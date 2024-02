Dominicanos en el exterior “Molesto” con Acroarte

Piden a los patrocinadores del evento que apoyen más categorías en favor de los talentos locales del exterior. Bailemos de Kalimete no fue nominado.

“Apelamos a los patrocinadores porque sus principales consumidores pagan sus productos con el dinero de las remesas que nosotros enviamos y llevamos al país para fortalecer la economía del país. Por cierto la República dominicana en unos de los pocos países que amanece diariamente con más de 6 millones de dólares distribuidos en las 32 provincias de país por motivos de los dominicanos que llegan al país diariamente y parte de ese dinero va en apoyo a los productos de esas empresas que están apoyando esos premios, sin contar lo más de 10 mil millones que todos los años se recibe por las remesas oficial y así le pagan a los sacrificados dominicanos en el exterior. Acroarte y los patrocinadores deben de evaluar lo que está haciendo con relación a los premios Soberanos que les corresponde a los dominicanos en el exterior, Acroarte está dejando fuera a muchos artistas con talentos y con números estadísticos que se destacan cada año en el exterior y no lo toman en cuenta por no crear más categorías que los agrupe y aplicar las que están con más participación de artistas y talentos locales”, finalizó diciendo la fuente.

Por José Zabala.-*

New York.- Artistas, comunicadores entre otras áreas del arte, mostraron preocupación al no ser nominado por la Asociación de Cronistas de Arte, también conocida por su acrónimo Acroarte, a los Premios Soberanos 2024. Según indagaciones de esta redacción, de acuerdo a una fuente confiable solo existen tres categorías para los dominicanos en el exterior como son: Actriz y actor destacado en el extranjero, Artista destacado en el extranjero y Comunicador destacado en el extranjero donde siempre se nomina a las grandes cadenas y artistas con casas disqueras establecidas olvidando el talento local.

Según fuentes la filial de Acroarte en New York, tiene participación en las nominaciones.

Premios Soberanos se celebrarán en una gala el 12 de marzo en el Teatro Nacional bajo la producción general de César Suárez JR, con el copatrocinio de Banco de Reservas y Cervecería Nacional Dominicana, y serán transmitidos para el mercado de Estados Unidos por Univisión, la cadena hispana de mayor influencia.

Además, al parecer se ha pedido por algunos sectores del arte en NY a la directiva de Acroarte en Dominicana, que considere las categorías: Artista residente en el extranjero y Productor y Espectáculo entre otras en el extranjero las cuales no existen y así darle más participación a los nuevos talentos que residen en el exterior.

“Queremos aclarar que entendemos la posición de Acroarte con relación a las diferentes categorías que existen para tomar en cuenta los artistas y talentos en el exterior. Solo estamos hablando de New York, que están pasando en Miami, Puerto Rico y Europa donde tenemos tantos talentos hay que están trabajando en favor del arte del país y proyectando el turismo de la República Dominicana en el mundo con su arte”, agregó la fuente.

Muchos artistas y talentos de televisión se preocupan porque siempre nominan a artistas de grandes casas disqueras y cadenas de televisión establecida olvidando las producciones locales que mantienen activamente informadas a los dominicanos en el exterior. Por Ejemplo: Nominadas a los programas dominicanos y comunicadores en el exterior solo salen los talentos de las grandes cadenas. ¿Y los locales que también son dominicanos qué? Lamentablemente eso debe ser corregido.

“La Industria del entretenimiento también depende del dominicano en el exterior. Los artistas de todos los ritmos de hoy son millonarios con el dinero del dominicano en el exterior apoyando sus presentaciones. El País no lo hace millonarios. Nosotros somos los que también aportamos a la industria del entretenimiento y las redes sociales y aun así Acroarte no le da el valor que merecemos”, dijo una fuente anónima.

Bailemos de Kalimete no fue nominado:

“Señor Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, a darte las gracias que no me nominaron a Premios Soberanos. Gracias mi Dios que no me nominaron; porque de haber sido así, estuviera que darle explicaciones a toda mi familia y a mis fanáticos de por qué estoy nominado sin habérmelo ganado o sin estar pegado, Jesús. Y tú no dejas que tus hijos pasen vergüenza, padre amado. Gracias Señor, que aunque mi tema permaneció por 25 semanas números uno en el chats de merengue, y ocho semanas en el chats general, y 21 semanas en el chat de Billboard, Señor, en el Top Ten. Número uno en Spotify por encima de Bad Bunny y Peso Pluma, y no me nominaron; yo te doy las gracias. ¡Uh, alabado sea Señor! El video se estrenó en Primer Impacto, hicimos el lanzamiento en Despierta América, ¿y no me nominaron? Yo te alabo y te doy las gracias Señor, porque solo tú sabes el camino que tienes trinchado para cada uno, y sabes cuál es el momento perfecto para cada quién. Gracias Señor, gracias”, dijo el artista en un video en sus redes sociales.