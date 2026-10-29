¡Milwaukee es campeón! Los Brewers conquistan su primera Serie Mundial y apagan el sueño de Tampa Bay

PULSO DEPORTIVO

Milwaukee derrota 4-1 a los Rays en Tropicana Field y conquista el campeonato de 2026. El venezolano William Contreras se lleva el premio al Jugador Más Valioso, Jacob Misiorowski domina desde el montículo y Tampa Bay termina una temporada histórica sin alcanzar la gloria.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Jueves, 29 de octubre de 2026 | Florida Central

Milwaukee escribe su nombre en la historia del béisbol

ST. PETERSBURG, Florida.— La espera terminó. Después de décadas de frustraciones, reconstrucciones y oportunidades perdidas, los Milwaukee Brewers finalmente alcanzaron la cima del béisbol de las Grandes Ligas.

Con una combinación de pitcheo dominante, ofensiva oportuna y extraordinaria disciplina colectiva, Milwaukee derrotó 4 carreras por 1 a los Tampa Bay Rays la noche del miércoles 28 de octubre, conquistando la Serie Mundial de 2026 en cinco partidos.

Fue el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de los Brewers.

La celebración ocurrió en Tropicana Field, frente a una afición de Tampa Bay que había llegado con la esperanza de presenciar otra victoria capaz de prolongar el campeonato.

Pero esta vez no hubo remontada.

Los Rays, que habían evitado la eliminación mediante una dramática victoria en doce entradas durante el cuarto encuentro, no consiguieron resolver el dominio del joven lanzador Jacob Misiorowski.

Milwaukee ganó la serie cuatro partidos contra uno y cerró una postemporada extraordinaria, confirmando que su éxito no fue producto de la casualidad.

Para Tampa Bay, el resultado representó una decepción profunda.

El equipo consiguió regresar a la Serie Mundial por tercera ocasión en su historia, pero volvió a quedarse sin el ansiado campeonato.

Para Milwaukee, en cambio, comenzó una celebración que sus seguidores habían esperado durante generaciones.

Jacob Misiorowski silenció la ofensiva de los Rays

El gran protagonista desde el montículo fue Jacob Misiorowski.

El joven derecho de Milwaukee llegó al quinto encuentro con la responsabilidad de terminar la Serie Mundial y respondió con una actuación de enorme madurez.

Durante cinco entradas y dos tercios, mantuvo a Tampa Bay sin anotaciones.

Permitió solamente dos imparables, concedió una base por bolas y consiguió dos ponches.

Su recta volvió a alcanzar velocidades cercanas a las 103 millas por hora, imponiendo respeto entre los bateadores de los Rays.

Pero su éxito no dependió exclusivamente de la velocidad.

Misiorowski consiguió mantener a los bateadores fuera de ritmo, combinar sus lanzamientos y evitar que Tampa Bay construyera oportunidades sostenidas.

Abandonó el partido durante la sexta entrada debido a molestias por calambres en una pantorrilla.

Para entonces, había cumplido su misión.

Milwaukee dominaba el marcador y el cuerpo de relevistas estaba preparado para proteger la ventaja.

La actuación confirmó a Misiorowski como una de las figuras emergentes más importantes del pitcheo de Grandes Ligas.

Y lo hizo en el escenario más importante de su carrera.

Cooper Pratt golpeó primero y marcó el camino

Milwaukee abrió el marcador durante la segunda entrada.

Brice Turang conectó un doble y posteriormente avanzó cuando Sal Frelick recibió un pelotazo.

Con corredores en circulación, el novato Cooper Pratt respondió con un sencillo productor frente al abridor Drew Rasmussen.

Turang anotó.

Los Brewers tomaron ventaja 1-0.

El imparable también extendió una extraordinaria racha ofensiva de Pratt, quien se convirtió en uno de los jóvenes protagonistas de la Serie Mundial.

Durante el quinto encuentro terminó con dos imparables en tres turnos oficiales y dos carreras impulsadas.

Su segunda producción llegó mediante un elevado de sacrificio en la sexta entrada.

Pratt había sido protagonista de jugadas decisivas durante la serie, incluyendo el batazo que completó la remontada de Milwaukee en el segundo encuentro y el cuadrangular que momentáneamente puso a los Brewers por delante en el cuarto.

Su desempeño confirmó la profundidad de una organización capaz de recibir contribuciones importantes de jugadores jóvenes en momentos de máxima presión.

William Contreras: el venezolano que conquistó el premio más importante

Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue William Contreras.

El receptor venezolano fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2026, reconocimiento que coronó su extraordinaria contribución al éxito de Milwaukee.

Contreras terminó la serie con promedio ofensivo de .381 y cuatro carreras impulsadas.

Pero su impacto fue mucho más amplio que sus estadísticas de bateo.

Detrás del plato desempeñó un papel fundamental en el manejo del cuerpo de lanzadores, la selección de pitcheos y el control del juego de los corredores rivales.

