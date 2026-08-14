SNS y CMD mantienen diálogo y trabajo conjunto para fortalecimiento prestación de servicios de salud

Santo Domingo, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), en la que fueron abordados temas relacionados con el cumplimiento de jornada laboral médica, pasantía médica de ley, seguridad hospitalaria y distribución de especialistas en los establecimientos de la Red Pública de Salud.

El titular del SNS indicó que el encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo y colaboración, como parte del trabajo conjunto que mantienen ambas instituciones para identificar necesidades, atender situaciones puntuales y fortalecer la prestación de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

“Fue una reunión armónica, como todas las que se han venido desarrollando entre el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud, donde venimos trabajando conjuntamente todos los temas que hemos abordado referente a los horarios”, manifestó el director ejecutivo del SNS.

Durante el encuentro se reiteró la importancia del cumplimiento de la jornada establecida para los médicos, de cuatro horas diarias y 20 horas semanales, en toda la geografía nacional.

Asimismo, se abordó el cumplimiento de las normativas correspondientes a la pasantía médica de ley, con énfasis en garantizar que los médicos pasantes desarrollen sus funciones en condiciones laborales adecuadas y en establecimientos que cuenten con las condiciones necesarias para su desempeño.

El titular del SNS explicó que la institución continuará trabajando en la preparación y mejora de los espacios destinados a los pasantes, así como en una distribución adecuada de estos profesionales en los diferentes servicios, incluyendo las áreas de emergencia.

En ese sentido, precisó que cada Centro de Primer Nivel de Atención cuenta con un médico asistente responsable del desempeño de las actividades que se desarrollan en estos establecimientos, en consonancia con el fortalecimiento de la Atención Primaria impulsado por el SNS.

Más de 4,000 miembros fortalecen la seguridad hospitalaria

La seguridad en los establecimientos de salud fue otro de los puntos centrales tratados durante la reunión. El doctor Landrón informó que durante los primeros seis meses de su gestión frente al SNS se elevó a más de 4,000 la cantidad de miembros de seguridad hospitalaria designados para fortalecer la protección de pacientes, familiares y colaboradores de la Red Pública, siendo esta una cifra histórica.

Como parte de los acuerdos, el SNS y el Colegio Médico trabajarán en conjunto en la definición de un área priorizada para implementar un plan piloto de seguridad, mediante la aplicación de protocolos que permitan evaluar resultados y, a partir de las experiencias obtenidas, ampliar las medidas a otros establecimientos a nivel nacional.

Acuerdan agotar el diálogo antes de llamados a paralizaciones

Durante el encuentro también se acordó mantener los canales de comunicación abiertos y agotar los mecanismos de diálogo y verificación antes de realizar llamados a paralizaciones de servicios en las diferentes regiones o provincias.

SNS evaluará necesidades de especialistas y reforzará personal

Otro de los aspectos abordados fue la disponibilidad de médicos especialistas en los diferentes establecimientos de la Red Pública. Landrón explicó que el SNS realiza levantamientos de las necesidades de personal y verifica las nóminas para identificar posibles debilidades en la cobertura de especialistas.

Cuando se detecten profesionales que no estén asistiendo a los centros donde fueron designados, se procederá a solicitar su incorporación para garantizar la prestación de los servicios. En los establecimientos donde exista una necesidad comprobada de personal, el SNS evaluará las designaciones correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

El SNS y el Colegio Médico reafirmaron así su disposición de mantener una agenda de trabajo permanente, orientada a fortalecer las condiciones para el ejercicio profesional, mejorar la seguridad en los centros sanitarios, garantizar la disponibilidad del personal médico y asegurar a la población servicios de salud continuos, oportunos, dignos y humanizados.