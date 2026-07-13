El Ejercito Dominicano inaugura moderno destacamento La Algodonera para blindar Zona Fronteriza. Otras Noticias del (ERD)

Pedernales, R. D.-En un esfuerzo continuo por fortalecer la vigilancia en la zona limítrofe, el Ejército de República Dominicana (ERD) que Comanda el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez dejó formalmente inaugurado el nuevo destacamento de La Algodonera, ubicado en el distrito municipal de Juancho, en la provincia de Pedernales.

La obra, encabezada por el Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, es parte de un ambicioso programa nacional de modernización de la infraestructura militar. Con esta intervención, la institución busca garantizar que los soldados cuenten con instalaciones dignas que optimicen su capacidad operativa.

El proyecto de renovación incluyó la rehabilitación total de las áreas de alojamiento, comedor, cocina y baños, así como la adecuación integral de los sistemas eléctricos e hidrosanitarios. Asimismo, se realizó la instalación de mobiliario nuevo y mejoras en la seguridad externa para asegurar un entorno funcional y adecuado para el personal militar destacado en la zona.

Durante el acto inaugural, el Mayor General Camino Pérez subrayó que la mejora de las condiciones de vida de los efectivos es vital para mantener la moral alta y la operatividad al máximo nivel. El comandante enfatizó que la dignificación de estos espacios es un pilar fundamental para cumplir con la misión institucional de defensa de la soberanía y la protección de la nación.

Al evento asistieron destacadas personalidades, entre ellas la gobernadora de Pedernales, Edirda De Óleo, junto a altos mandos militares como el General de Brigada Freddy Soto Thormann, Comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, y el Coronel Ricardo Cruz Arias, Comandante del 16.º Batallón de Infantería, además de diversas autoridades civiles y militares de la provincia. Con esta entrega, el Ejército reafirma su presencia permanente en el sur del país, blindando puntos estratégicos para garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

En operativo en manglares de Montecristi soldados del Ejército frustran tráfico de indocumentados

La operación fue desplegada luego de que organismos de inteligencia obtuvieran informaciones sobre la llegada de una embarcación procedente de Haití que transportaría a nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Como resultado de la intervención, los soldados detuvieron a diez (10) nacionales haitianos indocumentados, entre ellos dos (2) hombres adultos, cinco (5) mujeres y tres (3) menores de edad.

Durante el operativo también fueron ocupadas tres motocicletas que presuntamente serían utilizadas para trasladar a los extranjeros desde la zona costera hacia otros puntos del país.

Al percatarse de la presencia militar, los conductores de las motocicletas emprendieron la huida, al igual que la embarcación utilizada para el desembarco.

Las motocicletas retenidas corresponden a una GY-200 marca Gato, una Loncin Brand 90 y una Haojue 125, las cuales quedaron bajo custodia para fines de investigación.

Los extranjeros detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene desplegadas operaciones permanentes de interdicción en la zona fronteriza, fortaleciendo las acciones dirigidas a combatir el tráfico ilícito de migrantes, desarticular las redes dedicadas a esta actividad y reforzar la seguridad del territorio nacional.

En operativos de interdicción soldados del Ejército detienen a 96 haitianos indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. – En operativos de interdicción realizados en diferentes puntos de la provincia Dajabón, soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), detuvieron un total de noventa y seis (96) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, como parte de las operaciones permanentes de control y vigilancia en la zona fronteriza.

Las intervenciones fueron llevadas a cabo por soldados del 10mo. Batallón de Infantería en los puestos de Masacre, El Rodeo, El Laurel, Palo Blanco y Aminilla, como parte del reforzamiento de la vigilancia fronteriza.

En una primera intervención, soldados destacados en el Puesto ERD Masacre detuvieron a treinta y cinco (35) extranjeros que intentaban ingresar al territorio dominicano procedentes de Haití. Del total, veintiséis (26) eran hombres, cuatro (4) mujeres y cinco (5) menores de edad.

Posteriormente, soldados destacados en el Puesto de Chequeo El Rodeo interceptaron otros dieciocho (18) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, integrados por dieciséis (16) hombres y dos (2) mujeres, quienes intentaban evadir el control militar establecido en ese puesto.

En otra operación, realizada por miembros del Puesto de Chequeo El Laurel, fueron detenidos diecinueve (19) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, conformados por trece (13) hombres y seis (6) mujeres.

Asimismo, patrullas destacadas en el Destacamento Palo Blanco, detuvieron a catorce (14) nacionales haitianos, en un grupo integrado por tres (3) hombres y once (11) mujeres, quienes trataban de evadir los controles militares establecidos en la zona.

De igual manera, miembros del Puesto Militar de Aminilla, junto a una patrulla motorizada, interceptaron otros diez (10) nacionales indocumentados, de los cuales ocho (8) eran hombres y dos (2) mujeres, cuando intentaban burlar el dispositivo militar por la comunidad de Los Cerros, en el paraje Aminilla.

Los 96 extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar al 10mo. Batallón de Infantería del ERD, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley General de Migración.

