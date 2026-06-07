Ejército Dominicano intercepta minibús con 11 haitianos indocumentados y detiene otros 5 extranjeros en Santiago. Otras Noticias del ERD

Santiago, R. D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 2da. Brigada de Infantería, realizaron varios operativos de patrullaje en la provincia Santiago, donde fueron detenidos dieciséis (16) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluyendo once (11) que eran transportados en un minibús que fue interceptado por las tropas actuantes.

En una de las intervenciones, fue interceptado el minibús marca Toyota, modelo Hiace, color blanco, placa I-067439, donde fueron detenidos el conductor, José Luis Fernández Monegro, acompañado de un hombre identificado únicamente como José Fernández, quien fungía como cobrador y no portaba documentos de identidad.

En el interior del vehículo fueron encontrados once (11) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por nueve (09) hombres y dos (02) mujeres.

El conductor, el cobrador, el vehículo, el dinero ocupado y los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la unidad para los fines correspondientes.

En otro operativo, soldados del ERD detuvieron a cinco (05) nacionales haitianos indocumentados que deambulaban por la calle 30 de Marzo

Los extranjeros fueron trasladados y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Los operativos de vigilancia e interdicción se mantendrán activos por el Ejército de República Dominicana en diferentes provincias del país, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y al cumplimiento de las leyes nacionales.

Ejército localiza y detiene con drones a 39 haitianos indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. – En operaciones realizadas mediante labores de inteligencia, patrullaje y monitoreo con unidades de drones desplegadas por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos treinta y nueve (39) nacionales haitianos indocumentados en Dajabón.

Soldados del ERD, adscritos al 10mo. Batallón de Infantería con asiento en la Fortaleza Beller, realizaron la detención de los extranjeros en el sector conocido como el Kilómetro 3, perteneciente a esta provincia fronteriza.

En una primera intervención, fueron detenidos diecinueve (19) extranjeros indocumentados, integrados por dieciocho (18) hombres y una (01) mujer.

Posteriormente, en otro operativo las tropas actuantes interceptaron en la misma zona, a otros veinte (20) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos quince (15) hombres, tres (03) mujeres y dos (02) menores de edad.

Todos los extranjeros detenidos fueron trasladados y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantendrá reforzadas las operaciones de vigilancia y control en toda la zona fronteriza, utilizando tecnología de drones y unidades de inteligencia para fortalecer la seguridad en la región.

Comandante del Ejército inspecciona unidades y operatividad fronteriza en provincias de la Línea NoroesteSupervisa avances en infraestructuras en proceso de remodelación y mejoras





El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un amplio recorrido por las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, donde visitó distintas unidades militares destacadas en la zona y sostuvo encuentros con autoridades provinciales.



La jornada inició en el municipio de Mao, provincia Valverde, donde el Comandante del Ejército se dirigió a las tropas apostadas en la Fortaleza General Benito Monción, asiento de la 4ta. Brigada de Infantería.

Durante su intervención, felicitó a los soldados por la ardua labor que realizan en la región noroeste del país, enfrentando el tráfico irregular de personas, el contrabando de mercancías y otros ilícitos que afectan la seguridad fronteriza.



Posteriormente, visitó el destacamento y el puesto avanzado de Los Quemados, así como el destacamento de Las Caobas.

Más adelante, se trasladó a la Inspectoría de Santiago Rodríguez, localidad donde sostuvo un encuentro con la gobernadora provincial, Sra. Glehany Yafreysys Azcona Torres.

El recorrido incluyó además el puesto de San José y el destacamento de Mangá, este último en proceso de remodelación, así como el puesto de La Solitaria y el destacamento y el puesto de chequeo de Botoncillo, luego, el Mayor General Camino Pérez visitó la Inspectoría de Montecristi, con sede en la Fortaleza San Fernando, asiento de la decimo quinta (15) Compañía, para más adelante sostener encuentros con el senador Bernardo Alemán Rodríguez y la gobernadora provincial, Sra. Leissa Virginia Cruz Polanco.

La parte final de la jornada comprendió visitas a los puestos de El Puente y El Laurel, culminando en la Fortaleza Beller, asiento del 10mo. Batallón de Infantería, en la provincia Dajabón, donde el Comandante General también se dirigió a las tropas Acuerteladas alli en esa parte de la Zona Fronteriza.

Estas visitas forman parte del programa de supervisión y fortalecimiento institucional que desarrolla el Ejército de República Dominicana en toda la zona fronteriza, con el propósito de continuar elevando la capacidad operativa, fortalecer la moral del personal y afianzar la coordinación con las autoridades locales.

Ejército detiene a 23 haitianos indocumentados que se ocultaban en zona boscosa de Guayubín

Montecristi, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron a veintitrés (23) nacionales haitianos indocumentados durante un operativo realizado en una zona boscosa del municipio Guayubín, provincia Montecristi.

