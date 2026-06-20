EL COLAPSO DE LA DEMOCRACIA PUERTORRIQUEÑA:

Cuando el “Tranco Único” Secuestra las Tres Ramas del Gobierno

Palabras clave: separación de poderes · corrupción gubernamental · Puerto Rico · democracia · reforma institucional

RESUMEN EJECUTIVO

Lo que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagró en 1952 como una democracia republicana equilibrada en tres ramas independientes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ha dejado de existir en la práctica. Tras un análisis sistemático de los patrones de gobernanza, nombramientos judiciales y ejecución de políticas públicas de los últimos años, la conclusión es tan clara como alarmante: las ramas ya no se fiscalizan entre sí. Lo que rige hoy a Puerto Rico es un solo bloque político y corporativo que domina de forma articulada todas las estructuras del Estado.

Este artículo documenta el fenómeno que denominamos el “Tranco Único”: la fusión práctica de los tres poderes bajo intereses partidistas y corporativos convergentes. Argumentamos que este secuestro institucional ha sumido a la isla en un estado de caos administrativo, educativo y social sin precedente, y que la única fiscalización efectiva proviene, paradójicamente, de intervenciones federales externas. Concluimos con un llamado concreto a la ciudadanía y a los actores institucionales para emprender una reforma estructural profunda.

I. INTRODUCCIÓN: LA FICCIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada el 25 de julio de 1952, establece con claridad meridiana que el poder de gobierno se ejercerá mediante tres ramas o poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cada uno con responsabilidades, facultades y funciones distintas, distribuidas para establecer balance.¹ Este principio, heredado de la doctrina de separación de poderes formulada por Montesquieu y perfeccionada por los fundadores del sistema constitucional moderno, reconoce que únicamente mediante la fricción entre poderes autónomos puede salvarse al pueblo de la autocracia.²

Sin embargo, la brecha entre el texto constitucional y la realidad institucional de Puerto Rico se ha vuelto insostenible. La doctrina académica ya advertía desde el año 2002 la preocupación sobre si la separación de poderes existía genuinamente entre las ramas Ejecutiva y Legislativa de la Isla.³ Dos décadas más tarde, esa preocupación académica se ha convertido en evidencia empírica documentada. Lo que hoy rige a Puerto Rico no son tres ramas independientes, sino un solo tranco político-corporativo que controla, de forma articulada y muchas veces coordinada, todas las estructuras del Estado.

II. EL TRANCO ÚNICO: ANATOMÍA DEL COLAPSO INSTITUCIONAL

El término “tranco único” describe la fusión práctica de los tres poderes constitucionales bajo intereses convergentes de naturaleza partidista y corporativa. Este fenómeno opera mediante tres mecanismos principales e interdependientes:

A. La Politización del Poder Judicial

La Constitución de Puerto Rico dispone que los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.⁴ Este proceso, diseñado para garantizar revisión bicameral, ha degenerado en un mecanismo de cuotas de lealtad partidista. Cuando el partido gobernante controla simultáneamente La Fortaleza y el Capitolio —condición frecuente en la historia reciente de la Isla— el filtro senatorial se convierte en formalidad.

El resultado previsible es un Poder Judicial que no puede actuar como contrapeso efectivo del Ejecutivo. Los desafíos legales contra contratos leoninos o decisiones ejecutivas cuestionables encuentran una vía de menor resistencia hacia resoluciones favorables al statu quo. La academia jurídica puertorriqueña ha documentado esta tensión, señalando que la doctrina de separación de poderes tiene como propósito evitar la concentración de poder y prevenir que se ejercitara un poder arbitrario, propósito que hoy enfrenta su prueba más severa.⁵

B. La Legislatura de Complacencia

La función primaria del Poder Legislativo es fiscalizar el uso de los fondos públicos y servir como voz de la ciudadanía ante el Ejecutivo. En la práctica contemporánea de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa se ha convertido alternativamente en una extensión de las pugnas internas de poder o en un facilitador de intereses privados. La ausencia de investigaciones legislativas robustas sobre los contratos más cuestionados del gobierno y la velocidad con que se aprueban legislación de emergencia sin audiencias públicas adecuadas son síntomas de esta disfunción.

Esta situación deja al ciudadano común sin representación real. Cuando el Ejecutivo y la mayoría legislativa responden a los mismos donantes de campaña y los mismos operadores políticos, la separación de poderes se convierte en teatro institucional.

