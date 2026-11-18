Santo Domingo, R. D.-El presidente de la Alianza Internacional de Capellanes & Personal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Teniente General,Obispo Luis Emilio Paniagua, fue reconocido por el histórico Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas en Ingles (US Institute of Human Right & Diplomatic).

El Ilustre, Honorable y distinguido dominicano Obispo Dr. Luis Paniagua quien también has sido nombrado como Embajador del Comité de la Paz por las Naciones Unidas, fue distinguido por su gran lucha por la paz y por el gran trabajo desplegado en favor de los mas necesitados en diferentes paises del hemisferio a travez de la Alianza Internacional de Capellanes & Personal de Seguridad Nacional.

recordamos que el Teniente General Capellán Luis Paniagua ya había sido nombrado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como su presidente en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

Obispo Paniagua agradece distinción

El Obispo Paniagua agradeció el reconocimiento que se le hiciera con las siguientes palabras:

Mi más profundo agradecimiento por el reconocimiento que me hiciera el Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos de Estados Unidos, (US Institute of Human Right & Diplomatic) y sus presidentes y fundadores, Dra. Isabelle Vladoiu, y su distinguido esposo, Teniente Coronel, Manuel Oancia

La actividad se efectuó este 17 de Noviembre 2026, en el Army Navy Country Club en Virginia (En el Club de la Armada Naval de Washington.

Gracias a las personas que me acompañaron, mi amada esposa, Ana Paniagua, las generales, Juana Molina y Migdalia Gutiérrez.

Mi más profundo agradecimiento por el reconocimiento que me hiciera el Instituto de Diplomacia y Derechos Humanos de Estados Unidos, (US Institute of Human Right & Diplomatic) y sus presidentes y fundadores, Dra. Isabelle Vladoiu, y su distinguido esposo, Teniente Coronel, Manuel Oancia

La actividad se efectuó este 17 de Noviembre 2026, en el Army Navy Country Club en Virginia (En el Club de la Armada Naval de Washington.

Gracias a las personas que me acompañaron, mi amada esposa, Ana Paniagua, las generales, Juana Molina y Migdalia Gutiérrez

El obispo Paniagua, originario del sector de Villas Agrícolas, de la capital dominicana, fue recomendado por por el Comité de los Derechos Humanos en África y aceptado por la ONU.

Paniagua también preside la Alianza Internacional de Capellanes y Personal de Seguridad Nacional, que opera en los Estados Unidos y otros 20 países, ayudando a personas de escasos recursos y asesorando gobiernos en materia de seguridad.

De acuerdo con el obispo Paniagua, en su último cónclave en Ginebra, la Comisión decidió fortalecer su presencia en los Estados Unidos porque, ha pesar de ser un ejemplo en materia de derechos humanos, en los últimos años ha registrado casos que necesitan atención.

“Como dominicano me siento honrado de que pueda entregarle, como dicen en las olimpíadas, esta presea a mi país. Un logro más de otros tantos que hemos adquirido en nuestro recorrido por el mundo y nuestra incidencia aportando siempre a la paz de los pueblos”, manifestó.

Paniagua se queja, sin embargo, de que la República Dominicana haya sacado poco provecho a sus conocimientos en materia de seguridad nacional, a pesar de que se ha ofrecido asesorar al Gobierno, como lo ha hecho con los de otros países.

“Nosotros hemos estado haciendo un trabajo extraordinario en varios países y, sin embargo, en la República Dominicana ha sido difícil”, expresa el doctor Paniagua, quien posee una tesis sobre seguridad que lo ha llevado a ser consultado por múltiples gobiernos.

Expresó que fue parte de la comisión que trabajó en la modificación a la ley de policía del país, aportando sobre el tema de la colaboración entre los agentes del orden y la comunidad.