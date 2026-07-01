Cuerpo Diplomático acreditado en el país ofrece almuerzo en honor al presidente Abinader en el hotel El Embajador. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo, R. D.- El presidente Constituional de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona participó este martes en un almuerzo ofrecido en su honor por el Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana, durante un encuentro celebrado en el hotel El Embajador, que reunió a embajadores y representantes de distintas misiones diplomáticas.

En las palabras de bienvenida, el decano del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana, el nuncio apostólico de Su Santidad, Piergiorgio Bertoldi, destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre el Gobierno dominicano y la comunidad internacional para impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la creación de oportunidades que contribuyan a disminuir las causas estructurales de la migración.

Además, señaló que el encuentro constituía un espacio de diálogo abierto para intercambiar ideas sobre los principales desafíos y prioridades del país, resaltando que este tipo de reuniones fortalecen la confianza mutua, promueven el entendimiento entre las naciones y consolidan los lazos de amistad y colaboración entre la República Dominicana y la comunidad internacional.

Durante la jornada, los participantes conversaron sobre distintos aspectos de la agenda bilateral entre la República Dominicana y los países representados, en un ambiente de cordialidad que permitió el intercambio de ideas sobre cooperación y fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Los diplomáticos destacaron la importancia de mantener espacios de diálogo permanente con el Gobierno dominicano para seguir impulsando iniciativas conjuntas en diferentes áreas estratégicas.

El almuerzo se desarrolló como un espacio de cortesía diplomática que reafirma las relaciones de amistad y colaboración entre la República Dominicana y la comunidad internacional acreditada en el país.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno dominicano busca consolidar una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento continuo de los lazos bilaterales y multilaterales.

El presidente Luis Abinader asistió acompañado de los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, además de los viceministros de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo.

República Dominicana fortalece su desarrollo con inversiones en deporte, bienestar y cooperación internacional

Santo Domingo.- El gobierno del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader continuó desarrollando iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura deportiva, ampliar la seguridad jurídica de miles de familias, consolidar avances en salud pública y consolidar el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional.

Así lo destacó en su resumen semanal el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, al presentar un balance de las principales acciones desarrolladas por el Gobierno durante los últimos días en materia de deporte, titulación, salud y cooperación internacional.

Más oportunidades para las familias

Reyna destacó que el presidente Luis Abinader dejó inaugurada la renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, considerada una de las instalaciones deportivas más modernas del Caribe, preparada para albergar grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, la cual fortalece la infraestructura nacional de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y amplía los espacios para el desarrollo del deporte y la recreación.

Asimismo, señaló que más de 4,000 personas de Villa Linda, Palmarejo y Pantoja recibieron sus títulos de propiedad, una acción que brinda mayor seguridad jurídica a las familias, protege su patrimonio y les abre nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Salud y solidaridad internacional

En materia de salud, el director de la Diecom resaltó que el Ministerio de Salud Pública informó una reducción de la mortalidad materna e infantil, así como una baja incidencia de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, resultados que reflejan el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a proteger la vida y el bienestar de la población.

Reyna también destacó la respuesta solidaria de la República Dominicana ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela, mediante el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate para apoyar las labores humanitarias, reafirmando el compromiso del país con la cooperación internacional y la asistencia a las naciones que enfrentan situaciones de desastre.

Gobierno dominicano facilita el retorno al país de otro grupo de ciudadanos dominicanos desde Venezuela en aeronave de la Fuerza Aérea

Santo Domingo.- Como parte de las acciones desplegadas por el Gobierno dominicano para brindar asistencia y protección a los nacionales que permanecían en la República Bolivariana de Venezuela tras el terremoto que afectó esa nación, una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) arribó este domingo a la Base Aérea de San Isidro con otro grupo de ciudadanos dominicanos repatriados.

Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. (FARD)

Los compatriotas retornaron al país en una operación coordinada por el Gobierno dominicano, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el Estado ha movilizado recursos humanos, logísticos y operacionales para apoyar tanto las labores de búsqueda y rescate como la asistencia a los ciudadanos dominicanos afectados por la emergencia.

A su llegada a la Base Aérea de San Isidro, los ciudadanos fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), quien les dio la bienvenida en nombre del Gobierno dominicano y reiteró el compromiso de las autoridades de velar por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Esta operación de retorno fue realizada aprovechando el vuelo de la aeronave militar que previamente trasladó hacia Venezuela un nuevo contingente de rescatistas especializados y material de apoyo destinado a fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla la misión dominicana en ese país.

Con esta acción, el Gobierno reafirma su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia internacional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y poniendo a disposición de la población los medios de las Fuerzas Armadas para proteger la vida de los ciudadanos dominicanos y contribuir solidariamente con los países hermanos que enfrentan desastres naturales.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 continúa desarrollándose con el despliegue de capacidades aéreas, marítimas y terrestres, así como con el envío de ayuda y personal especializado, en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos competentes del Estado dominicano.

SNS alcanza las 300 camas de intervención en crisis con apertura de nueva Unidad de Salud Mental en La Vega

Doctor Julio Landrón, Director Ejecutivo del SNS de la Republica Dominicana.

La Vega.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) alcanzó este viernes las 300 camas de intervención en crisis en la Red Pública de Servicios de Salud, con la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental del Hospital Municipal Dra. Armida García, en la provincia de La Vega.

Durante el acto, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que este logro representa un importante avance en el fortalecimiento de la atención en salud mental y forma parte del compromiso asumido por el presidente Luis Abinader de habilitar 500 camas de intervención en crisis antes de concluir el presente año.

“La salud mental es una prioridad para este Gobierno. Hoy alcanzamos las 300 camas de intervención en crisis, un paso significativo para garantizar atención especializada, digna y oportuna a quienes enfrentan una condición de salud mental”, expresó Landrón.

El titular del SNS explicó que estas unidades ofrecen atención especializada a pacientes que atraviesan una crisis de salud mental, mediante equipos multidisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería y otros profesionales, quienes trabajan para estabilizar al paciente y favorecer su reintegración al entorno familiar y social.

Asimismo, resaltó el crecimiento sostenido de la Red Pública en esta área y reafirmó el compromiso institucional de continuar ampliando estos servicios en beneficio de la población.

Landrón reconoció el trabajo de la encargada de la Unidad de Salud Mental del SNS, Marisol Taveras, así como el compromiso de la directora del hospital, doctora Milagros García, así como de todo el equipo asistencial, por adecuar los espacios bajo criterios de seguridad, calidad y humanización.

De igual forma, exhortó al personal de la nueva unidad a mantener una atención centrada en el paciente, con calidad, calidez y respeto a la dignidad humana.

En la actividad participaron la psiquiatra del centro, Lourdes del Orbe Muñoz; personal médico, de enfermería y administrativo del hospital, quienes acompañaron el acto de inauguración.

Inspecciona área de Emergencia

Como parte de su agenda en la provincia, el director del SNS recorrió el área de Emergencia del Hospital Municipal Dra. Armida García para verificar el funcionamiento de los servicios, las condiciones operativas del centro y la calidad de la atención que reciben los usuarios.

Durante la visita, felicitó a la doctora Milagros García y a todo el personal del hospital por el buen estado de las instalaciones, la organización, la limpieza y el compromiso demostrado con la mejora continua de los servicios de salud que se ofrecen a la población.