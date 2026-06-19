Presidente Abinader y alcaldesa Carolina Mejía inauguran el “Paseo 30 de Mayo”. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó, junto con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el acto de inauguración del nuevo “Paseo 30 de Mayo”, un moderno espacio de recreación, deporte y esparcimiento que transforma un terreno largamente abandonado en uno de los pulmones urbanos más importantes de la capital.

El proyecto, que cuenta con una extensión exacta de 50,351 metros cuadrados, fue ejecutado de manera conjunta por el Gobierno y la Alcaldía del Distrito Nacional, con el objetivo de impactar positivamente a los residentes de sectores aledaños como Honduras, Tropical, Miramar, El Cacique y el Centro de los Héroes.

El presidente Luis Abinader expresó en breves palabras que desea que las familias disfruten este nuevo espacio, así como toda la población.





Carolina Mejía

Al pronunciar las palabras centrales del evento, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que con esta obra se reafirma la manera correcta de llevar a cabo un proyecto.

Destacó que con esta intervención se transforma la calidad de vida de la gente porque todos los espacios están pensados para que la ciudadanía los disfrute. “Se trata del segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional, con la suma de 50,000 metros cuadrados nuevos para uso público”.

Mejía expresó que espera que los jóvenes puedan desarrollarse en este lugar y que la gente encuentre un espacio más humano. Señaló, además, que con la obra se busca construir una ciudad mejor y colocar a la gente en el centro de las políticas públicas. El objetivo, dijo, “es mejorar la calidad de vida de la población y devolverle esperanza”.

José Ignacio Paliza

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, definió el lugar como un espacio de encuentro y esperanza. Señaló que antes en el lugar, solo había ruinas y degradación urbana por el tiempo que permaneció abandonado, pero que ahora ese espacio se transformó en un paseo conectado con el mar.

Afirmó que el lugar vuelve a pertenecer a la gente porque el presidente Abinader entiende que los espacios públicos deben estar al servicio de la ciudadanía.

Para Paliza, este paseo transforma realidades y demuestra que cuando hay visión de futuro, no hay espacio para lugares abandonados.

Rescate urbano histórico

Ubicado en el kilómetro 8 de la autopista 30 de Mayo, con conectividad directa hacia la avenida Independencia, el parque ocupa los terrenos donde en las décadas de los 80 y 90 funcionó el Colegio Maharishi.

Tras su cierre, en 1994, el área permaneció en total abandono durante 30 años, convirtiéndose en un foco de delincuencia y ocupaciones ilegales hasta su formal adquisición y rescate por parte del Estado.

Como parte del diseño, las autoridades informaron que las icónicas ruinas en forma de media luna del antiguo colegio no fueron demolidas, sino restauradas para preservar la memoria histórica del lugar. Estas estructuras albergarán áreas comerciales, espacios gastronómicos y módulos de servicios sanitarios.

Infraestructura deportiva y recreativa de vanguardia

El Paseo 30 de Mayo se perfila como un referente técnico y recreativo gracias a sus modernas instalaciones, entre las que destacan:

Patinódromo Profesional: Diseñado bajo altas especificaciones técnicas, esta instalación servirá como sede oficial para las disciplinas de patinaje en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Movilidad activa y salud: Integra un circuito periférico que incluye una ciclovía dedicada (bicisenda) y una amplia rambla peatonal para corredores y caminantes, complementado por un gimnasio al aire libre.

Innovación urbana: El pavimento cuenta con la denominada ‘losa malecón’, un revestimiento de diseño exclusivo y pionero en el país que representa visualmente el litoral marino de Santo Domingo, aportando identidad estética a la zona.

Servicios y seguridad: El recinto dispone de un edificio de parqueos vigilado, iluminación con tecnología LED en toda su extensión y conectividad Wi-Fi gratuita.

Un pulmón verde para la gente

El proyecto destaca además por su alto componente medioambiental, sumando más de 24,000 metros cuadrados de arborización en los que se plantaron especies nativas y endémicas —tales como caoba, mangle, flamboyán, roble blanco, roble amarillo y mara— para garantizar la generación de sombra natural y el desarrollo ecológico del entorno.

Estuvieron presentes, el expresidente Hipólito Mejia; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó; de Trabajo, Eddy Olivares; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y de Salud, Víctor Atallah.

Asimismo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Pascual, así como empresarios y el cuerpo consular.

Presidente Abinader promulga Ley 30-26, sobre medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este jueves la Ley 30-26, sobre medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, tras ser aprobada en el Congreso Nacional.

La misma persigue la promoción del desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones que permitan el crecimiento económico y social de la nación.

De igual forma, busca fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario sobre la base de los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago.