Durante el quinto encuentro conectó un doble productor en la sexta entrada que permitió anotar a Christian Yelich y ampliar la ventaja de Milwaukee a 3-0.

El batazo llegó en un momento decisivo.

Tampa Bay todavía buscaba una oportunidad para regresar al partido, pero Contreras ayudó a colocar el marcador en una posición mucho más favorable para los Brewers.

Su actuación lo convirtió en el primer receptor en recibir el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial desde Salvador Pérez en 2015.

Para Venezuela y toda la comunidad latinoamericana del béisbol, el reconocimiento representa un acontecimiento de enorme relevancia.

Contreras no solamente fue una de las figuras ofensivas del campeonato.

También fue el conductor de un cuerpo de lanzadores que terminó imponiéndose a Tampa Bay.

Jackson Chourio también dejó una marca histórica

El venezolano Jackson Chourio completó una Serie Mundial memorable.

Aunque no recibió el premio al Jugador Más Valioso, su desempeño ofensivo lo convirtió en una de las principales figuras del campeonato.

Chourio acumuló once imparables durante los cinco encuentros, estableciendo una marca de hits para una Serie Mundial de cinco partidos.

Su capacidad para conectar la pelota, utilizar su velocidad y responder frente a diferentes tipos de lanzadores fue fundamental para Milwaukee.

Durante toda la serie representó una amenaza constante para la defensa de Tampa Bay.

La actuación del joven jardinero demuestra la extraordinaria presencia del talento venezolano en el béisbol de Grandes Ligas.

Milwaukee encontró en Contreras y Chourio dos piezas fundamentales para conquistar el primer título de su historia.

Drew Rasmussen luchó, pero Tampa Bay no encontró ofensiva

Los Rays recurrieron nuevamente a Drew Rasmussen, quien lanzó con descanso reducido buscando mantener viva la temporada.

El derecho trabajó cuatro entradas y permitió una carrera limpia.

Concedió solamente dos imparables y consiguió cuatro ponches.

Su actuación fue competitiva.

Sin embargo, Tampa Bay volvió a sufrir el problema que había marcado buena parte de la Serie Mundial: la falta de producción ofensiva.

Los bateadores no consiguieron descifrar a Misiorowski y posteriormente encontraron nuevas dificultades frente al bullpen de Milwaukee.

Los Brewers ampliaron su ventaja a 2-0 durante la quinta entrada gracias a una carrera impulsada por David Hamilton.

En la sexta, el doble de William Contreras y el elevado de sacrificio de Cooper Pratt colocaron el marcador 4-0.

Tampa Bay quedó obligado a protagonizar otra remontada.

Pero esta vez Milwaukee no permitió que el encuentro se complicara.

Chandler Simpson evitó la blanqueada, pero no la eliminación

La única carrera de Tampa Bay llegó durante la novena entrada.

Liam Hicks conectó un doble frente al cerrador Trevor Megill.

Posteriormente, Chandler Simpson produjo la anotación mediante otro doble, reduciendo la diferencia a 4-1.

El batazo evitó que los Rays terminaran el último encuentro sin anotar.

Pero no cambió el destino del campeonato.

Megill consiguió los outs restantes y desató la celebración de Milwaukee.

Los jugadores de los Brewers abandonaron el dugout y corrieron hacia el terreno.

Los abrazos, las lágrimas y la alegría marcaron el final de una espera histórica.

En el otro lado del diamante, Tampa Bay observó cómo desaparecía su última oportunidad de conquistar el título.

Trevor Megill consiguió los últimos seis outs

La ventaja de Milwaukee quedó en manos de un bullpen que había sido fundamental durante toda la postemporada.

Abner Uribe y JoJo Romero contribuyeron a mantener a Tampa Bay sin anotaciones durante las entradas intermedias.

Posteriormente, Trevor Megill asumió la responsabilidad de cerrar el campeonato.

El derecho trabajó las últimas dos entradas y consiguió tres ponches.

Aunque permitió la carrera impulsada por Chandler Simpson en la novena, mantuvo el control del encuentro.

Finalmente, Richie Palacios conectó un rodado que produjo el último out.

Megill levantó los brazos.

Sus compañeros corrieron hacia el montículo.

Los Milwaukee Brewers eran campeones de la Serie Mundial por primera vez.

Una temporada extraordinaria para Milwaukee

El campeonato representó la culminación de una campaña excepcional.

Los Brewers terminaron la temporada regular con 103 victorias, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Posteriormente consiguieron once triunfos en trece encuentros de postemporada.

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles mediante una barrida de cuatro partidos.

Y en la Serie Mundial derrotaron a Tampa Bay en cinco encuentros.

El dirigente Pat Murphy consiguió construir un equipo caracterizado por la disciplina, la confianza y la capacidad para producir resultados colectivos.

Milwaukee no dependió exclusivamente de cuadrangulares.

Su ofensiva combinó velocidad, contacto, corredores agresivos y batazos oportunos.

El resultado fue un campeonato que transformó la historia de la franquicia.

