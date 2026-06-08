Presidente Abinader afirmó que el Gobierno continuará apoyando a los pequeños y medianos productores de la harina con equipamiento y ayudas técnicas para mantener precios adecuados del pan

Santo Domingo.– Al presidir la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih), el presidente Luis Abinader reconoció el trabajo de los empresarios del sector y garantizó que el Gobierno continuará apoyándolos con equipamiento y ayudas técnicas para mantener precios adecuados del pan.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que seguirán las colaboraciones con el sector, con el objetivo de que los precios se mantengan accesibles para los dominicanos.

Asimismo, proyectó el crecimiento sostenido del país en áreas clave como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera.

El jefe de Estado llamó también al sector a trabajar unidos para superar cualquier reto que se presente.

La participación del presidente en este importante evento resaltó el respaldo del Gobierno al gremio que agrupa a los medianos y pequeños procesadores de harina, pieza clave en la producción de alimentos básicos como el pan y sus derivados.

Sanz Lovatón

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, destacó que el Gobierno ha mantenido una relación cercana, trabajando hombro con hombro con el sector. “Se han realizado más de 500 entrenamientos orientados a la mecanización de los negocios”, afirmó.

Lo que, a su juicio, refleja el firme compromiso con la modernización y el fortalecimiento de las empresas.

Sanz Lovatón aseguró que esta es una industria estratégica y que el presidente Abinader nunca dejará solos a sus actores.

“Su apoyo constante permitirá que los negocios se expandan y se tecnifiquen, garantizando que el pan llegue a la población a precios justos y de manera sostenida”, añadió.

Presidente de Umpih y Codopyme

El presidente de la Umpih, José Radhamés Bruno, señaló que la asamblea de este año fue dedicada al líder histórico de la entidad, el señor Rafael Sánchez, expresidente de la Umpih.

Bruno afirmó que cuentan con el respaldo del mandatario.

Por su parte, el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Fernando Pinales, reconoció al presidente Abinader por su apoyo y por mantener abierto el diálogo permanente con el sector.

Reconocimientos

Durante el evento, el jefe de Estado fue reconocido con una placa por la Umpih por su apoyo, solidaridad y compromiso con el sector harinero y el impulso al desarrollo nacional.

Asimismo, recibieron placas de reconocimiento por su respaldo al sector el ministro Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Rafael Adolfo Pérez.

Acerca de la Umpih

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina es un gremio empresarial fundado en 1988 que representa y defiende los intereses de los procesadores de harina en la República Dominicana, destacándose por su modelo de gestión y su importante contribución al desarrollo económico del sector.