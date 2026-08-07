Cientos de militares Dominicanos participan en consulta nacional para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, desarrolló una jornada de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, en la que participaron cientos de hombres militares de esa institución, como parte de un proceso orientado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres desde el trabajo con hombres.

La jornada fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, como parte de una alianza interinstitucional que reafirmó el compromiso de ambas entidades con la prevención de la violencia contra las mujeres mediante el trabajo con hombres y la transformación de los factores culturales asociados a este fenómeno.

La ministra de la Mujer señaló que la Consulta Nacional busca aprovechar el potencial de los hombres dominicanos para convertirlos en parte de la solución frente a la violencia contra las mujeres, mediante la recopilación de información que permita diseñar políticas públicas y programas más efectivos para promover relaciones igualitarias y libres de violencia.

“Está confirmado que los hombres pertenecientes a este Ministerio de Defensa siempre han estado dispuestos a decir presente en aquellos espacios donde pueden expresar el amor a su patria y el cumplimiento del deber los llame. Ahora celebramos con júbilo la receptividad con que los hombres de esta institución también desean hacer sus aportes. Al mundo le hace falta más amor y respeto por la vida, y ustedes están dentro de las personas que más la valoran y protegen”, expresó.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), sostuvo que la prevención de la violencia requiere un compromiso colectivo y una tarea nacional que involucre a las instituciones públicas, las familias, las comunidades, los centros educativos y, de manera especial, a los hombres, como actores fundamentales del cambio.

“Nuestros soldados son parte activa de la sociedad dominicana; son padres, hijos, hermanos, esposos y líderes dentro de sus comunidades. Por tanto, fortalecer en ellos una masculinidad constructiva significa reforzar valores que ya forman parte de la esencia militar: el respeto al prójimo, el autocontrol, la responsabilidad sobre nuestras acciones y la capacidad de resolver diferencias mediante el diálogo y la razón”, señaló.

La consulta constituyó uno de los principales ejercicios participativos desarrollados por el Ministerio de la Mujer para conocer las percepciones de la población masculina sobre los factores sociales y culturales asociados a la violencia contra las mujeres, con el propósito de convertir esas experiencias en evidencia útil para el diseño y fortalecimiento de políticas públicas de género.

Los participantes completaron el instrumento metodológico diseñado para recoger información sobre normas sociales, masculinidades, convivencia, resolución de conflictos y corresponsabilidad, aportando insumos que contribuirán a fortalecer las acciones preventivas impulsadas por el Estado.

Escuchar para transformar

Durante la jornada, el doctor Luis Vergés, psicólogo especialista en masculinidades y asesor técnico de la iniciativa, presentó la metodología de la consulta y explicó los fundamentos técnicos que sustentaron este proceso participativo, mientras que la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, acompañó el desarrollo de la actividad como parte de las acciones que impulsa esa dependencia para promover la igualdad de género y la transformación cultural desde las políticas públicas.

Los resultados de la consulta servirán como insumo para identificar factores de riesgo, comprender las dinámicas culturales asociadas a la violencia contra las mujeres y fortalecer las estrategias nacionales orientadas a promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.

Política de Estado

La realización de la consulta en el Ministerio de Defensa marcó un nuevo paso en la consolidación de una estrategia interinstitucional que reconoció la prevención de la violencia contra las mujeres como una responsabilidad compartida entre los distintos órganos del Estado. La participación de esa institución amplió el alcance de un proceso que buscó generar evidencia para fortalecer las políticas públicas de género y promover la participación activa de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres, “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”, es impulsada por el Ministerio de la Mujer, con el respaldo del Banco Mundial y del Sistema de las Naciones Unidas. La iniciativa continuará desarrollándose en distintos sectores y territorios del país para recoger evidencias y propuestas que contribuyan a fortalecer las políticas públicas de prevención y la construcción de una cultura de paz e igualdad.

Lee Ballester a nuevos agentes de la DGM: “Todo el equipo debe acogerse a normas éticas y ser garante de los derechos de las personas”

SANTO DOMINGO — El director de la Dirección General de Migración (DGM), Lee Ballester, advirtió a los 300 jóvenes que inician su formación como agentes migratorios que todo el personal de la institución debe cumplir con el debido proceso, ser garante de los derechos humanos, respetar la dignidad y las propiedades de las personas, y acogerse estrictamente a las normas de ética e integridad gubernamental.

