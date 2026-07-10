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Presidente Luis Abinader desarrollará jornada de inauguraciones de obras en Samaná

HECTOR SANCHEZ
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Palacio Nacional, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona desarrollará este sábado 11 una agenda de trabajo en la provincia de Samaná, centrada en la inauguración de obras educativas, deportivas y turísticas, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo de la provincia. 

Santa Bárbara de Samaná 

La agenda iniciará a las 11:00 de la mañana con una visita a la Jornada de Inclusión Social Primero Tú, de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), que se realizará en el Politécnico Zuleica Acosta, en el municipio de Santa Bárbara.  

Posteriormente, el mandatario visitará el programa Familia Inclusiva en el barrio Wilmore y luego encabezará una asamblea con comunitarios en el marco del programa Gobierno Contigo. 

Más adelante, el jefe de Estado inaugurará el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García, una infraestructura que brindará a estudiantes, docentes y a la comunidad un espacio seguro y adecuado para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas. 

También dejará inaugurado el remozamiento del play municipal, infraestructura destinada a promover el deporte, fortalecer la integración comunitaria y brindar a la juventud un espacio digno para la práctica de actividades recreativas y deportivas

Asimismo, sostendrá un encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Polideportivo Municipal, con quienes intercambiará impresiones sobre educación, liderazgo, formación académica y las oportunidades que impulsa el Gobierno para el desarrollo de la juventud dominicana. 

Las Terrenas 

La jornada continuará en el municipio de Las Terrenas, donde el gobernante inaugurará la Escuela Minerva Mirabal, ubicada en el sector La Ceiba, una obra que ampliará el acceso a una educación de calidad al incorporar modernos espacios para el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir a mejorar las condiciones educativas de la comunidad. 

Más adelante, inaugurará el techado de la Escuela Luis Emilio Vanderhorst, obra destinada a fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios para actividades escolares y comunitarias. 

La agenda concluirá con la participación del mandatario en la inauguración del Hotel Blu Terrenas y en el primer palazo para la construcción del Hotel Almare Beach Resort Curio Collection. 

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