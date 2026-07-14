Fuerza Aérea recibe autobuses eléctricos para fortalecer el transporte escolar del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Base Aérea San Isidro, Santo Domingo, Este, R. D. – La Fuerza Aérea de República Dominicana recibió cuatro modernos autobuses eléctricos entregados por el Sistema Nacional de Transporte Escolar (TRAE), destinados a fortalecer el servicio de transporte del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en beneficio de la comunidad educativa del centro.

El acto de entrega estuvo encabezado por el Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto al ingeniero Luis Felipe Cartagena, director del Sistema Nacional de Transporte Escolar (TRAE), y contó con la presencia del coronel piloto Osvaldo Pérez Féliz, FARD, director del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, así como autoridades militares, educativas e invitados especiales.

Durante la actividad, el comandante general de la Fuerza Aérea agradeció la entrega de las unidades, destacando que esta iniciativa fortalece las condiciones de transporte de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y contribuye al bienestar de la comunidad educativa, mediante un servicio seguro, eficiente y acorde con las necesidades del centro.

El ingeniero Luis Felipe Cartagena resaltó que la incorporación de estas unidades forma parte de las acciones que desarrolla el Sistema Nacional de Transporte Escolar para garantizar un servicio de transporte seguro, gratuito y de calidad para los estudiantes, conforme a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación.

Los autobuses, totalmente eléctricos, cuentan con sistemas de geolocalización (GPS), cámaras de vigilancia, cinturones de seguridad y demás especificaciones técnicas orientadas a ofrecer un servicio de transporte escolar eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente.

Como parte del acto, en el que también estuvo presente el licenciado Gabino Hernández, coordinador del TRAE a nivel nacional y el coronel Erys Tavárez Terrero, FARD, director de Transporte y Equipos Terrestres de la institución, se realizó la entrega simbólica de las llaves de las unidades, que serán incorporadas al servicio de transporte del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fortaleciendo la movilidad de los estudiantes y las condiciones para el desarrollo de sus actividades académicas.

Con esta entrega, la Fuerza Aérea de República Dominicana continúa impulsando acciones orientadas a fortalecer el bienestar de su comunidad educativa, mediante alianzas interinstitucionales que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y al mejoramiento de los servicios que reciben.