al país sobre lo que sabe una generación entera, y se mienten también las cualificaciones de quienes ocupan puestos para los que nunca se prepararon.

Un pueblo que no comprende lo que lee es un pueblo que no puede fiscalizar a su gobierno. Eso explica por qué el fracaso escolar no ha producido una emergencia nacional.

La medicina: menos oficina, más escuela

La solución no es otra reorganización ni otro comité. Es invertir el sistema: que el poder y el dinero queden en la escuela. Propongo lo siguiente:

1. Eliminar la capa administrativa intermedia. Los puestos de facilitador, superintendente regional y el séquito que los rodea no tienen un lugar defendible en un sistema que quiere enseñar. Las funciones administrativas legítimas (nómina, asistencia, informes, inventarios, trámites) pueden automatizarse con inteligencia artificial a una fracción del costo y con mayor precisión. Lo que la IA no puede hacer, que es enseñar a un niño a leer con paciencia y exigencia, es precisamente lo que el sistema ha dejado de priorizar.

2. Libertad plena para la escuela. Maestros y directores deben decidir cómo enseñar, qué comprar y cómo organizar su plantel, con rendición de cuentas por resultados y no por papeleo. Todo director debe tener, además, una clase asignada. Quien dirige una escuela debe seguir enseñando, porque quien no pisa el salón pierde la noción de su función.

3. Un máximo de 15 estudiantes por salón. Ningún método pedagógico supera a un maestro que conoce a cada uno de sus alumnos. Los fondos recuperados de la burocracia pagan precisamente esto: más maestros y grupos pequeños.

4. Reevaluar con honestidad a los estudiantes de educación especial. Un sistema que clasifica a una proporción desmedida de su matrícula no está identificando necesidades: está respondiendo a incentivos. Los estudiantes con una condición real merecen servicios de calidad, y los que fueron rotulados por conveniencia administrativa merecen que se les devuelva la oportunidad de aprender.

5. Clínicas de lectura en cada escuela. La lectura es la destreza que sostiene todas las demás. Todo estudiante que no lea al nivel de su grado debe recibir intervención intensiva, diaria y especializada.

6. Cancelar la promoción sin dominio. Ningún estudiante debe pasar de grado sin leer y comprender el español de forma efectiva para ese nivel. Esto no es castigo, es el único acto de honestidad que le debemos a un niño: decirle la verdad mientras todavía hay tiempo para corregirla.

7. Redirigir los recursos de servicios no académicos hacia la enseñanza de la lectura. Los recursos destinados a plazas que interrumpen el tiempo lectivo, como los psicólogos y otros puestos complementarios, deben revisarse con una pregunta: ¿esto mejora la lectura de los estudiantes? Donde la respuesta sea no, el dinero debe ir al salón.

La decisión

Todo esto es una decisión política, no técnica. Quienes se benefician del sistema actual lo defenderán, porque se lo han ganado a fuerza de lealtad partidista y no de resultados. Pero el costo de no actuar lo pagan niños que jamás tendrán una segunda oportunidad de aprender a leer a los siete años.

Se le solicita a los legisladores que investiguen el gasto real por contratos externos, los cambios en cada contrato donde se aumenta la cantidad, los millones gastados en sistemas de asistencia electrónica cuando no hay dinero para libros de papel, y que se sienten en un salon de clase para que los estudiantes le muestren como no saben leer en los grados primarios pero que los han pasado de grado. Los invito aque hagan una ley para que no se promueva al estudiante si no sabe leer en su grado.

Puerto Rico no necesita más oficinas. Necesita maestros, salones pequeños y la valentía de exigir que cada estudiante lea antes de avanzar. Todo lo demás es empleo con otro nombre.

Se propone una ley para que sea efectiva de forma inmediata.

Dos notas antes de publicar: