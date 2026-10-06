Ministerio de Defensa Dominicano destina RD 10.4 millones para beneficiar a retirados y familiares con pago de retroactivos. Otras Noticias Militares

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), realizó el duodécimo pago de sueldos retroactivos, mediante un desembolso de RD 10,438,790.53, que benefició a 194 personas, entre militares retirados, viudas y tutores.

La entrega se llevó a cabo en cumplimiento de las disposiciones del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), ministro de Defensa, como parte de los esfuerzos para honrar los compromisos asumidos con la comunidad pensionada de las Fuerzas Armadas.

Esta medida reflejó la atención permanente que el teniente general Fernández Onofre ha mantenido hacia el bienestar, la dignificación y la calidad de vida de los militares retirados y sus familiares, promoviendo soluciones concretas a sus necesidades y fortaleciendo la protección social de quienes dedicaron años de servicio a la nación. Durante 2026, ambas entidades también desarrollaron jornadas de asistencia social, servicios de salud y otros programas dirigidos a esta población.

El presidente de la JRFPFFAA, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez (ERD), destacó que la materialización de este pago respondió a las directrices del Ministerio de Defensa y permitió avanzar en la garantía de los derechos y beneficios correspondientes a los pensionados militares.

Asimismo, resaltó el respaldo del ministro de Defensa a la labor de la Junta de Retiro, enfocada en mantener una gestión cercana, eficiente y sensible a las necesidades de los retirados, viudas, tutores y demás familiares calificados.

Entre los testimonios recogidos durante la jornada, una de las beneficiarias manifestó su satisfacción por los recursos recibidos y expresó su gratitud hacia las autoridades. “Me siento muy bien”, afirmó, antes de añadir: “Gracias, ministro de Defensa”.

Por su parte, la viuda del primer teniente Matos Cruz reconoció la gestión del teniente general Fernández Onofre y del general de brigada Jiménez Sánchez, además del trabajo del equipo que acompañó el proceso. “Ellos le ponen la cosa fácil a uno”, señaló, al explicar que esperaba enfrentar mayores dificultades, pero que el personal le facilitó la recepción del pago.

Con esta entrega, el Ministerio de Defensa dio continuidad a su propósito de responder de manera oportuna a la comunidad pensionada, reconociendo los derechos adquiridos por quienes sirvieron durante años en las Fuerzas Armadas.

La JRFPFFAA ratificó su compromiso de seguir trabajando, bajo las orientaciones del Ministerio de Defensa, en favor del bienestar integral de sus beneficiarios.

Ejército de República Dominicana y el MESCYT unen esfuerzos para impulsar la formación académica y técnica de los soldados

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD., sostuvo un importante encuentro estratégico con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), Rafael Santos Badía. La reunión tuvo como objetivo central fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional y consolidar alianzas orientadas al desarrollo profesional de los miembros de la institución castrense.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron diversas iniciativas de alto impacto destinadas a ampliar las oportunidades educativas del personal militar. Entre los puntos clave de la agenda destacaron la implementación de programas de capacitación técnica especializada, la expansión de iniciativas para el aprendizaje del idioma inglés y la gestión de becas universitarias y de postgrado para los soldados y sus dependientes directos.

El Mayor General Arias Grullón valoró profundamente esta cooperación, resaltando que la educación y la actualización continua son pilares fundamentales para elevar los estándares operativos, administrativos y humanos del Ejército. Asimismo, enfatizó que dotar a los soldados de herramientas académicas modernas contribuye directamente a la eficiencia institucional y al fortalecimiento de la defensa y el servicio a la nación.

Por su parte, el ministro Rafael Santos Badía reiteró el firme compromiso del MESCYT de respaldar a las fuerzas castrenses, facilitando el acceso a la oferta académica nacional e internacional para que más miembros de la uniformada puedan alcanzar nuevas metas profesionales.

