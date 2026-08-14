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Leonel Fernández pide ampliar debate sobre reforma policial

HECTOR SANCHEZ
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Santo Domingo, R. D.- El expresidente de la República Leonel Fernández planteó la necesidad de abrir a toda la sociedad el debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, al considerar que aún existe tiempo para revisar y corregir aspectos señalados por especialistas.

Fernández habló durante un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede), donde fueron analizadas las implicaciones constitucionales, legales, económicas e institucionales de la iniciativa.

El presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) afirmó que existe consenso sobre la necesidad de reformar la Policía, pero advirtió que la discusión debe centrarse en determinar qué tipo de transformación requiere el país y cómo esta contribuirá a prevenir la criminalidad.

OBSERVACIONES AL PROYECTO

La directora del Cesede, Josefina Reynoso, sostuvo que el proyecto debe ser evaluado conforme a estándares constitucionales, legales, técnicos y económicos.

El exjuez de la Suprema Corte de Justicia José Alberto Cruceta Almánzar señaló contradicciones relacionadas con el retiro de oficiales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el régimen disciplinario y la delegación de asuntos a reglamentos.

La jurista Vanahí Bello Dotel identificó 33 defectos de técnica legislativa, entre contradicciones, vacíos, redundancias y excesos de delegación reglamentaria.

DEBATE SOBRE INVESTIGACIÓN

El exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero propuso una policía técnica especializada en investigación, bajo dependencia funcional del Ministerio Público, mientras la Policía se concentre en prevención y patrullaje.

Teniente General Retirado (P.N.) Bernardo Santana Páez
El exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

En cambio, los exjefes policiales Teniente General Retirado Bernardo Santana Páez y Rafael Guillermo Guzmán Fermín defendieron las facultades investigativas de la institución y cuestionaron aspectos de la estructura de mando propuesta.

El profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, llamó a fortalecer el control externo, la transparencia y la rendición de cuentas, además de incorporar respuestas frente al crimen organizado, delitos digitales, seguridad portuaria y situación fronteriza.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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