C. La Privatización sin Control Democrático

El caso más emblemático del tranco único es la privatización del sistema eléctrico puertorriqueño. En 2021, LUMA Energy asumió el control de la transmisión y distribución eléctrica de la Isla. Desde esa fecha, los resultados han sido inequívocos: constantes apagones, creciente falta de transparencia, sobrecargas que han dañado electrodomésticos e incluso causado incendios residenciales.⁶ Cuatro municipios —Trujillo Alto, San Lorenzo, Isabela y Aguadilla— llegaron a declarar estados de emergencia por los prolongados cortes y los lentos tiempos de respuesta.⁷

El costo para el erario ha sido igualmente escandaloso. Desde la entrada en vigor del contrato suplementario en 2021, LUMA ha solicitado y obtenido aumentos en su compensación que acumulativamente suman quinientos millones de dólares al 30 de junio de 2025.⁸ En octubre de 2024, la Comisión Especial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico concluyó que el contrato de LUMA Energy es nulo por incumplir los principios de buena fe y reciprocidad, señalando además que el contrato de LUMA fue firmado en un contexto de crisis financiera que permitió a la empresa no invertir en infraestructura deteriorada mientras subsidiaba sus gastos operativos con fondos públicos.⁹

“La privatización podría aumentar los costos, a pesar de las tarifas ya elevadas. El aumento de los costos es especialmente preocupante dado el declive de la economía de Puerto Rico y las altas tasas de pobreza.” — Wikipedia / Análisis sectorial sobre LUMA Energy

Que el ente regulador haya aprobado aumentar de $636 a $693 millones el presupuesto operacional de LUMA entre 2024 y 2025,¹⁰ mientras los apagones aumentaron un 12% en duración durante el último trimestre del año fiscal 2024-2025,¹¹ es la prueba más concreta del fracaso de la fiscalización institucional. Las ramas que debieron regular este contrato fueron las mismas que lo promovieron y protegieron.

III. LA INTERVENCIÓN FEDERAL: TERMÓMETRO DE UN SISTEMA COLAPSADO

El aparato de justicia local —el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI)— ha demostrado ser incapaz de auto-depurarse de forma sistemática. Por ello, son las autoridades federales quienes han asumido, por default, el rol de fiscalizadores de última instancia.

Los datos son contundentes. El agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, Joseph González, calificó en conferencia de prensa la corrupción pública en la Isla como “un cáncer”.¹² Esta metáfora no es retórica: desde 2020, el desfile de arrestos de alcaldes, legisladores y contratistas ante los tribunales federales confirma que el gobierno de Puerto Rico ha perdido sus anticuerpos institucionales contra la corrupción.

El registro de convicciones es extenso y bipartidista. El exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz (PPD), fue sentenciado en enero de 2023 a 24 meses de cárcel por un esquema de sobornos vinculado a contratos de pavimentación. El exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez (PNP), recibió una sentencia de tres años y un mes por un esquema similar. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, inició a cumplir su condena en una instalación federal en Alabama. El empresario Óscar Santamaría cooperó con la fiscalía federal para destapar esquemas que llevaron a acusaciones contra siete exalcaldes.¹³

▶ CASO EMBLEMÁTICO: EL EFECTO SANTAMARÍA

La cooperación del empresario Óscar Santamaría con la Fiscalía Federal destapó esquemas de sobornos que resultaron en acusaciones contra los exalcaldes de Cataño, Guaynabo, Trujillo Alto, Humacao, entre otros. Esta cadena de convicciones, posible únicamente gracias a la intervención federal, ilustra la incapacidad estructural del sistema local para investigarse a sí mismo.

En octubre de 2025, el FBI ejecutó un nuevo operativo masivo, arrestando a doce personas —incluidos varios funcionarios del Departamento de Hacienda— por un esquema de corrupción que buscaba burlar los sistemas de la agencia pública.¹⁴ La Fiscalía Federal continúa siendo el único foro donde la ciudadanía puertorriqueña puede esperar algo parecido a la rendición de cuentas.

El propio director del FBI en Puerto Rico ha advertido que la corrupción gubernamental es un problema social cíclico: los operativos de alto perfil asustan temporalmente a los actores corruptos, pero luego de un período de calma, los esquemas de sobornos, comisiones ilegales y robo de fondos públicos empiezan otra vez.¹⁵ Este ciclo no es una anomalía; es el síntoma directo de un sistema de fiscalización local que no funciona.