La intervención fue realizada luego de una labor de inteligencia desarrollada y de la posterior intervención de una patrulla destacada en el puesto de chequeo Mangá del ERD.

Los extranjeros fueron localizados en la comunidad de Cayucal, próximo al río del municipio de Guayubín, mientras intentaban evadir la vigilancia militar desplegada en la zona.

Entre los detenidos figuran dieciocho (18) hombres, dos (02) mujeres y tres (03) menores de edad, todos en condición migratoria irregular.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que realiza el Ejército de República Dominicana para fortalecer la vigilancia fronteriza y combatir el tráfico ilegal de personas en la región.

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Ejército intercepta jeepeta con 17 haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez

Mao, Valverde, R.D. – Una jeepeta con diecisiete (17) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptada por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) durante un operativo realizado en las inmediaciones de Los Pinos, antes de la entrada del municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez.

El vehículo detenido es una jeepeta marca Kia, modelo Sorento, color rojo, placa G646761, de la cual el conductor emprendió la huida, al momento de la intervención, dejando abandonado el vehículo con los extranjeros en su interior.

En la inspección fueron encontrados diecisiete (17) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, integrados por trece (13) hombres, tres (03) mujeres y un (01) menor de edad.

Tanto el vehículo como los extranjeros indocumentados permanecen bajo custodia militar en la unidad actuante para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continúa desarrollando operativos de vigilancia e interdicción en distintos puntos de la región fronteriza, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y a fortalecer la seguridad nacional.

Ejército reporta más de 11 mil indocumentados detenidos en operativos de interdicción realizados en mayo

También envía a 45 personas ante el Ministerio Público por tráfico de personas y otros ilícitos.

Santo Domingo, R.D. –Las unidades del Ejército de República Dominicana (ERD) desplegadas en la zona fronteriza y otros puntos del país detuvieron a 11,261 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante el mes de mayo, como parte de los operativos permanentes de vigilancia e interdicción desarrollados en apoyo a las políticas migratorias del Estado dominicano.

De acuerdo con el informe del Ejercito de la Repulica Dominicana, en ese período fueron retenidos 192 vehículos de diferentes tipos, vinculados a actividades ilícitas en operativos realizados en las diferentes provincias fronterizas.

Durante el mismo mes, los soldados de la institución realizaron la detención de 45 personas para fines de investigación y presentación ante las autoridades competentes, por su presunta vinculación con el tráfico de indocumentados y otros ilícitos.

Además, en otras intervenciones llevadas a cabo para combatir el contrabando, fueron incautadas 143,400 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera introducidos ilegalmente al país, así como otras mercancías ilícitas.

El Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo los dispositivos de control y vigilancia en la línea fronteriza y otras zonas del país, con el propósito de prevenir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad en la región, en coordinación con otros organismos de seguridad del Estado.

Ejército detiene a 54 indocumentados y retiene motocicletas en operativos realizados en Montecristi

Los indocumentados intentaban evadir la vigilancia militar en diferentes puntos de la provincia fronteriza. Un ciudadano dominicano fue detenido en uno de los operativos.

Montecristi, R.D. – Un total de 54 nacionales haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) durante varios operativos de linterdicción migratoria en diferentes comunidades de la provincia Montecristi.

La primera intervención tuvo lugar en el puesto de chequeo militar de Hatillo Palma, donde soldados del ERD detuvieron a 20 extranjeros indocumentados, integrados por 15 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad.

De acuerdo con el informe militar, el grupo intentaba evadir los controles de seguridad desplazándose por la berma del canal de La Reforma, en una ruta alterna hacia la comunidad de Hatillo Palma.

En una segunda operación, desarrollada en la comunidad de Cayucal, municipio de Guayubín, una patrulla asignada al destacamento de Mangá interceptó a otros 20 nacionales haitianos en condición irregular.

Entre los detenidos figuran 12 hombres, seis mujeres y dos menores de edad, quienes fueron localizados en una zona boscosa próxima al río Guayubín.

Asimismo, durante un operativo efectuado por una patrulla motorizada del 10mo. Batallón de Infantería, fueron detenidos 14 extranjeros indocumentados en las proximidades de la presa de Maguaca. El grupo estaba compuesto por nueve hombres y cinco mujeres.

En la misma operación fue detenido un ciudadano dominicano identificado como Juan Francisco Jiménez Ramón, mientras que tres motocicletas utilizadas para el traslado de los extranjeros fueron retenidas por las autoridades.

Los detenidos fueron trasladados a las respectivas instalaciones militares para los procedimientos correspondientes y posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Ejército incauta contrabando transportado en mulos en zona fronteriza de Elías Piña

La mercancía ilícita ocupada incluye cigarrillos y ron, entre otros productos.

Elías Piña, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al 11er. Batallón de Infantería, incautaron un cargamento de mercancías de contrabando que era transportado en tres mulos en una zona montañosa de la provincia Elías Piña.

La operación fue realizada en el sector conocido como Loma del Ranchito, durante un operativo realizado por miembros del Ejército.

