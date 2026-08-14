Presidente Abinader reafirma compromiso de fortalecer las Fuerzas Armadas hasta el último día de su gestión. Militares participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, en Panamá

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona reafirmó este jueves que fortalecer las condiciones y capacidades de las Fuerzas Armadas ha sido un compromiso asumido desde el inicio de su gestión y que se mantendrá hasta el último día, al dejar en funcionamiento un moderno complejo de entrenamiento militar concebido para elevar la listeza operacional y continuar avanzando en la modernización, profesionalización y transformación de la preparación de las tropas, acorde con las exigencias de los nuevos tiempos.

“Desde el primer día de nuestra gestión hemos tenido el compromiso de fortalecer las condiciones de nuestras Fuerzas Armadas, y ese compromiso se mantiene hasta el último día”, afirmó el mandatario, al destacar que la preparación de los soldados constituye un componente esencial para garantizar la seguridad nacional, defender la soberanía y proteger las fronteras de la República Dominicana.

El jefe de Estado resaltó la importancia de contar con militares mejor preparados, equipados y capacitados para responder a los desafíos actuales y futuros, y destacó que el nuevo complejo incorpora herramientas tecnológicas y modernas áreas para el entrenamiento táctico y físico.

“Estamos dando un paso más en la modernización y profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo el presidente Abinader, al señalar que estas instalaciones permitirán fortalecer las capacidades operacionales de los militares, desarrollar sus destrezas y mejorar su preparación en escenarios controlados antes de enfrentar situaciones reales.

El mandatario afirmó que la transformación de las Fuerzas Armadas forma parte de una política sostenida para mejorar las capacidades, herramientas y condiciones en las que se forman los miembros de los cuerpos castrenses, con una visión de largo plazo orientada a fortalecer su capacidad de respuesta ante los desafíos de la seguridad y la defensa nacional.

Con la puesta en funcionamiento del complejo, el Gobierno reafirma su compromiso de dotar a los hombres y mujeres de uniforme de mejores condiciones de entrenamiento para cumplir con mayor efectividad su misión de defender la soberanía, preservar la integridad territorial, proteger las fronteras y contribuir a la seguridad de la República Dominicana.

Ministro de Defensa destaca visión estratégica del presidente Abinader

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo a la modernización, profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, al resaltar que su visión estratégica ha impulsado la incorporación de nuevas tecnologías al entrenamiento militar.

“Su visión estratégica y decidido apoyo han hecho posible que hoy hayamos dado este importante paso hacia un modelo de entrenamiento más avanzado, eficiente y acorde con los desafíos del presente y del futuro”, afirmó.

Explicó que fueron puestos en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Táctico Virtual de las Fuerzas Armadas y el Centro de Entrenamiento Táctico-Físico “Línea Cero”, instalaciones que integran tecnología y preparación física para elevar las capacidades de los militares.

El Centro de Entrenamiento Táctico Virtual cuenta con 1,089 metros cuadrados de construcción, siete salas de entrenamiento, incluida una exclusiva para tiro de precisión, tres aulas para instrucción, oficinas, área de esparcimiento, taller de armas, parqueo y otras facilidades.

El espacio tiene capacidad para entrenar simultáneamente a más de 355 soldados, equivalente al personal operativo de un batallón de infantería.

“Nos encontramos ante una herramienta de vanguardia que eleva los estándares de entrenamiento”, sostuvo el ministro.

Tecnología permite reducir riesgos y ahorrar más de RD 300 millones al año

El ministro de Defensa resaltó que las Fuerzas Armadas disponen actualmente de 12 salas de tiro virtual, de las cuales 11 fueron construidas y puestas en funcionamiento durante la gestión del presidente Abinader.

“Lo que demuestra su visión estratégica para apoyar el fortalecimiento de nuestro entrenamiento y las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó.

Agregó que el entrenamiento mediante estas tecnologías permite desarrollar y perfeccionar habilidades en entornos controlados, reducir los riesgos asociados al uso de municiones reales, evaluar el desempeño individual y colectivo de las tropas y fortalecer la precisión, destreza y memoria muscular.

Asimismo, destacó que el nuevo sistema representa un ahorro superior a RD 300 millones anuales, debido a la reducción del uso de municiones vivas durante los entrenamientos.

“Línea Cero” fortalece preparación física y mental

Como complemento del entrenamiento virtual, fue puesto en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Táctico-Físico “Línea Cero”, bajo el lema “Aquí nace el guerrero”, compuesto por una moderna pista de obstáculos y una torre de alpinismo militar.

Estas instalaciones están destinadas a fortalecer la condición física, la resistencia mental, la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de los militares para superar desafíos en condiciones extremas y de alta exigencia.

La ubicación del complejo permitirá que sus capacidades sean aprovechadas directamente por la Academia Militar del Ejército “Batalla de Las Carreras” y la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, así como por unidades de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Armada de la República Dominicana.

El ministro destacó además que el complejo contribuirá a fortalecer la interoperabilidad entre las instituciones militares, mediante un entrenamiento homogéneo que favorezca operaciones conjuntas más coordinadas, integradas y efectivas.

La actividad contó con la participación especial del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Federico Javier Bravo de Rueda Delgado, y del embajador del Perú en la República Dominicana, Gustavo Felipe José Lembcke Hoyle, además de autoridades civiles y militares.

Con estas instalaciones, las Fuerzas Armadas amplían sus capacidades de entrenamiento y avanzan hacia un modelo de preparación basado en la tecnología, la eficiencia y la seguridad, orientado a contar con tropas mejor preparadas para cumplir su misión de defender la soberanía, la integridad territorial y la paz de la República Dominicana.

La República Dominicana participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, en Panamá

Ciudad de Panamá.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), participó en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reunió en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La participación dominicana en este importante escenario reafirma el compromiso del país con los esfuerzos de cooperación internacional dirigidos a enfrentar amenazas que, por su naturaleza y alcance, requieren respuestas coordinadas, intercambio oportuno de información y mayores niveles de interoperabilidad entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad.

Junto con el ministro Fernández Onofre, integraron la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo (ERD), y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.

La presencia conjunta de autoridades de defensa, seguridad interior e inteligencia evidencia el enfoque integral con que la República Dominicana aborda los desafíos derivados del crimen organizado transnacional y fortalece su capacidad para articular acciones con los países aliados del hemisferio.

El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tuvo como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles. Sus sesiones abordaron, a nivel estratégico, la evaluación de las amenazas regionales, las prioridades de la coalición, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la coordinación de capacidades para enfrentar las estructuras logísticas, financieras y operativas de las organizaciones criminales.

El foro contó con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto con otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.

La presencia de estas autoridades, junto con ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

Para la República Dominicana, su participación constituye una oportunidad para fortalecer los canales de cooperación con Estados Unidos y las demás naciones participantes, ampliar el intercambio de información e inteligencia y contribuir a la construcción de mecanismos regionales que permitan anticipar y responder con mayor eficacia a las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.

Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.

La participación de la delegación dominicana en el Foro A3C reafirma la disposición del Gobierno dominicano de continuar trabajando junto con sus socios regionales bajo principios de cooperación, coordinación y respeto a la soberanía de los Estados, entendiendo que la seguridad hemisférica requiere esfuerzos compartidos y capacidades cada vez más integradas frente a amenazas comunes.