Se resalta, además, la importancia de preservar la estabilidad fiscal y económica para mantener la confianza en las instituciones y la generación de empleos.

Esto, ante un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y financiera, por lo que “resulta necesario adoptar medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica, a fin de robustecer la capacidad del Estado para responder de manera eficiente y oportuna a los cambios y desafíos del entorno económico nacional e internacional”.

Presidente Abinader llama a fortalecer la integración regional y a impulsar una implementación más práctica y efectiva del Acuerdo Cariforo–Unión Europea

Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader afirmó este viernes que el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) Cariforo–Unión Europea debe asumirse como una herramienta de desarrollo sostenible, integración regional, inversión, competitividad y cooperación, al tiempo que llamó a fortalecer la articulación económica del Caribe y avanzar hacia una implementación más práctica, más efectiva y cercana a las necesidades reales de las economías.

Al participar en la Quinta Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea, celebrada por primera vez en República Dominicana, el mandatario destacó la importancia del encuentro, ya que este órgano no había vuelto a reunirse desde 2017.

“Este encuentro reviste una importancia particular, pues es la primera vez que se reúne desde 2017. El Consejo Conjunto es el órgano superior de gobernanza del Acuerdo de Asociación Económica Cariforo–Unión Europea, responsable de supervisar su implementación y de definir orientaciones estratégicas para fortalecer la relación económica, comercial y de cooperación entre nuestras regiones. En ese sentido, no debemos durar otros 9 años más sin reunirnos”, expresó.

El jefe de Estado sostuvo que para República Dominicana el Caribe representa mucho más que su entorno geográfico; “es un socio económico natural” y al respecto informó que en 2025 el intercambio comercial con los países del Cariforo alcanzó los USD 420 millones, de los cuales más de USD 300 millones correspondieron a exportaciones dominicanas. Asimismo, destacó que la canasta exportadora dominicana hacia el Cariforo pasó de 1,070 productos en 2020 a 1,184 productos en 2025.

El presidente Abinader también resaltó la solidez de las relaciones económicas con la Unión Europea y señaló que en 2025 el intercambio comercial entre ambas partes alcanzó los USD 5,171 millones, mientras que las exportaciones dominicanas hacia el mercado europeo crecieron un 19 %, hasta situarse en USD1,158.49 millones. “Estos datos reflejan una relación sólida, pero también nos recuerdan que todavía existe un amplio espacio para crecer, diversificar y agregar mayor valor”, manifestó.

El jefe de Estado afirmó que el EPA Cariforo–UE debe trascender su dimensión comercial y convertirse en una plataforma para impulsar el desarrollo de los países de la región. “El Acuerdo EPA Cariforo–UE no debe verse únicamente como un acuerdo comercial. Es también una herramienta de desarrollo sostenible, integración regional, inversión, competitividad y cooperación. Su éxito debe medirse por los resultados que genera para nuestras empresas, nuestros productores, nuestras mipymes y nuestros ciudadanos”, enfatizó.

Asimismo, señaló que los países del Caribe tienen el desafío de fortalecer su integración, construir cadenas regionales de valor y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado europeo.

“República Dominicana asume con responsabilidad su rol dentro del Cariforo y reafirma su voluntad de contribuir a una agenda regional más competitiva, más articulada y orientada a resultados”, afirmó.

El mandatario también reconoció el liderazgo de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, trazabilidad y altos estándares de calidad, aunque consideró necesario garantizar que la transición hacia esos estándares sea acompañada y viable para los productores, especialmente para los pequeños y medianos.

“Compartimos esa visión. Pero también debemos asegurar que la transición hacia esos estándares sea acompañada, proporcionada y viable para nuestros productores, especialmente para los pequeños y medianos”, expresó.

Finalmente, el presidente Abinader llamó a aprovechar la reunión para renovar el compromiso común de ambas regiones y fortalecer una alianza estratégica orientada al desarrollo y al bienestar de sus pueblos.

“Desde Santo Domingo, República Dominicana reafirma su compromiso con el comercio abierto, con reglas claras, con la integración regional y con una alianza Cariforo–Unión Europea más fuerte, más moderna y beneficiosa para nuestros pueblos”.

La reunión se desarrolla en el marco del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforo–Unión Europea, un mecanismo comercial de alto nivel que reúne a 42 países miembros y que se celebra por primera vez en República Dominicana.

El acto estuvo encabezado, además, por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón; el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.

Durante las jornadas de trabajo, los miembros de Cariforo, delegados y equipos técnicos abordarán temas clave relacionados con la implementación del Acuerdo de Asociación Económica y la facilitación del comercio.

