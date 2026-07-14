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Vicepresidenta Raquel Peña encabeza la reunión 150 del Plan de Seguridad Ciudadana y pasa balance a los avances logrados

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Policia Nacional, Santo Domingo, R. D.– La Vicepresidenta de la República Dominicana, Dra. Raquel Peña, encabezó este lunes la reunión número 150 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que las autoridades evaluaron los resultados de las acciones ejecutadas por la Fuerza de Tarea y definieron nuevas medidas para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de garantizar el orden público.

La sesión de trabajo se desarrolla en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde los organismos de seguridad pasan balance a los avances alcanzados y coordinan las próximas acciones para continuar enfrentando la criminalidad y mejorar la protección de la población.

En compañía de la vicepresidenta se encuentran el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD).

Ademas, el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

También se encuentran presentes, el subdirector de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga, y el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo. Además, participan el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Forman parte de la reunión una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.

También,el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.

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