Soldados del ERD interceptan dos vehículos utilizados para transportar migrantes irregulares en Valverde

En la operación fueron detenidos 30 nacionales haitianos indocumentados en un automóvil y una furgoneta.

Durante la intervención militar fue retenido un automóvil Hyundai Sonata LF, color blanco, en cuyo interior fueron encontrados nueve (9) nacionales haitianos, todos de sexo masculino y en condición migratoria irregular.

Asimismo, fue interceptada una furgoneta Hyundai, color blanco, en la que eran transportados otros veintiún (21) nacionales haitianos, distribuidos en doce (12) mujeres, tres (3) hombres y seis (6) menores de edad.

Al aproximarse los soldados, los conductores emprendieron la huida, abandonando los vehículos junto con los extranjeros indocumentados.

Los 30 nacionales haitianos y los dos vehículos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana continúa fortaleciendo las operaciones de vigilancia e interdicción en las provincias fronterizas y en otras zonas bajo su responsabilidad.

En intervenciones apoyadas con unidades de drones Ejército detiene a 82 haitianos indocumentados en Dajabón y Valverde

En una de las intervenciones, soldados del 10mo. Batallón de Infantería adscritos a la Fortaleza Beller, con el apoyo de unidades de drones y patrullas terrestres, interceptaron a veinte (20) extranjeros en condición migratoria irregular en el kilómetro 3 de la carretera de Dajabón, próximo a las cabañas El Bohío. El grupo estaba integrado por dieciséis (16) hombres, tres (3) mujeres y un (1) menor de edad.

Parte de los extranjeros fueron detenidos durante operaciones de patrullaje terrestre realizadas en comunidades fronterizas y zonas boscosas

En otro operativo, desarrollado por miembros del Puesto Militar de Aminilla, fueron detenidos otros veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados en la comunidad de Los Amaseyes, integrada por veintiún (21) hombres y tres (3) mujeres.

Asimismo, durante una operación de interdicción realizada en el sector Contraembalse, municipio de Mao, provincia Valverde, soldados del Ejército, detuvieron a treinta y ocho (38) nacionales haitianos, integrados por veintinueve (29) hombres y nueve (9) mujeres, luego de una persecución en una zona boscosa cuando intentaban evadir la presencia militar.

Todos los extranjeros detenidos fueron trasladados a las sedes militares correspondientes y posteriormente serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia e interdicción en la zona fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, fortaleciendo el control territorial para combatir la migración irregular y otras actividades que atentan contra la seguridad nacional.

Soldados del Ejército ocupan contrabando de 23,000 cigarrillos que era transportado oculto en un miniván en Mao

Valverde, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), ocuparon un contrabando de 23,000 cigarrillos y detuvieron al conductor del vehículo en el que eran transportados durante un operativo realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde.

La intervención fue ejecutada durante un patrullaje realizado en la avenida General Benito Monción, donde los soldados interceptaron un miniván Toyota Previa Van, color gris, conducido por Juan Carlos Abreu Rodríguez.

Los cigarrillos de procedencia extranjera eran transportados ocultos con otras mercancías dentro de un vehículo. El conductor fue detenido durante la intervención

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron 115 paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 23,000 unidades, ocultos en el interior de dos sacos, mezclados con otras mercancías, entre ellas calzados y prendas de vestir, con el aparente propósito de evadir los controles militares.

El detenido, el vehículo, la mercancía ilícita y las demás evidencias fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para ser puestos a disposición de las autoridades competentes y continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene de forma permanente operaciones de patrullaje e interdicción en distintos puntos del territorio nacional para prevenir el contrabando, combatir las actividades ilícitas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad nacional.

Ejército detiene a 14 indocumentados tras accidente de vehículo vinculado al tráfico de migrantes en Valverde

Tras un amplio operativo de búsqueda, los soldados localizaron a los ocupantes que huyeron luego de que la jeepeta cayera a un canal de riego

La intervención fue iniciada tras recibir informaciones que indicaban que una jeepeta Ford Explorer, utilizada para transportar extranjeros indocumentados y presuntamente vinculada a una estructura dedicada al tráfico de migrantes, había perdido el control y caído en el canal mayor de Jaibón (Pueblo Nuevo).

Al llegar al lugar, los soldados localizaron el vehículo accidentado y rescataron a dos (2) nacionales haitianos, ambos de sexo masculino, quienes permanecían en el interior de la jeepeta. Los extranjeros fueron detenidos sin presentar lesiones de consideración.

De acuerdo con las informaciones recopiladas en el lugar, el conductor y una cantidad indeterminada de ocupantes lograron salir del vehículo y emprendieron la huida antes de la llegada de la patrulla.

Sin embargo, como parte del operativo, las unidades del ERD mantuvieron labores de búsqueda, vigilancia y rastreo en las zonas aledañas, logrando localizar unas horas más tarde a doce (12) nacionales haitianos, todos de sexo masculino, quienes salían desorientados de unos terrenos baldíos conocidos como La Selva, próximos al lugar donde ocurrió el accidente.

La jeepeta accidentada fue recuperada y permanece bajo custodia militar. Mientras que los catorce (14) extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería para los procedimientos correspondientes y posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.