Sobre Cariforo–Unión Europea

La Quinta Reunión del Consejo Conjunto forma parte de los mecanismos de seguimiento del AAE suscrito entre la Unión Europea y los países del Cariforo. Este instrumento, compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene como objetivo contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe.

El acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2008 y desde su entrada en vigor ha servido como una plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones.

Cariforo está integrado por 15 Estados miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y la República Dominicana.

Por su parte, la Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros, con los cuales el Caribe mantiene una amplia agenda de cooperación enfocada en el desarrollo económico, la sostenibilidad, la resiliencia y el fortalecimiento institucional.

Propuesta de Plan Anticrisis prioriza apoyo a las familias, las mipymes y la estabilidad económica

Santo Domingo.- La propuesta de Plan Anticrisis presentada la pasada semana por el Gobierno dominicano contempla medidas orientadas a proteger a las familias, apoyar a quienes producen y preservar la estabilidad económica del país frente a los desafíos que continúa generando la crisis internacional.

Así lo destacó en su resumen semanal el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, quien explicó que la iniciativa será sometida al Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, mantener la inversión en áreas esenciales y garantizar la continuidad de los programas de protección social.

Apoyo a la clase media, las mipymes y el sector agropecuario

Entre las medidas planteadas, Reyna resaltó el aumento del monto exento del Impuesto sobre la Renta y la ampliación de los beneficios por gastos educativos, acciones que permitirían que más recursos permanezcan en los hogares dominicanos.

Asimismo, señaló que la propuesta elimina o reduce cargas relacionadas con los anticipos para las micro y pequeñas empresas, facilitando que dispongan de mayores recursos para operar, crecer y generar empleos.

De igual forma, destacó las medidas de apoyo al sector agropecuario, la ampliación de facilidades para pequeños negocios y la incorporación de mecanismos que permitan a personas y empresas regularizar su situación tributaria.

Impulso al crecimiento y protección de la población

El director de la Diecom indicó, además, que la propuesta incluye acciones para incentivar la inversión, apoyar las exportaciones y fortalecer la competitividad del país, contribuyendo a la generación de oportunidades y al crecimiento económico.

También recordó que la iniciativa no contempla modificaciones al ITBIS ni a los productos de primera necesidad; tampoco aumenta el Impuesto sobre la Renta de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con esta propuesta, el gobierno del presidente Luis Abinader busca proteger el bolsillo de las familias, fortalecer los sectores productivos y preservar la estabilidad económica de la República Dominicana, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los desafíos globales.

Ministro Magín Díaz afirma que más del 90 % de recaudación provendrá de la población más rica

Santo Domingo.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este martes que más del 90 % de la recaudación estimada en el Proyecto de Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional provendrá del 1 % más rico de la población.

Díaz sostuvo que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional fue diseñada con criterios de equidad, responsabilidad fiscal y protección social, con el objetivo de preservar la estabilidad económica del país sin cargar a los sectores de clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas ni a la población vulnerable.

“El 90 % de la recaudación estimada, que se ubica entre RD 40,000 millones y RD 50,000 millones, provendrá del 1 % más rico de la población”, explicó el funcionario, al señalar que esa composición evidencia que el proyecto no traslada el peso fiscal hacia los sectores medios ni vulnerables.

Durante un encuentro con los legisladores que integran la comisión bicameral que estudia la iniciativa, Díaz explicó en detalle el alcance de las medidas propuestas y ponderó el trabajo técnico realizado para formular una propuesta “razonable y equitativa”.

“Venimos al Congreso con una propuesta seria, bien pensada y factible en el contexto actual. Lo importante es preservar tres principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos”, expresó ante los congresistas.

El ministro enfatizó que el proyecto no contempla tocar el ITBIS ni afectar a las mipymes. Indicó que las medidas procuran fortalecer la capacidad del Estado para contener el déficit fiscal, sostener los subsidios y proteger a la población frente a los efectos del actual contexto internacional.

Otro eje central de su intervención fue la transparencia en el uso de los recursos. Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los fondos recaudados.

“El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados”, puntualizó.

El encuentro se realizó en la sede del Senado de la República y contó con la participación de senadores y diputados miembros de la comisión bicameral, encabezada por el senador Pedro Catrain. Durante la sesión, el ministro respondió inquietudes de legisladores de partidos de oposición y del oficialismo.

En la reunión también fueron escuchados los planteamientos de ejecutivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes expusieron su visión sobre la iniciativa legislativa enviada al Congreso el pasado viernes por el presidente Luis Abinader. Sobre este punto, Díaz reiteró la disposición al diálogo que, según afirmó, ha acompañado todo el proceso de elaboración del proyecto y que continuará durante la etapa de discusión legislativa.

“El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de la propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables”, concluyó.