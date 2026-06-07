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Guaaooo que pena, fallece en Santo Domingo foto-periodista Franklin Guerrero

HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.- Con muchaaaa penaaaaa y hondo pesar le informamos por aqui que nuestro querido Colega, hermano y Compañero Foto-Periodista, el reconocido fotorreportero y comunicador dominicano Franklin Guerrero, de 71 años, falleció la noche del viernes tras varios días hospitalizado, luego de una prolongada batalla contra el cáncer.

Guerrero se hizo popular por su segmento denuncia social ‘La Foto-Crónica’, transmitido en el programa N Investiga, de la periodista Nuria Piera, donde su peculiar manera de narrar las historias lo convirtió en una figura cercana a los hogares de la República Dominicana, destacó este sábado el portal N Digital, al dar a conocer la muerte del fotorreportero.

Aunque su formación académica fue en odontología, dedicó su vida a la fotografía y al relato visual.

Sus restos serán velados y sepultados en el Jardín Memorial, en Santo Domingo Norte, descanse en Paz Franklin Guerrero

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