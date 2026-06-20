Prueba: Lexus LX del 2026, un refinado todoterreno

Como SUV insignia de Lexus, el LX es un todoterreno extremadamente refinado. Circula con una serenidad absoluta que contrasta con su inmenso tamaño y mima a los ocupantes con asientos mullidos y una lujosa tapicería de cuero realzada por maderas exóticas o elegantes acabados de aluminio.



El motor V6 biturbo es un modelo de refinamiento, y la asistencia híbrida opcional aporta más potencia y un mayor rendimiento en millas por galón. Los competidores alemanes de Lexus ofrecen una conducción más emocionante, y su cabina es menos espaciosa que el de muchos rivales, pero el LX destaca por su tranquilidad.



Estilos y opciones



El Lexus LX del 2026 es un SUV de lujo de gran tamaño disponible en cinco modelos: Premium, F Sport Handling, Luxury, Overtrail y Ultra Luxury.



Las tres filas de asientos vienen de serie en todos los modelos excepto en el Ultra Luxury, que solo tiene capacidad para cuatro personas, con asientos tipo capitán en la segunda fila. Los compradores del Overtrail también pueden prescindir de la tercera fila, lo que reduce la capacidad a cinco personas.



Tren de potencia



Hay dos sistemas de propulsión disponibles. El LX 600 cuenta con un motor V6 biturbo de 3,4 litros (409 caballos de fuerza y 479 pie de torque), mientras que el LX 700h híbrido incorpora un motor eléctrico que le proporciona un total de 457 caballos y 583 pie de torque.



Ambos motores incluyen de serie una caja de cambios automática de 10 velocidades y tracción a las cuatro ruedas.



Estilo interior



Los asientos delanteros del LX son amplios, mullidos y ofrecen un buen apoyo, como sillones perfectos para viajes largos. En el modelo Ultra Luxury, el asiento de la segunda fila del lado del acompañante, de estilo ejecutivo, parece sacado directamente de la clase business.



La cabina es impresionantemente silenciosa, con un excelente aislamiento frente al ruido del tráfico y de la carretera. Incluso los baches se amortiguan, aunque se cuela algo de ruido del viento a velocidades de autopista. La combinación de botones físicos y pantallas táctiles puede resultar abrumadora al principio, sobre todo con tantos controles todoterreno, pero los elementos esenciales, como los controles de climatización, son intuitivos y fáciles de usar.



Aunque las puertas se abren de par en par y hay numerosas asas de sujeción, los umbrales altos y los asientos elevados pueden hacer que entrar y salir resulte un poco complicado. La versión Ultra Luxury ofrece carga inalámbrica y asientos con función de masaje en la segunda fila, mientras que los modelos Overtrail los sustituyen por una banqueta tradicional —un cambio práctico—. El espacio para los pasajeros es adecuado, y todos los modelos incluyen de serie controles de climatización en los asientos traseros.



La segunda fila cuenta con un amplio espacio y puntos Isofix de fácil acceso, lo que facilita la instalación de sillas infantiles, aunque la altura de los asientos puede suponer un pequeño inconveniente para los adultos de baja estatura. La tercera fila, sin embargo, es bastante estrecha y no es adecuada para sillas infantiles.



Tecnología



La pantalla central es de 12.3 pulgadas, con instrumentación digital, head-up display de serie, conectividad inalámbrica y un sistema de audio Mark Levinson disponible según versión. También me gustó la presencia de un inverter de 2,400 watts, el cool box en la consola y funciones pensadas para viajar lejos sin perder comodidad ni practicidad.



Seguridad



El paquete de seguridad activa es Lexus Safety System+ 3.0, e incluye de serie sistema precolisión con detección de peatones, control de crucero adaptado de rango completo, alerta de salida de carril con asistencia de dirección, asistencia de trazado de carril, reconocimiento de señales de tránsito, asistencia de mantenimiento de velocidad adaptada, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y frenado de emergencia.



En el Overtrail también cuentan los diferenciales bloqueables delante y detrás, además de la asistencia de conducción off-road que complementa la seguridad en caminos difíciles.



En carretera



En ciudad me pareció un SUV enorme pero muy bien contenido, con una sensación de aplomo que transmite confianza desde el primer metro; la suspensión ajustable ayuda a que no se sienta torpe cuando el asfalto se rompe.



En carretera noté empuje abundante y entrega suave, con la transmisión trabajando con discreción y el híbrido sumando respuesta sin hacer ruido dramático.



Fuera del pavimento, el Overtrail sí se gana su nombre con neumáticos todo terreno de 33 pulgadas, dos diferenciales bloqueables y una puesta a punto que prioriza tracción y control antes que espectáculo.

Conclusión



Veo al LX 700h Overtrail del 2026 como una de esas SUVs que justifican su existencia cuando el comprador quiere una sola máquina para lujo, viajes largos y escapadas serias al monte, sin caer en compromisos evidentes.



También me dejó la impresión de ser un producto muy maduro: no busca impresionar con trucos, sino convencer con consistencia, calidad y una capacidad real que no se siente de adorno.



Es un SUV para quien quiere una cabina de lujo con actitud de expedición y no piensa disculparse por quererlo todo en un solo vehículo.



Precio: Desde US $116,685 – Consumo: 19 MPG ciudad – 22 MPG carretera

.

por Enrique Kogan – Puros Autos