Este acuerdo de voluntades reafirma la visión de la Comandancia General del Ejército de fomentar el bienestar integral de sus filas a través de la educación, garantizando una fuerza militar cada vez más preparada, competitiva y alineada con los desafíos del desarrollo nacional.

Armada de RD intercepta embarcación con 59 personas al norte de Samaná con apoyo de EE. UU.

La Armada de República Dominicana (ARD), con la colaboración del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en Puerto Rico, interceptó una embarcación clandestina con 59 personas a bordo, durante una operación contra el tráfico ilícito de migrantes al norte de la provincia Samaná.

La acción se produjo tras recibirse informes de inteligencia sobre una embarcación sospechosa, lo que permitió el despliegue inmediato de unidades navales para su localización en alta mar.

La embarcación fue localizada a unas 30 millas náuticas al norte de Samaná, interceptando a un total de 49 hombres y 10 mujeres. Las personas rescatadas fueron trasladadas al muelle de Samaná para su identificación y depuración médica, y posteriormente serán conducidas a la Dirección de Inteligencia Naval (M-2) para fines de entrevistas e investigación formal.

Asimismo, las autoridades desarrollan labores de inteligencia para dar con la identidad de los capitanes, organizadores y demás implicados en la red, con el propósito de establecer responsabilidades penales y proceder conforme a la legislación vigente.

La Armada de República Dominicana mantiene reforzadas sus labores de vigilancia, inteligencia y patrullaje en las costas y aguas jurisdiccionales del país, en coordinación estrecha con organismos nacionales e internacionales, con el fin de prevenir los viajes ilegales y combatir el tráfico ilícito de migrantes.

Finalmente, la institución exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar por organizadores de viajes ilegales, quienes ponen en grave riesgo la vida de las personas al someterlas a peligrosas travesías marítimas en embarcaciones clandestinas que no cumplen con ninguna norma de seguridad.

​IPES y Embajada de EE. UU. certifican a agentes de DICRIM, DINTEL y DNCD en cibercrimen y evidencia digital

​SANTO DOMINGO.— El Instituto Policial de Educación Superior (IPES) concluyó con éxito la certificación de un selecto grupo de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes fortalecieron sus destrezas técnicas en el análisis de evidencias digitales e investigación de delitos tecnológicos.

​La jornada académica contó con el auspicio de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, e incluyó la docencia especializada de instructores de la Policía Nacional de Colombia, referente internacional en combate al cibercrimen.

​El programa formativo responde a la estrategia de transformación y modernización institucional que impulsa el IPES, órgano rector de la formación académica policial responsable de elevar la calidad técnica, ética y operativa de los miembros de las fuerzas de seguridad en la República Dominicana.

​Durante la instrucción, los especialistas de las agencias investigativas y de inteligencia profundizaron en metodologías avanzadas de extracción Forense de datos, trazabilidad de ciberdelitos, preservación de la cadena de custodia digital y análisis de plataformas cibernéticas utilizadas por la delincuencia organizada.

​Con este nuevo ciclo de capacitaciones internacionales, el IPES y los organismos de seguridad del Estado reafirman su lema institucional de lograr «más preparación, más capacidades y más profesionalización», consolidando un frente tecnológico eficiente para contrarrestar las nuevas modalidades del crimen transnacional y proteger el entorno digital de la ciudadanía.

DNCD amplía operativos en San Juan y Barahona: 61 detenidos y más de 5,400 gramos de drogas incautados

Las interdicciones contra el tráfico de drogas se han reforzado como parte de las acciones conjuntas para desmantelar y neutralizar los puntos de venta de narcóticos y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Continuando con su firme misión de atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, respaldados por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, ejecutaron una masiva ofensiva contra el microtráfico en las provincias de San Juan y Barahona, que dejó como resultado la detención de 61 personas y la incautación de 5,436.90 gramos de diversos narcóticos.