Los animales eran guiados por personas hasta el momento desconocidas que de acuerdo a informes, procedían desde Haití.

Al percatarse de la presencia de la patrulla militar, los individuos emprendieron la huida, dejando abandonados los mulos junto con la mercancía ilícita que transportaban.

Entre los artículos ocupados figuran 12,000 unidades de cigarrillos marca Capital, seis sacos de ajo de 22 libras cada uno, para un total de 132 libras; y 1,754 botellas de ron de procedencia extranjera.

Las mercancías incautadas fueron trasladadas y depositadas bajo custodia militar en las instalaciones del 11er. Batallón de Infantería, donde serán sometidas a los procedimientos correspondientes conforme a la ley.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente las operaciones de vigilancia y control en la zona fronteriza para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía nacional.

Ejército detiene a 11 haitianos indocumentados en puesto militar de Río Limpio

El puesto militar fue establecido recientemente a solicitud de la comunidad, para enfrentar los ilícitos en ese distrito municipal perteneciente a la provincia Elías Piña.

Elías Piña , R.D . – Durante un operativo realizado en el Puesto Militar de Río Limpio, provincia Elías Piña, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 17ma. Compañía en Restauración, detuvieron a once (11) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

De acuerdo con el informe militar, los extranjeros detenidos son todos de sexo masculino y fueron interceptados mientras transitaban por la zona de responsabilidad de la referida unidad.

El puesto militar de Rio Limpio, que lleva el nombre del distrito municipal perteneciente al municipio de Pedro Santana, en la provincia de Elías Piña, y que hace frontera con Dajabón, fue creado recientemente por el Ejército a solicitud de la comunidad, para enfrentar los ilícitos en la zona.

Los once nacionales haitianos fueron trasladados a la Inspectoría del ERD en Loma de Cabrera, donde fueron entregados a las autoridades correspondientes para su posterior remisión a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos.

El Ejército de República Dominicana mantiene de forma permanente operaciones de vigilancia, control e interdicción migratoria en las provincias fronterizas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad nacional.

ERD intercepta vehículo utilizado para transportar indocumentados en Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. – Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron un vehículo que transportaba a siete nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en la provincia Santiago Rodríguez.

Los miembros del ERD detectaron una jeepeta marca Hyundai, modelo Santa Fe, color plateado, que transitaba por la carretera Mao–Santiago Rodríguez, próximo a la entrada de la sección Tarana.

Al percatarse de la presencia militar, el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución. Posteriormente, al verse acorralado, abandonó el vehículo y logró escapar.

Durante la inspección del automóvil, los soldados encontraron en su interior a siete nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, integrados por cinco hombres y dos mujeres.

Tanto los extranjeros detenidos como el vehículo fueron trasladados a la fortaleza del Ejército en Santiago Rodríguez para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes.

El Ejército de República Dominicana continuará desarrollando operaciones de interdicción en diferentes puntos del país, con el propósito de prevenir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad en las zonas bajo su responsabilidad.

Soldados del Ejército detuvieron a 15 haitianos indocumentados ocultos en casucha utilizada como centro de acopio

Soldados del Ejército detuvieron a 15 haitianos indocumentados ocultos en casucha utilizada como centro de acopio

Valverde, R.D. – Durante una operación de patrullaje realizada en el distrito municipal Pueblo Nuevo, provincia Valverde, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a quince (15) nacionales haitianos indocumentados en una propiedad ubicada próximo a un canal de riego en el sector La Caída.

Los soldados del ERD, junto a personal de inteligencia, localizaron a los extranjeros ocultos en una casucha utilizada como lavadero de guineos.

De acuerdo con el informe militar, la casucha era utilizada como un presunto centro de acopio para migrantes en condición irregular.

Entre los detenidos figuran seis (06) hombres, cinco (05) mujeres y cuatro (04) menores de edad.

Los extranjeros detenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia militar para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

Ejercito Dominicano intercepta miniván con 27 haitianos indocumentados en el municipio de Esperanza

Valverde, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron una miniván con veintisiete (27) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Los soldados del ERD interceptaron el vehículo marca Toyota, modelo Sienna LE, color dorado, en la autopista Duarte, próximo al distrito municipal de Maizal.

De acuerdo con el informe, el conductor emprendió la huida al notar la presencia militar, abandonando el miniván tras una persecución. Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron en su interior a veintisiete (27) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.

Entre los detenidos figuran quince (15) hombres, nueve (09) mujeres y tres (03) menores de edad, cuyas edades oscilan aproximadamente entre los tres y los doce años.

Los extranjeros detenidos y el vehículo retenido fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana mantiene operativos permanentes de vigilancia e interdicción en la región Noroeste, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y fortalecer el control de la línea fronteriza.

La detención se produjo como resultado de acciones preventivas desarrolladas por el Ejército en esa zona de la Línea Noroeste, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y fortalecer el control de la línea fronteriza.