Ejército Dominicano intercepta vehículo utilizado para el transporte ilegal de 14 extranjeros en Guayubín. continúa fortaleciendo su infraestructura fronteriza con la entrega de nuevo destacamento

Montecristi, R. D. – Un vehículo que transportaba a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Destacamento de Mangá, durante un operativo realizado en el municipio de Guayubín, provincia Montecristi.

Una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el tramo carretero que comunica las comunidades de Villa Nueva y Bohío Viejo, detectó un automóvil marca Toyota, modelo Camry, color negro, placa No. A435317, que se desplazaba en dirección hacia el municipio de Castañuela.

Al percatarse de la presencia de los miembros del Ejército, el conductor emprendió la huida y dejó abandonado el vehículo con los ocupantes en su interior.

Al inspeccionar el automóvil, los soldados encontraron a catorce (14) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, dos de los cuales fueron encontrados en el baúl del vehículo. El grupo estaba integrado por cinco (05) hombres, ocho (08) mujeres y un (01) menor de edad.

Los extranjeros detenidos y el vehículo retenido fueron trasladados al Destacamento Militar de Mangá para los procedimientos correspondientes y su posterior entrega a las autoridades competentes.

El ERD mantiene operativos de vigilancia e interdicción permanentes en las diferentes provincias fronterizas del país, con el propósito de combatir el tráfico ilegal de migrantes y reforzar la seguridad en la zona.

Ejército continúa fortaleciendo su infraestructura fronteriza con la entrega del destacamento de Cañada Miguel



La obra fortalece la capacidad operativa del Ejército en la provincia Elías Piña y mejora las condiciones de servicio del personal militar destacado en la zona.

El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó el acto de entrega del Destacamento de Cañada Miguel, ubicado en el municipio de Hondo Valle, provincia Elías Piña, luego de haber sido sometido a un proceso integral de remodelación, como parte del programa de fortalecimiento y modernización de infraestructuras que desarrolla la institución en la zona fronteriza.



La intervención incluyó mejoras significativas, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el personal militar que presta servicio en esa importante demarcación, así como de optimizar la capacidad de respuesta de las unidades destacadas en la región para la protección y vigilancia de la frontera.



Con la entrega de estas instalaciones, el Ejército reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la presencia institucional en la línea fronteriza, dotando a sus tropas de espacios dignos y funcionales que contribuyan al cumplimiento eficiente de sus tareas.

El Destacamento de Cañada Miguel se convierte en el tercero remodelado por el Ejército durante el último mes en la provincia Elías Piña, junto a los destacamentos de Bánica y Guayabal, y en el quinto dentro del área de responsabilidad de la Tercera Brigada de Infantería, sumándose además a los destacamentos de El Carril y El Cercado, recientemente reacondicionados en la provincia San Juan.



Estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a robustecer las capacidades operacionales de las unidades del Ejército en las provincias fronterizas, elevando los niveles de preparación, bienestar y eficiencia del personal militar encargado de la custodia de la frontera terrestre.



El Mayor General Camino Pérez aprovechó la jornada para realizar una visita a las instalaciones del Ejército en el Destacamento de Hondo Valle y en la Fortaleza General Pedro Florentino, ubicada en Las Matas de Farfán, sede de la Inspectoría en esa localidad y de la Compañía Cuartel General del 11vo. Batallón de Infantería, ambas sometidas a proceso de remodelación.

Acompañaron al Comandante General del Ejército, la Gobernadora Provincial, Licenciada Migdaly de los Santos Jiménez, el Alcalde del municipio de Hondo Valle, señor Donaciano De la Cruz Montero, el Coronel Domingo Cruz Sosa, Comandante de la Tercera Brigada de Infantería y el Coronel Cristian Pérez Feliz, Comandante del 11vo. batallón de infantería, entre otras autoridades civiles, militares y policiales de la zona, quienes valoraron la importancia de esta obra para el fortalecimiento de la presencia del Estado y de la seguridad en la región.