Tampa Bay vuelve a quedarse sin campeonato

Para los Rays, la derrota representa la tercera ocasión en que llegan a la Serie Mundial sin conseguir el título.

En 2008 perdieron frente a Philadelphia.

En 2020 fueron derrotados por Los Ángeles Dodgers.

Y ahora, en 2026, Milwaukee les impidió conquistar su primer campeonato.

La temporada deja motivos de orgullo.

Tampa Bay consiguió avanzar hasta el Clásico de Otoño, superando importantes desafíos durante la campaña y los playoffs.

Pero también deja preguntas difíciles.

La ofensiva no consiguió producir de manera consistente.

El equipo desperdició oportunidades en los primeros encuentros.

Y Milwaukee terminó imponiendo su mayor capacidad de ejecución.

Resultados finales de la Serie Mundial de 2026

Partido Resultado Juego 1 — 23 de octubre Milwaukee 3, Tampa Bay 2 Juego 2 — 24 de octubre Milwaukee 5, Tampa Bay 4 Juego 3 — 26 de octubre Milwaukee 10, Tampa Bay 1 Juego 4 — 27 de octubre Tampa Bay 4, Milwaukee 3 (12 entradas) Juego 5 — 28 de octubre Milwaukee 4, Tampa Bay 1

Resultado definitivo: Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026 por 4-1.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Milwaukee ganó con inteligencia; Tampa Bay perdió sus oportunidades

La Serie Mundial de 2026 deja una lección importante sobre la construcción de equipos competitivos.

Milwaukee demostró que una franquicia de mercado pequeño puede conquistar el campeonato mediante una combinación de desarrollo de talento, decisiones estratégicas y disciplina colectiva.

Los Brewers no construyeron su éxito alrededor de una sola figura.

Misiorowski dominó desde el montículo.

Contreras dirigió el cuerpo de lanzadores y produjo ofensivamente.

Chourio ofreció una actuación histórica con el bate.

Pratt apareció en momentos decisivos.

Y el bullpen consiguió los outs necesarios para proteger las ventajas.

Cada jugador desempeñó una función.

El resultado fue un campeonato colectivo.

Para Tampa Bay, el análisis debe ser más exigente.

Los Rays demostraron durante la temporada que poseen talento suficiente para competir frente a las mejores organizaciones.

Junior Caminero representa una de las principales esperanzas ofensivas de la franquicia.

Yandy Díaz aporta experiencia y capacidad para embasarse.

Jonathan Aranda ha demostrado que puede contribuir ofensivamente.

Y el cuerpo de lanzadores posee piezas importantes para construir nuevas oportunidades.

Sin embargo, la Serie Mundial reveló problemas que no pueden ignorarse.

La ofensiva fue inconsistente.

El equipo cometió errores defensivos en momentos determinantes.

Y el pitcheo no siempre consiguió contener las remontadas de Milwaukee.

El resultado final no significa que Tampa Bay carezca de talento.

Significa que todavía necesita mejorar su capacidad para ejecutar bajo la presión de un campeonato.

El protagonismo latinoamericano

La Serie Mundial también dejó una historia especial para el béisbol latinoamericano.

William Contreras, nacido en Venezuela, recibió el reconocimiento individual más importante del campeonato.

Jackson Chourio, también venezolano, estableció una marca ofensiva para una serie de cinco partidos.

Del lado de Tampa Bay, jugadores como Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda representaron una parte fundamental del camino hacia el Clásico de Otoño.

El talento latino continúa ocupando un lugar central en el béisbol de Grandes Ligas.

Y en esta edición, dos venezolanos fueron protagonistas esenciales del equipo campeón.

¿Qué sigue para los Rays?

Tampa Bay deberá utilizar los próximos meses para evaluar sus necesidades.

La prioridad será fortalecer la profundidad ofensiva, mejorar la defensa y construir un cuerpo de lanzadores capaz de sostener ventajas durante encuentros decisivos.

El desarrollo de Caminero será particularmente importante.

Su combinación de juventud y poder representa una oportunidad extraordinaria para el futuro.

Pero el éxito dependerá de que la organización consiga rodearlo de jugadores capaces de producir de manera constante.

Los Rays llegaron a la Serie Mundial.

Eso demuestra que poseen una base competitiva.

El desafío será convertir esa experiencia en un campeonato.

Para Milwaukee, en cambio, el futuro inmediato estará marcado por la celebración.

Después de 44 años desde su anterior aparición en una Serie Mundial, los Brewers finalmente consiguieron el título que durante tanto tiempo persiguieron.

Y lo hicieron derrotando a Tampa Bay en su propio estadio.

Milwaukee celebra su primer campeonato mundial. Tampa Bay vuelve a casa con las manos vacías, pero con la experiencia de haber competido nuevamente por el máximo título del béisbol.

El campeonato de 2026 ya tiene dueño.

Los Milwaukee Brewers son los nuevos reyes de las Grandes Ligas.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del jueves 29 de octubre de 2026.