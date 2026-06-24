Terremoto político en NY-13: Darializa Avila Chevalier derrota a Adriano Espaillat en las primarias demócratas

REPORTAJE ESPECIAL

Por la Redacción de El Sol de la Florida .-

NUEVA YORK — La política dominicana, latina y progresista de Nueva York vivió una sacudida histórica en el Distrito Congresional 13, donde la activista y organizadora comunitaria Darializa Avila Chevalier derrotó al veterano congresista Adriano Espaillat en las primarias del Partido Demócrata.

La victoria representa mucho más que un simple cambio de nombre en la boleta electoral. Marca el final de una era política encabezada por Espaillat, una de las figuras dominicanas más influyentes en Washington, y abre paso a una nueva generación de liderazgo progresista en uno de los distritos más simbólicos para la comunidad latina de Estados Unidos.

Espaillat, de 71 años, había representado el distrito desde 2017 y actualmente presidía el poderoso Congressional Hispanic Caucus. Antes de llegar al Congreso, construyó una larga carrera en la política estatal de Nueva York, representando durante décadas a comunidades de Upper Manhattan y El Bronx. Su derrota, por tanto, no puede leerse como un episodio aislado, sino como una señal de transformación dentro del Partido Demócrata neoyorquino.

Un distrito clave para la comunidad latina

El Distrito 13 de Nueva York incluye sectores de enorme peso político, cultural e histórico: Harlem, East Harlem, Morningside Heights, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill, Fordham, Kingsbridge y Bedford Park, entre otras comunidades del Alto Manhattan y el noroeste del Bronx.

Es un distrito profundamente diverso, con fuerte presencia dominicana, puertorriqueña, afroamericana, afrocaribeña, trabajadora, inmigrante y estudiantil. También es un territorio donde los debates sobre vivienda, gentrificación, seguridad pública, inmigración, salud, educación y justicia económica tienen consecuencias inmediatas en la vida diaria de los residentes.

Durante años, Espaillat fue visto como una figura de estabilidad, experiencia y representación histórica para los dominicanos en la política estadounidense. Sin embargo, la elección demostró que una parte importante del electorado buscaba algo distinto: una voz más confrontativa, más joven y más alineada con las corrientes progresistas que han ganado fuerza en Nueva York.

Quién es Darializa Avila Chevalier

Darializa Avila Chevalier llega a esta victoria como una candidata insurgente, impulsada por organizaciones progresistas, activistas de vivienda, grupos de justicia social y sectores vinculados al movimiento socialista democrático de Nueva York.

Su perfil contrasta claramente con el de Espaillat. Mientras el congresista representaba experiencia legislativa, acceso institucional y relaciones en Washington, Avila Chevalier construyó su campaña alrededor de una narrativa de cambio generacional, justicia social y ruptura con las estructuras tradicionales del Partido Demócrata.

Ha trabajado como investigadora en servicios de defensa pública en Harlem y ha estado vinculada a luchas por derechos civiles, vivienda, justicia racial, reforma del sistema penal, protección de inmigrantes y oposición a políticas de deportación. Su candidatura se presentó como una respuesta a lo que sus simpatizantes describen como años de promesas incumplidas en comunidades afectadas por desplazamiento, altos alquileres y pobreza persistente.

Por qué perdió Espaillat

La derrota de Adriano Espaillat tiene varias lecturas.

Primero, enfrentó un ambiente político muy diferente al de sus victorias anteriores. Nueva York ha cambiado. La ciudad vive una fuerte presión por el costo de vida, la crisis de vivienda, el desgaste de liderazgos tradicionales y el avance de una nueva izquierda urbana con capacidad de organización electoral.

Segundo, Espaillat pudo haber subestimado el nivel de frustración dentro de sectores jóvenes, progresistas e inmigrantes del distrito. Aunque contaba con reconocimiento, trayectoria y respaldo institucional, esos elementos no fueron suficientes frente a una candidatura que conectó emocionalmente con votantes que querían enviar un mensaje contra el establishment.

Tercero, la campaña de Avila Chevalier logró convertir la primaria en un referéndum sobre el futuro del Partido Demócrata local. La pregunta ya no era solamente quién tenía más experiencia, sino quién representaba mejor el momento político actual.