La institución dio inicio al proceso de formación de la quinta promoción de Agentes de Reacción Rápida (ARR), integrada por jóvenes bachilleres que se incorporarán a las labores operativas. Durante su discurso a los participantes, el titular de la DGM enfatizó que la entidad actúa sin discriminación ni prejuicios.

“Deportamos personas de todas las nacionalidades. Nosotros detenemos todo aquel que se encuentre en condición irregular y lo enviamos hacia su país de origen. La Dirección General de Migración no tiene discriminación racial ni prejuicio contra ninguna persona; nuestro compromiso es con la aplicación correcta de la ley”, explicó Ballester.

Los nuevos aspirantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, fueron seleccionados entre más de 3,500 candidatos tras someterse a un riguroso sistema de evaluación que incluyó pruebas psicométricas, psicológicas, de aptitud, médicas, físicas, entrevistas y un proceso de depuración integral.

Los nuevos aspirantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, fueron seleccionados entre más de 3,500 candidatos tras someterse a un riguroso sistema de evaluación que incluyó pruebas psicométricas, psicológicas, de aptitud, médicas, físicas, entrevistas y un proceso de depuración integral.

El programa de capacitación tendrá una duración de 16 semanas, combinando instrucción académica, entrenamiento físico y especialización en materia migratoria. Dicho plan cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el aval académico de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Con la integración de estos 300 nuevos miembros, la DGM busca elevar su capacidad operativa y consolidar una presencia efectiva en todas las provincias del país y el Gran Santo Domingo. Actualmente, la institución cuenta con unos 1,200 agentes, cifra que se incrementará para fortalecer los operativos de interdicción migratoria de manera planificada y sostenida en todo el territorio nacional.

Sectores de la sociedad destacan trayectoria y liderazgo del general Euler Sierra Pérez como referente de institucionalidad en la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana (FARD)

General de Brigada Euler Sierra Pérez, Inspector General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD)

Diversos sectores representativos de la sociedad dominicana resaltaron la trayectoria, el liderazgo y la vocación de servicio del general de brigada Euler Sierra Pérez, actual inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), al considerar que reúne las cualidades profesionales, éticas y humanas que lo posicionan como un oficial con las competencias necesarias para asumir la Comandancia General de esa institución militar.

Los representantes de esos sectores manifestaron su confianza en que el presidente de la República, Luis Abinader, valorará la experiencia, la capacidad de gestión y el compromiso institucional del alto oficial al momento de adoptar la decisión correspondiente.

Indicaron que su hoja de servicios refleja una carrera construida sobre los principios de disciplina, integridad, lealtad y respeto a la institucionalidad.

Con más de 35 años de servicio en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el general Sierra Pérez ha desarrollado una carrera caracterizada por el desempeño eficiente de funciones estratégicas y operativas, consolidando una reputación basada en la responsabilidad, el profesionalismo y el cumplimiento de las misiones asignadas.

La extensa hoja de vida académica del general Sierra Pérez incluye el lauro de “Graduado de Honor” en todos los Cursos Militares realizados en el país y en playas extranjeras; además de haberse desempeñado como instructor (docente), formador de oficiales por más de dos décadas y precursor de la Escuela de Formación, Desarrollo y Capacitación Militar de la FARD.

Su perfil profesional combina igualmente una sólida formación académica como Ingeniero en Sistemas y Licenciado en Ciencias Militares, respaldada por una amplia experiencia en operaciones conjuntas, logística, supervisión institucional y planificación estratégica, áreas fundamentales para el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

A lo largo de su trayectoria ha dirigido importantes dependencias del Ministerio de Defensa, entre ellas las direcciones J-4 y J-5, además del Comando Conjunto Sur y diversas unidades estratégicas de la Fuerza Aérea, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos institucionales y a la ejecución eficiente de las políticas de defensa y seguridad nacional.

Los sectores consultados también destacaron su compromiso con la formación del recurso humano militar, su experiencia como docente e instructor, su capacidad para la gestión y resolución de conflictos, así como su visión orientada a la modernización de los sistemas de control, supervisión y seguridad del Estado, siempre dentro del estricto respeto al marco legal y a las mejores prácticas institucionales.

Finalmente, coincidieron en que el liderazgo, la preparación, la experiencia y la conducta ejemplar del general de brigada Euler Sierra Pérez constituyen fortalezas que inspiran confianza dentro y fuera de la institución, proyectándolo como un oficial comprometido con la excelencia, la continuidad institucional y el fortalecimiento permanente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.