IV. LA PARADOJA COLONIAL DE LA SOBERANÍA

La situación descrita produce una paradoja política que merece análisis serio. El mismo liderato político que invoca con mayor vehemencia la soberanía de los poderes locales y la dignidad del autogobierno puertorriqueño es el que, mediante su complicidad o negligencia, ha creado las condiciones que hacen inevitable la intervención federal como único mecanismo de rendición de cuentas.

Mientras el tranco político secuestra las instituciones locales y las convierte en instrumentos de autoprotección, la ciudadanía queda atrapada en una posición contradictoria: depender de los tribunales y agencias del gobierno federal de los Estados Unidos para ver aplicada la ley en su propio territorio. La soberanía que se reivindica en la retórica política se erosiona en la práctica institucional cotidiana.

“No existe libertad si la rama judicial no está separada de las ramas ejecutiva y legislativa.” — Montesquieu, Del espíritu de las leyes (1748), citado en doctrina constitucional puertorriqueña

Esta paradoja tiene consecuencias concretas para el debate sobre el estatus político de Puerto Rico. Cualquier fórmula de mayor autonomía o soberanía que se proponga debe confrontar primero la pregunta fundamental: ¿están las instituciones locales en condiciones de ejercer ese poder con integridad y eficiencia? La evidencia actual sugiere que la respuesta es negativa, no por falta de capacidad de los puertorriqueños, sino por el diseño deliberado de un sistema que premia la lealtad sobre la competencia y el compadrazgo sobre el mérito.

V. LLAMADO A LA ACCIÓN: LO QUE DEBE HACERSE AHORA

El diagnóstico no admite más dilación. Puerto Rico necesita reformas estructurales concretas, no declaraciones de buenas intenciones. A continuación presentamos las acciones prioritarias:

Para la Ciudadanía:

Exigir transparencia radical: todo contrato gubernamental mayor de $250,000 debe publicarse en una plataforma de acceso ciudadano dentro de las 48 horas de su firma, con los criterios de adjudicación documentados.

Organizarse en coaliciones de fiscalización ciudadana independientes de los partidos políticos, con capacidad de monitoreo presupuestario y denuncia pública fundamentada.

Rechazar en las urnas a todo candidato con historial documentado de conflictos de interés, nombramientos basados en favores políticos o vínculos con contratistas investigados.

Para la Asamblea Legislativa:

Aprobar de inmediato una Ley de Conflictos de Interés con dientes reales, que obligue a todos los funcionarios electos y sus familiares directos a revelar públicamente sus activos e inversiones.

con dientes reales, que obligue a todos los funcionarios electos y sus familiares directos a revelar públicamente sus activos e inversiones. Crear una Comisión Legislativa de Fiscalización de Contratos con personal técnico permanente, presupuesto independiente y facultad de subpoena.

Reformar el proceso de confirmación judicial para incluir audiencias públicas obligatorias, evaluación de expedientes por paneles técnicos no partidistas y un período de 90 días para revisión ciudadana.

Para el Poder Judicial:

Implementar declaraciones juradas de recusación obligatorias cuando un juez tenga vínculos partidistas, familiares o económicos con cualquier parte en litigios de interés público.

Fortalecer la Oficina de Inspección de Notarías y Tribunales como ente autónomo con capacidad de investigar conducta judicial sin reportar al Juez Presidente.

Para el Ejecutivo:

Cancelar todos los contratos que la Comisión Especial del Colegio de Abogados ha identificado como nulos, incluyendo el de LUMA Energy, e iniciar un proceso de re-contratación transparente bajo supervisión legislativa y ciudadana.

Desmantelar los mecanismos de nombramientos por lealtad política (“puestos de confianza”) en agencias reguladoras y sustituirlos por concursos de mérito verificables.

Establecer una Oficina de Ética Gubernamental verdaderamente autónoma, con presupuesto garantizado constitucionalmente y directores nombrados por la sociedad civil.

VI. CONCLUSIÓN: LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA ES UNA EXIGENCIA CIUDADANA

Puerto Rico se encuentra en una encrucijada histórica de consecuencias generacionales. La arquitectura constitucional de 1952 ha sido vaciada de su espíritu por décadas de prácticas que colocan los intereses del tranco político-corporativo por encima del bien común. Mantener la ficción de que existen tres ramas independientes es ignorar la realidad de un país controlado por un solo bloque de intereses que se autoprotege y se autoperpetúa.