Cuarto, el apoyo del alcalde Zohran Mamdani y de sectores progresistas nacionales ayudó a nacionalizar la contienda. La victoria de Avila Chevalier no ocurrió sola: fue parte de una noche en la que varios candidatos respaldados por el movimiento progresista derrotaron o desplazaron a figuras tradicionales del Partido Demócrata en Nueva York.

El peso del movimiento Mamdani

Uno de los factores decisivos fue la creciente influencia del alcalde Zohran Mamdani, quien se ha convertido en una figura central de la nueva izquierda neoyorquina.

Mamdani respaldó a varios candidatos progresistas en estas primarias, incluyendo a Avila Chevalier. Las victorias obtenidas por ese bloque sugieren que su poder político ya no se limita al gobierno municipal. Ahora comienza a proyectarse hacia el Congreso.

Esto representa un desafío directo para las estructuras tradicionales del Partido Demócrata, incluyendo líderes nacionales que apostaron por candidatos más moderados o institucionales. El mensaje de las urnas fue claro: en varios distritos de Nueva York, el electorado demócrata está dispuesto a reemplazar experiencia por insurgencia, jerarquía por movimiento y antigüedad por energía organizativa.

El significado para la comunidad dominicana

La derrota de Espaillat tiene un impacto especial dentro de la comunidad dominicana.

Espaillat fue el primer dominicano-estadounidense electo al Congreso de Estados Unidos y durante años simbolizó el ascenso político de una comunidad que pasó de la marginalidad electoral a tener representación federal.

Para muchos dominicanos, su carrera fue motivo de orgullo. Su presencia en Washington representó una conquista histórica. Por eso, su derrota puede generar sentimientos encontrados: por un lado, tristeza por el fin de una etapa; por otro, reconocimiento de que las comunidades cambian y que nuevas generaciones reclaman su espacio político.

El reto para Avila Chevalier será demostrar que puede representar no solo a los sectores progresistas que la impulsaron, sino también a una comunidad latina amplia, diversa y políticamente compleja. En NY-13, ganar una primaria no es solo derrotar a un incumbente: es asumir la responsabilidad de representar a barrios con profundas necesidades sociales y económicas.

Las señales nacionales

La victoria de Avila Chevalier será leída en Washington como parte de una tendencia más amplia: el avance de candidatos progresistas contra demócratas establecidos.

Este resultado envía varias señales nacionales.

Primero, ningún incumbente está completamente seguro, incluso si tiene alto rango dentro del Congreso.

Segundo, los votantes demócratas en distritos urbanos están cada vez más dispuestos a cuestionar a líderes tradicionales si perciben que no han respondido con suficiente fuerza a la crisis de vivienda, la desigualdad económica, la inmigración, Gaza, la seguridad pública o el costo de vida.

Tercero, el Partido Demócrata enfrenta una disputa interna cada vez más visible entre su ala institucional y su ala progresista. Nueva York se ha convertido en uno de los laboratorios principales de esa batalla.

Los desafíos de Avila Chevalier

Ganar la primaria es solo el comienzo.

Ahora Avila Chevalier tendrá que transitar de candidata insurgente a posible representante federal. Eso implica construir puentes, ampliar su coalición y demostrar capacidad legislativa.

Entre sus principales desafíos estarán:

Unificar a los votantes demócratas del distrito después de una primaria intensa. Convencer a sectores moderados y tradicionales de que puede representarlos. Transformar consignas de campaña en propuestas legislativas viables. Mantener independencia política sin quedar atrapada únicamente en una etiqueta ideológica. Responder a las expectativas de una base progresista que espera cambios rápidos. Defender los intereses de una comunidad latina con preocupaciones muy concretas: vivienda, empleo, inmigración, salud, educación y seguridad.

Una nueva etapa para NY-13

La derrota de Adriano Espaillat y la victoria de Darializa Avila Chevalier marcan un antes y un después en la política de Nueva York.

No se trata simplemente de una victoria de una candidata joven sobre un congresista veterano. Es el reflejo de una ciudad que está cambiando, de un Partido Demócrata en disputa y de una comunidad latina que ya no vota únicamente por historia, identidad o trayectoria, sino también por respuestas concretas ante sus problemas actuales.

Espaillat deja una huella histórica imposible de borrar. Avila Chevalier, en cambio, llega con la promesa de escribir un nuevo capítulo.

El Distrito 13 acaba de enviar un mensaje a Washington: en Nueva York, la política tradicional ya no tiene garantizada la última palabra.