 Jefe de la Fuerza Aerea Dominicana planteo su línea de trabajo durante la primera formación general como Comandante de la FARD

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D- El Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, estableció como principales prioridades de su gestión al frente de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) el fortalecimiento del alistamiento operacional, el bienestar del personal, la moral de la tropa y la modernización institucional.

Las líneas de trabajo fueron planteadas durante su primera formación general como comandante general de la FARD, en la que presentó ante oficiales, suboficiales, clases, alistados y asimilados militares los principales objetivos que orientarán su gestión.

Souffront Tamayo también agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por la confianza depositada en su persona para dirigir la institución, así como al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por el respaldo.

Como parte de sus prioridades, el comandante general destacó la necesidad de fortalecer el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea, con el propósito de mantener las capacidades necesarias para responder a los desafíos y requerimientos de la aviación militar.

En ese contexto, señaló la importancia de continuar desarrollando áreas estratégicas como la ciberseguridad, los sistemas no tripulados y la capacitación especializada, consideradas fundamentales ante la evolución de las amenazas y los nuevos escenarios operacionales.

El mayor general indicó además que dará continuidad a las iniciativas que han producido resultados favorables, mientras prestará especial atención a aquellas áreas que requieran fortalecimiento.

Bienestar y moral de la tropa

El bienestar del personal y la moral de la tropa constituyen otros de los ejes centrales de la nueva gestión.

Souffront Tamayo sostuvo que mantendrá una comunicación directa con los miembros de la institución para conocer sus necesidades y procurar respuestas oportunas.

Como parte de este enfoque, anunció que realizará visitas a las diferentes dependencias, escuadrones y grupos de la FARD, con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones en que trabaja el personal y establecer prioridades durante sus primeros 100 días de gestión.

Souffront Tamayo destacó la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades tecnológicas y profesionales de la Fuerza Aérea para responder a los nuevos desafíos de la aviación militar.

La ciberseguridad, los sistemas no tripulados y la capacitación especializada figuran entre las áreas a las que se dará seguimiento durante su gestión.

Durante la formación general, el comandante de la Fuerza Aérea Dominicana felicitó además a los aproximadamente 500 miembros de la institución que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Souffront Tamayo reconoció su desempeño, disciplina y profesionalismo durante la competencia deportiva regional.

En la actividad estuvieron presentes el general de brigada paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández, FARD, inspector general; el general de brigada piloto Rafael Acosta Sena, FARD, comandante de la Base Aérea San Isidro; el general de brigada piloto Mao Enua Gómez Vázquez, FARD, comandante de la Base Aérea Puerto Plata; el general de brigada Euler Sierra Pérez, FARD, director de Inteligencia A-2; y el general de brigada piloto Richard Sierra Rodríguez, FARD, director de la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento (DECEFARD).

También participaron miembros del Estado Mayor Coordinador y Ampliado, oficiales generales, superiores y subalternos, suboficiales, clases, alistados, asimilados militares e invitados especiales.

Al concluir, Souffront Tamayo exhortó a los miembros de la FARD a mantener elevada la moral, fortalecer la unidad y continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad, sentido del deber y compromiso con la misión institucional y con la República Dominicana.

Señaló que dará continuidad a las acciones que han producido resultados favorables y prestará especial atención a las áreas que requieran fortalecimiento.

Promoverá una comunicación directa con los miembros de la institución para conocer sus necesidades y procurar respuestas oportunas.

En materia de capacidades, resaltó la importancia de continuar avanzando en áreas como ciberseguridad, sistemas no tripulados y capacitación especializada.

Todo esto de acuerdo con los nuevos desafíos y requerimientos de la aviación militar.

Souffront Tamayo también felicitó a los aproximadamente 500 miembros de la FARD que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los felicitó por su desempeño, disciplina y profesionalismo.

Además, anunció visitas a las diferentes dependencias, escuadrones y grupos de la institución.

Esto con el fin de conocer directamente las necesidades del personal y establecer prioridades durante los primeros 100 días de gestión.

Al concluir, exhortó a los miembros de la FARD a mantener elevada la moral y fortalecer la unidad.

Al concluir, Souffront Tamayo exhortó a los miembros de la FARD a mantener elevada la moral, fortalecer la unidad y continuar

desempeñando sus funciones con responsabilidad, sentido del deber y compromiso con la misión institucional y con la República Dominicana.