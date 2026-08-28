Director General del CESAC encabeza primera reunión de coordinación con directores de seguridad aeroportuaria del país. Se reune con el Dr. Melido Torres

Santo Domingo.– El director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Manuel García Lithgow, FARD, encabezó su primera reunión de coordinación con los directores de seguridad de los aeropuertos del país, como parte de las acciones iniciales orientadas a establecer prioridades y fortalecer la conducción estratégica y operacional de la seguridad aeroportuaria nacional.

Durante el encuentro, el director general estuvo acompañado por la plana mayor del CESAC, cuyos integrantes participaron en el abordaje de los principales aspectos vinculados con la gestión integral de la seguridad aeroportuaria.

El general García Lithgow destacó la importancia de mantener una comunicación permanente, efectiva y articulada con los responsables de la seguridad aeroportuaria, promoviendo una gestión sustentada en la disciplina, la prevención, la evaluación continua de riesgos y el estricto cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable a la seguridad de la aviación civil.

La reunión permitió analizar temas relacionados con el cumplimiento de las normas y procedimientos AVSEC, supervisión operacional, control de calidad, gestión de riesgos y coordinación interinstitucional, con el propósito de mantener criterios homogéneos de actuación y altos estándares de seguridad en las terminales aéreas.

Asimismo, exhortó a los directores de seguridad a mantener una actitud proactiva frente a los desafíos del entorno aeroportuario, priorizando la protección de los pasajeros, las operaciones aéreas, las instalaciones y demás activos críticos vinculados al sistema aeronáutico nacional.

Esta primera reunión constituye un espacio estratégico para alinear criterios, establecer prioridades operacionales y optimizar los mecanismos de supervisión, comunicación y respuesta entre el CESAC y las distintas terminales aeroportuarias, en correspondencia con las directrices del Ministerio de Defensa y las políticas nacionales de seguridad de la aviación civil.

MÉRIDO TORRES ESPINAL SOSTIENE ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON EL NUEVO DIRECTOR DEL CESAC, GENERAL MANUEL GARCÍA LITHGOW

SANTO DOMINGO ESTE — El director ejecutivo de la institución, Mérido Torres Espinal, sostuvo una importante reunión de cortesía con el recién designado director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general de brigada piloto Manuel García Lithgow, FARD.

Este encuentro institucional reafirma la relevancia de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y la coordinación interinstitucional entre los organismos que forman parte estratégica del sistema aeroportuario nacional. Durante la visita, ambos funcionarios abordaron diversos temas de interés mutuo orientados a optimizar los protocolos operativos y garantizar la seguridad integral en las terminales aéreas del país.

Recordamos que el general García Lithgow fue designado recientemente al frente del CESAC por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, en un movimiento enfocado en consolidar los altos estándares de seguridad en la aviación civil nacional y la protección de los pasajeros.

Con esta iniciativa, la dirección ejecutiva reafirma su compromiso de mantener una comunicación fluida y un trabajo articulado con las entidades clave del sector aeronáutico y de seguridad del Estado dominicano.