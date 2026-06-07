Base Aérea Puerto Plata es designada con el nombre del Mayor General Piloto retirado (FARD) Juan Bautista Rojas Tabar

Puerto Plata, R. D.- En una actividad encabezada por el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensade la Republica Dominicana; la Sra. Claritza Rochtte, gobernadora provincial de Puerto Plata, junto al Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Se realizó la designación de la Base Aérea Puerto Plata con el nombre del Mayor General Piloto retirado Juan Bautista Rojas Tabar, FARD, así como el develamiento de un busto en su honor, en reconocimiento a su trayectoria militar, sus aportes al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas y por haber sido el primer comandante de esta base aérea.

La actividad contó con la presencia de ex comandantes generales de la FARD; oficiales generales y superiores en honrosa posición de retiro, así como familiares e invitados especiales de los ámbitos civil, militar y policial.

En sus palabras de exhortación, el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, destacó que el mayor general piloto retirado Juan Bautista Rojas Tabar, FARD, constituye un referente para las presentes y futuras generaciones de aviadores militares, resaltando que honrar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo de la institución representa una forma de preservar la memoria histórica de la Fuerza Aérea de República Dominicana y fortalecer los valores que sustentan su misión.

El coronel piloto Víctor Aníbal Rojas Franco, FARD, hijo del homenajeado, expresó unas palabras de agradecimiento en nombre de la familia, dirigidas al ministro de Defensa y al comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, por honrar la memoria de su padre al designar con su nombre la base aérea que tuvo el privilegio de comandar en sus inicios, gesto que calificó como un reconocimiento de gran significado para todos sus familiares.

Con este acto, la Fuerza Aérea de República Dominicana preserva la memoria histórica institucional y reconoce el legado de quien fuera el primer comandante de la Base Aérea Puerto Plata, así como de todos aquellos hombres y mujeres que han contribuido al fortalecimiento, desarrollo y consolidación de la institución.

Pero, ¿Quien fue el Mayor General Juan Bautista Rojas Tabar?

General Juan Bautista Rojas Tabar: Un Legado de Disciplina y Servicio

El Mayor General Piloto retirado Juan Bautista Rojas Tabar, conocido afectuosamente como “Bacho”. A los 73 años, fue quizas en los ultimos 70 años de historia Militar de la Republica Dominicana fue uno de los oficiales de mayor liderazgo Militar, Oficial de carrera dejó un legado imborrable en las Fuerzas Armadas Dominicanas, especialmente en la Fuerza Aérea, así como en la vida política y social de su natal provincia Hermanas Mirabal. Su trayectoria, marcada por la disciplina, el compromiso patriótico y momentos controversiales, lo convierte en una figura clave para entender la evolución del estamento militar dominicano en el siglo XX.

Orígenes y Formación

Nacido el 5 de junio de 1951 en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, Juan Bautista Rojas Tabar creció en una familia con profundas raíces en el servicio público. Su padre, Francisco José Rojas Almánzar, conocido como Don Panchos, ocupó el cargo de subsecretario de Salud Pública durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, mientras que su madre, Sara Tabar, fue gobernadora de la provincia entre 1966 y 1972. Este entorno influyó en la vocación de servicio de Rojas Tabar, quien desde joven mostró interés por la carrera militar.

En 1969, ingresó como cadete a la Fuerza Aérea Dominicana, donde se formó como piloto, graduándose como segundo teniente. Su dedicación y habilidades lo llevaron a escalar posiciones dentro de la institución, destacándose por su profesionalismo y enfoque en la disciplina.

Carrera Militar: Una Trayectoria de Liderazgo

La carrera militar de Rojas Tabar estuvo marcada por roles estratégicos y de alto impacto. Como piloto y oficial, ocupó cargos como Comandante del Escuadrón de Combate y Director de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana. Durante seis años, sirvió como comandante general de esta institución, consolidándose como una figura de autoridad dentro del estamento militar.

En 1996, Rojas Tabar alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al ser nombrado Secretario de las Fuerzas Armadas (hoy Ministerio de Defensa) durante el primer gobierno de Leonel Fernández. Sin embargo, su gestión fue breve, de apenas dos meses (16 de agosto al 31 de octubre de 1996), debido a un episodio que marcó su trayectoria.

Vida Política y Legado Familiar

Tras su retiro, Rojas Tabar incursionó en la política, postulándose como candidato a síndico por el Partido Reformista Social Cristiano. Aunque no alcanzó la misma prominencia en la arena política que en la militar, su influencia perduró en su comunidad. Su hijo, Juan José Rojas, actual diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), continúa el legado familiar en la esfera pública.

En su natal San Luis, una calle principal lleva el nombre de Juan Bautista Rojas Tabar, un homenaje a su dedicación a la comunidad y su apoyo a jóvenes que aspiraban a carreras militares. Su compromiso con el desarrollo de su provincia y su amor por su pueblo fueron rasgos que lo definieron tanto como su carrera militar.

Fallecimiento

El 18 de junio de 2025, Juan Bautista Rojas Tabar falleció en Santo Domingo a los 73 años. Las causas de su muerte no han sido divulgadas públicamente, y no se han detallado las honras fúnebres. Sin embargo, su partida generó un profundo impacto en la sociedad dominicana, con múltiples figuras políticas y militares expresando condolencias y destacando su legado de disciplina, patriotismo y servicio.

Un Legado Imborrable

Juan Bautista Rojas Tabar no solo fue un militar de carrera, sino un símbolo de una época en la que las Fuerzas Armadas jugaron un papel central en la vida política dominicana. Su vida refleja los desafíos y contradicciones de un país en transición hacia una democracia más consolidada. Aunque su ultimátum de 1996 lo colocó en el centro de la controversia, su dedicación a la Fuerza Aérea y a su comunidad lo convirtieron en una figura respetada y querida por muchos.

Hoy, su nombre sigue resonando en las calles de San Luis y en los corazones de quienes lo conocieron. El General Rojas Tabar deja un vacío difícil de llenar, pero su legado de servicio y compromiso con la patria perdurará en la memoria de la República Dominicana.

Y que bueno que entre sus susesores esta el Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD un Oficial que se ha caracterizado por su gran entrega a la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana y su gran atencion a sus hombres al haber dispuesto brindarle un justo reconocimiento a uno de los Hombres de su Institucion que en vida fue uno de los Oficiales mas querido y respetados por todos los hombres de todas las Instituciones de las Fuerzas Armadas Dominicanas porque justamente eso, fue el Mayor General Piloto Juan Bautista Rojas Tabar, Oficial que se gano el respeto no tan solo en el ministerio de Defensa Dominicano, sino tambien en las filas de la Policia Nacional. Honor a quien honor merece. En hora buena.