El despliegue estratégico, dirigido a desmantelar los centros de acopio y puntos de venta de drogas en barrios y comunidades de la región Sur, abarcó un total de 487 operativos y 6 allanamientos coordinados de manera conjunta con fiscales de la zona.

En la División de San Juan de la Maguana, que incluyó intervenciones en Las Matas de Farfán, El Cercado, Comendador y el Grupo de Tarea Carrizal, las fuerzas del orden decomisaron un total de 2,267.80 gramos de sustancias controladas.

Entre lo incautado en esta demarcación figuran 1,784.20 gramos de presunta cocaína, 482 gramos de marihuana, 4.5 dosis de un material rocoso presumiblemente crack y seis balanzas utilizadas para el pesaje de los estupefacientes.

Por su parte, el balance operativo en la provincia de Barahona, cuyas acciones se extendieron a distintas localidades de esa región sur, arrojó la incautación de 2,917 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína y 250 gramos de marihuana.

Asimismo, en esta zona fueron confiscadas dos dosis de crack, seis balanzas, 20 teléfonos celulares, una radio de comunicación, una máquina tragamonedas, cuatro motocicletas y tres armas blancas, además de dinero en efectivo.

De forma combinada, el esfuerzo interagencial logró la retención de 29,518 pesos dominicanos y 34 dólares estadounidenses producto de las operaciones ilícitas intervenidas durante la jornada simultánea.

Tanto los 61 detenidos como la totalidad de las evidencias decomisadas fueron puestos bajo la custodia del Ministerio Público en sus respectivas demarcaciones para el inicio de las acciones legales correspondientes.

SIN TREGUA AL NARCOTRÁFICO: PROPINAN OTRO GOLPE AL INTERVENIR NARCOLANCHA CON DOS HOMBRES A BORDO Y 389 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- Dentro del firme compromiso del Gobierno Dominicano de mantener una lucha sin tregua contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG) la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el servicio de Guardacostas Holandes, intervinieron otra narcolancha con un cargamento de 389 paquetes de presunta cocaína en una operación conjunta desplegada en las costas de Baní, provincia Peravia.

Las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres tras recibir informes de inteligencia sobre la presencia sospechosa de una embarcación movilizándose hacia las costas dominicanas, desplegaron una amplia labor de coordinación y seguimiento en tiempo real para neutralizar la lancha y capturar a sus ocupantes.

Tras el despliegue operacional que duró poco más de 12 horas, las unidades operativas y de reacción, lograron intervenir la embarcación (tipo Go fast) de 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas de las costas del referido municipio, equipada con dos potentes motores fuera de borda.

Al abordar e inspeccionar la embarcación, fueron capturados dos ciudadanos dominicanos que operaban la lancha. En su interior se incautaron 15 pacas conteniendo 389 paquetes de presunta cocaína, minuciosamente embalados con cinta transparente y rotulados con diferentes logos característicos de estas redes criminales.

Las unidades actuantes en la operación ocuparon ademas, un dispositivo GPS, siete garrafones y dos tanques para el uso de combustible, un paquete de pastillas de color naranja, entre otras evidencias vinculantes con la investigacion.

“Con este operativo, las fuerzas de seguridad asestaron un nuevo golpe a la logística del narcotráfico marítimo en el litoral sur de la República Dominicana, una acción firme y contundente que evidencia el impacto de la inteligencia conjunta y la cooperación internacional constante para frenar las operaciones de estas estructuras criminales en la región.”

La DNCD resalta el apoyo constante del Gobierno Central, así como de la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia del Estado y los aliados internacionales. Esta cohesión estratégica ha permitido interrumpir múltiples operaciones ilícitas, demostrando una alta capacidad operativa frente al crimen transnacional y consolidando el liderazgo de la República Dominicana en la región en el combate al narcotráfico.

Los detenidos están siendo entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Pravia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los paquetes de la sustancia, una vez embalados en fundas de evidencias, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.