Comprar casa en Florida sigue siendo posible… pero hacerlo sin estrategia puede costarle miles de dólares

Negocios al Día

Por Alejandro Rivas

Senior Business & Economic Editor

El Sol de la Florida

Durante los últimos meses muchos compradores han decidido esperar. La esperanza era que las tasas hipotecarias regresaran rápidamente a niveles cercanos al 5%. Sin embargo, la realidad del mercado está siendo distinta. Las tasas continúan por encima del 6% y todo indica que podrían mantenerse elevadas durante algún tiempo, obligando a miles de familias a replantear sus planes de compra.

Para los residentes de Florida, esta situación tiene un impacto directo. El estado sigue siendo uno de los destinos de mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos, pero el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos para compradores primerizos y familias de ingresos medios.

La Reserva Federal no baja las tasas hipotecarias

Uno de los errores más comunes es creer que cuando la Reserva Federal mantiene o reduce sus tasas de interés, las hipotecas automáticamente se abaratan.

No funciona así.

Las tasas hipotecarias responden principalmente al comportamiento del mercado de bonos, las expectativas de inflación y el riesgo económico. Aunque la Reserva Federal decidió mantener recientemente su tasa de referencia entre 3.50% y 3.75%, los mercados continúan anticipando que la inflación podría mantenerse elevada, lo que ha presionado nuevamente los intereses hipotecarios.

Como resultado, la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años volvió a acercarse al 6.8%, uno de los niveles más altos registrados durante el último año.

¿Conviene seguir esperando?

La respuesta depende más de su situación financiera que del mercado.

Si una familia cuenta con empleo estable, buen historial crediticio y el dinero para el pronto pago, esperar únicamente por una posible reducción de tasas puede no ser la mejor estrategia.

¿Por qué?

Porque una baja futura en las tasas podría atraer nuevamente a miles de compradores que hoy permanecen fuera del mercado. Eso incrementaría la demanda y podría ejercer presión al alza sobre los precios de las viviendas, reduciendo parte del beneficio obtenido por un interés menor.

En otras palabras, una hipoteca ligeramente más barata no necesariamente significa una casa más económica.

El verdadero poder está en negociar

El mercado inmobiliario de Florida ya no presenta el frenesí de hace tres o cuatro años.

Hoy muchos vendedores están más abiertos a negociar.

En numerosos casos es posible obtener:

Créditos para cubrir parte de los gastos de cierre.

Reparaciones antes de la compra.

Reducciones en el precio de venta.

Programas para disminuir temporalmente la tasa de interés durante los primeros años del préstamo.

Estas oportunidades eran prácticamente inexistentes cuando el mercado estaba completamente dominado por los vendedores.

La refinanciación puede convertirse en una aliada

Muchos compradores continúan esperando “la tasa perfecta”.

Pero existe otra estrategia que utilizan numerosos expertos financieros.

Comprar la vivienda cuando aparece una buena oportunidad y, si las tasas bajan significativamente en el futuro, refinanciar el préstamo.

Naturalmente, esta decisión depende de los costos de refinanciación, del tiempo que la familia planee permanecer en la vivienda y de la evolución futura del mercado. No siempre será la mejor alternativa, pero sí es una opción que muchos compradores consideran dentro de una estrategia de largo plazo.

El crédito sigue siendo el mejor ahorro

En un entorno de intereses elevados, cada punto adicional en el puntaje de crédito puede representar miles de dólares de ahorro durante la vida de un préstamo.

Antes de solicitar una hipoteca conviene:

Revisar el historial crediticio.

Reducir el uso de tarjetas de crédito.

Evitar adquirir nuevas deudas.

Comparar ofertas entre varios prestamistas, en lugar de aceptar la primera propuesta.

Diversos análisis muestran que comparar cotizaciones entre diferentes entidades financieras puede traducirse en ahorros muy importantes a lo largo de la vida del préstamo.

El análisis de El Sol

El mayor error que puede cometer un comprador no es adquirir una vivienda con una tasa del 6.5% o 6.8%. El verdadero error es tomar una decisión sin un plan financiero.

Comprar una casa sigue siendo una de las inversiones más importantes para una familia. Sin embargo, el éxito ya no depende únicamente del nivel de las tasas de interés. También depende de la capacidad para negociar, comparar opciones, mantener un buen crédito y pensar a largo plazo.

En Florida, donde la demanda de vivienda continúa siendo fuerte y el crecimiento poblacional no se detiene, la mejor oportunidad no siempre será cuando bajen las tasas. En muchos casos, será cuando el comprador esté verdaderamente preparado para aprovechar el momento adecuado.