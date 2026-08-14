Comandante del Ejército Dominicano supervisa unidades y puestos fronterizos desde Manzanillo hasta Pedro Santana

Manzanillo, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un amplio recorrido de supervisión por diferentes unidades, puestos, destacamentos y puntos de control fronterizos, desde el municipio de Manzanillo, provincia Montecristi, hasta Pedro Santana, provincia Elías Piña.

Durante la jornada, el Mayor General Camino Pérez supervisó las condiciones operacionales y de infraestructura de las unidades desplegadas en la zona fronteriza, así como el desempeño del personal militar encargado de garantizar la seguridad, vigilancia y control de la frontera terrestre.

El recorrido inició en el destacamento de Manzanillo y se extendió por diversos puestos de vigilancia establecidos a lo largo de la verja perimetral, incluyendo los puestos avanzados 1 y 2 en la zona de La Vigía.

La supervisión incluyó, además, el destacamento de Villa Anacaona, el puesto El Fortín, el puente sobre el río Libón y la comunidad de Tilory, desde donde el recorrido continuó por la carretera Internacional, prosiguiendo hasta los puestos de Los Algodones, Avanzado de Guayajayuco, La Palmita, Sombrero, El Corte, Los Cacaos y La Cadena, este último ubicado en las inmediaciones del puente sobre el río Artibonito. La jornada concluyó en la Fortaleza Primer Teniente Justiniano del Rosario, E.N., asiento de la 25ta. Compañía del 11vo. Batallón de Infantería, en Pedro Santana, provincia Elías Piña.

Este recorrido forma parte de las acciones de supervisión permanente que desarrolla la Comandancia General del Ejército para fortalecer el apresto operacional, verificar las condiciones de las unidades y mantener una presencia efectiva en los distintos puntos de la zona fronteriza.

Acompañaron al Comandante General el general de brigada José Manuel Durán Infante, ERD, comandante de la 4ta. Brigada de Infantería; el coronel Domingo Cruz Sosa, ERD, comandante de la 3ra. Brigada de Infantería; el coronel Aldo Ramón Fernández, ERD, comandante del 10mo. Batallón de Infantería, y el coronel Cristian Pérez Feliz, ERD, comandante del 11vo. Batallón de Infantería.