La restauración de la democracia en Puerto Rico no puede venir de las mismas estructuras que la quebraron. Tampoco puede depender indefinidamente de la intervención federal como válvula de escape de un sistema local fallido. Requiere una fiscalización ciudadana implacable, una reforma institucional valiente y el coraje cívico de exigir que el poder regrese, en la práctica y no solo en el papel, a donde la Constitución siempre dispuso que residiera: en el pueblo.

El momento para esa exigencia es ahora. No después de las próximas elecciones. No cuando mejoren las condiciones económicas. No cuando el FBI cierre otro caso. Ahora, porque cada día que el tranco único opera sin consecuencias es un día más que Puerto Rico pierde en el largo camino hacia la dignidad institucional que merece.

NOTAS Y REFERENCIAS

1 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952), Artículo III (Poder Legislativo), Artículo IV (Poder Ejecutivo), Artículo V (Poder Judicial). Disponible en: https://www.lexjuris.com/lexprcont.htm

2 Poder Judicial de Puerto Rico. “Sistema de Gobierno y Tribunales.” San Juan: Rama Judicial, 2024. Disponible en: https://poderjudicial.pr/educacion-a-la-comunidad

3 Llull Vera, Carmen Margarita. “La Separación de Poderes en Puerto Rico: ¿Existe entre las Ramas Ejecutiva y Legislativa?” Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. 41, Núm. 2 (2002). Disponible en: https://www.lexjuris.com/revistaponce/volumenes/2002Vol41-2

4 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo V, Sección 8. El Juez Presidente y los jueces asociados del Tribunal Supremo son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

5 VLex Puerto Rico. “Separación de Poderes.” Compilación de doctrina constitucional puertorriqueña. Disponible en: https://vlex.com.pr/vid/separacion-poderes-665097753

6 Wikipedia. “LUMA Energy.” Enciclopedia libre, versión en español. Actualizado junio 2025. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/LUMA_Energy

7 Instituto para el Análisis de Economía y Finanzas Energéticas (IEEFA). “La red eléctrica de Puerto Rico sufre una serie de reveses bajo la gestión de LUMA Energy.” IEEFA, 2022. Disponible en: https://ieefa.org/resources/ieefa-la-red-electrica-de-puerto-rico

8 Centro de Periodismo Investigativo. “Lecciones de la privatización por Ondeo no se aplicaron a LUMA.” San Juan: CPI, julio 2024. Disponible en: https://periodismoinvestigativo.com/2024/07/lecciones-ondeo-no-aplicaron-luma

9 Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Comisión Especial. “Estudio y Análisis de los Contratos de LUMA Energy y GeneraPR.” San Juan: CAPR, octubre 2024. Disponible en: https://capr.org/wp-content/uploads/2024/10/ESTUDIO-FINAL.pdf

10 Centro de Periodismo Investigativo, ibíd. El Negociado de Energía aprobó aumentar de $636 a $693 millones el presupuesto operacional de LUMA para el año fiscal 2024-2025.

11 Univision Puerto Rico WLII. “¿Se irá LUMA Energy? Gobierno de Puerto Rico documenta incumplimientos y agravamiento de apagones.” San Juan, julio 2025. Disponible en: https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii

12 Oficina del Contralor de Puerto Rico. “Acuerdo de Colaboración para trabajar investigaciones sobre corrupción.” San Juan: OCPR, diciembre 2021. El agente especial González calificó la corrupción como “un cáncer.” Disponible en: https://www.ocpr.gov.pr

13 El Diario NY. “Corrupción en Puerto Rico: los casos más notorios de políticos en los últimos años.” Nueva York, enero 2024. Disponible en: https://eldiariony.com/2024/01/13/corrupcion-en-puerto-rico-los-casos-mas-notorios

14 Swiss Info / EFE. “El FBI arresta en Puerto Rico a 12 personas, incluidos varios funcionarios de Hacienda.” San Juan, 29 de octubre de 2025. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/el-fbi-arresta-en-puerto-rico

15 El Vocero. “Prioridad para FBI atajar corrupción gubernamental en 2024.” San Juan, enero 2024. Disponible en: https://www.elvocero.com/ley-y-orden/federal

Sobre el Autor

El Dr. Edgar León Ayala es Catedrático en Caribbean University de Puerto Rico, especializado en tecnología educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación y análisis de políticas públicas. Es autor de numerosos libros y artículos de opinión e investigación publicados en medios como El Sol de la Florida y Periódico Visión, con particular enfoque en la gobernanza de Puerto Rico y la reforma educativa. Sus análisis pueden requerir actualización dado el carácter dinámico de la situación descrita.