Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes Unidos.–La Policía Nacional de la República Dominicana participa en la V Cumbre Mundial de Policía (World Police Summit 2026), celebrada del 16 al 18 de noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, con una representación encabezada por el general Esteban Figuereo García, subdirector general de la institución, acompañado del general Juan Gabriel Gautreaux Martínez, director Central de Transformación Digital.

Eñ Oficial participa en representación del director general, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, como parte de una agenda estratégica destinada a fortalecer la cooperación internacional y la modernización de las capacidades policiales. Actividad que se realiza bajo el liderazgo del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, la institución impulsa nuevas alianzas internacionales para fortalecer la educación policial, la inteligencia criminal y la transformación tecnológica.

En el marco de este encuentro mundial, está prevista para el 18 de noviembre la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Internacional y Educación Policial con la Policía de Dubái, consensuado entre el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García y el teniente general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la institución policial emiratí.

El acuerdo será suscrito, por la parte dominicana, por el general Esteban Figuereo García, en representación del director general de la Policía Nacional.

Esta iniciativa, coordinada con el acompañamiento diplomático de Su Excelencia el señor Renso Antonio Herrera Franco, embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, establece las bases para una alianza bilateral orientada a resultados concretos, en consonancia con el proceso de reforma y transformación policial impulsado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, cuyo propósito es consolidar una institución profesional, tecnificada, innovadora y cercana a la ciudadanía.

Como parte del entendimiento, se ha estructurado una hoja de ruta de cooperación para los próximos 24 meses, sustentada en tres pilares estratégicos: intercambio de inteligencia criminal y rastreo de activos ilícitos; formación y desarrollo de capacidades profesionales; e incorporación de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, ciberseguridad y soluciones de policía inteligente.

Estas prioridades permitirán orientar la cooperación hacia necesidades operativas concretas y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a los desafíos de la seguridad contemporánea.

En materia de inteligencia criminal, se procurará fortalecer los mecanismos de intercambio seguro y oportuno de información para apoyar la identificación de redes delictivas transnacionales, la localización de prófugos y el rastreo de activos provenientes de actividades ilícitas, con especial atención al crimen organizado, los delitos económicos y financieros, la corrupción, el cibercrimen y la trata de personas, conforme a los marcos legales aplicables a ambas instituciones.

En el ámbito de la educación y profesionalización policial, se promoverán programas de capacitación especializada, formación de instructores e intercambio de experiencias en prevención del delito, patrullaje basado en evidencia, trabajo comunitario, análisis de factores de riesgo y diseño de intervenciones de seguridad.

Asimismo, se impulsará el desarrollo de capacidades tecnológicas propias para la automatización de procesos, integración de sistemas, gestión de casos y optimización de los recursos institucionales.

Un componente innovador de esta cooperación será la exploración y validación de herramientas de inteligencia artificial predictiva, orientadas al análisis de patrones delictivos y la identificación de zonas y horarios de mayor riesgo, como apoyo a la planificación del patrullaje y la toma de decisiones policiales.

Su aplicación deberá sustentarse en información confiable, supervisión humana, protección de datos y evaluación de precisión y posibles sesgos, garantizando que la tecnología complemente el criterio profesional y no lo sustituya.

Para convertir estos compromisos en resultados verificables, la hoja de ruta contempla la conformación de un comité técnico bilateral, coordinado por la Dirección Central de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional Dominicana y su contraparte de Dubái, con reuniones de seguimiento cada seis meses. La Embajada dominicana en Abu Dabi apoyará las gestiones diplomáticas, las visitas técnicas y la articulación institucional necesarias para el desarrollo de las iniciativas.

El plan incorporará indicadores de cumplimiento relacionados con la cantidad de agentes e instructores capacitados, la transferencia efectiva de conocimientos, el desarrollo y utilización de herramientas tecnológicas, la validación de modelos predictivos, el fortalecimiento del intercambio de información y los resultados de las intervenciones preventivas. Al concluir el primer año, se contempla presentar al Ministerio de Interior y Policía un informe de avances, con el propósito de evaluar los resultados y orientar las siguientes etapas de implementación.

La participación dominicana en esta cumbre y la proyección del acuerdo con la Policía de Dubái representan un avance en la estrategia de diplomacia policial impulsada por el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dirigida a transformar las relaciones de cooperación internacional en capacidades institucionales sostenibles, fortalecer los tres ejes misionales de prevención, investigación e inteligencia, y consolidar una Policía Nacional preparada para enfrentar el crimen organizado transnacional y las amenazas emergentes.

Con esta visión, la Policía Nacional Dominicana continúa ampliando su presencia en los principales escenarios de cooperación policial mundial, promoviendo una transformación institucional sustentada en el conocimiento, la innovación tecnológica, las alianzas estratégicas y el compromiso de brindar un servicio cada vez más eficiente y cercano a la ciudadanía Dominicana.

Policía Nacional arresta en la provincia de Dajabón, R. D. al “El Tuerto”, requerido por robo en una vivienda

Dajabón, R.D.–* Agentes de la Policía Nacional de la Republica Dominicana asdcrito a la Dirección General de Crímenes y Delitos (DICRIM) apresaron a un hombre de nacionalidad haitiana, identificado como Wisle Pie, alias “El Tuerto”, quien era buscado mediante orden judicial por su participación en un robo perpetrado en una vivienda del sector Corral Grande, en este municipio.

Wisle Pie, alias “El Tuerto”

El arresto fue ejecutado por miembros de la Policía Preventiva, en cumplimiento de la orden judicial núm. 613-2026-SAUT-00074, de acuerdo a la denuncia presentada por una ciudadana, el detenido y otro individuo habrían penetrado a su residencia durante la madrugada del pasado 22 de octubre, tras romper dos tablas de uno de los laterales de la estructura.

De allí sustrajeron tres celulares, una mochila, una cartera y otros artículos del hogar.

El detenido permanece en el Cuartel General de la Policía Nacional en la Provincia de Dajabón, desde donde será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.