La audiencia hispana impulsa el crecimiento de la televisión conectada: El Sol NetworkTV supera los 15 millones de interacciones en junio

El auge del consumo de contenido en Roku TV y Amazon Fire TV confirma el cambio de hábitos de millones de espectadores que hoy prefieren la televisión conectada sobre los modelos tradicionales.

KISSIMMEE, Florida. — La forma de ver televisión está cambiando a un ritmo acelerado y la comunidad hispana forma parte activa de esa transformación. Cada vez son más las familias que sustituyen la programación tradicional por plataformas de streaming y televisión conectada (Connected TV o CTV), consumiendo contenido cuándo, dónde y cómo desean.

Esta evolución también se refleja en el crecimiento de medios independientes que han apostado por este modelo de distribución. Uno de ellos es El Sol NetworkTV, cuya plataforma registró durante junio de 2026 15,022,966 interacciones digitales, 71,383 usuarios únicos y 10.43 terabytes de contenido consumido, cifras que reflejan un comportamiento sólido dentro del ecosistema del streaming.

Una industria que sigue creciendo

De acuerdo con diversas consultoras internacionales especializadas en medios digitales, el consumo de televisión conectada continúa expandiéndose año tras año. Plataformas como Roku y Amazon Fire TV han cambiado la forma en que millones de personas acceden a noticias, entretenimiento, deportes y programación especializada.

Este cambio responde a una nueva realidad: el espectador ya no depende de horarios fijos ni de la televisión por cable. Ahora tiene la posibilidad de elegir el contenido que desea ver desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Dentro de este escenario, los canales independientes encuentran mayores oportunidades para llegar directamente a su audiencia.

Más usuarios, mayor participación

Durante junio, El Sol NetworkTV experimentó uno de sus mejores desempeños en lo que va del año.

Las estadísticas muestran un crecimiento de la comunidad digital al alcanzar 71,383 usuarios únicos, lo que representa un incremento cercano al 20 % respecto a los registros obtenidos apenas unos meses antes.

Este comportamiento demuestra que la audiencia continúa descubriendo nuevas opciones informativas y de entretenimiento dentro de las plataformas de televisión conectada.

Más de 15 millones de interacciones en un solo mes

El sistema de distribución digital de El Sol NetworkTV registró 15,022,966 interacciones durante junio.

Estas interacciones corresponden a la actividad generada dentro de la plataforma de streaming, incluyendo solicitudes de contenido, navegación y reproducción del servicio, reflejando un alto nivel de utilización de la infraestructura tecnológica.

Aunque estas cifras no equivalen directamente al número de reproducciones de videos, sí constituyen un indicador del dinamismo y la intensidad con la que la audiencia utiliza la plataforma.

10.43 terabytes de contenido consumido

Otro indicador que confirma la consolidación del canal es el volumen de contenido distribuido.

Durante junio, los usuarios consumieron 10.43 terabytes de programación.

En la industria del streaming, este tipo de métrica refleja el tiempo de permanencia y la cantidad de contenido que los espectadores disfrutan diariamente.

Mientras mayor sea el volumen de información transferida, mayor suele ser el nivel de participación de la audiencia.

La televisión conectada gana terreno

La reciente incorporación de Amazon Fire TV, sumada a la presencia consolidada en Roku TV, fortalece la estrategia de expansión de El Sol NetworkTV dentro del mercado de la televisión conectada.

La combinación de ambas plataformas permite que el contenido llegue directamente al televisor del hogar, ofreciendo una experiencia similar a la televisión tradicional, pero con todas las ventajas del streaming.

Este modelo representa hoy uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria audiovisual.

Contenido pensado para la comunidad

Uno de los factores que explican este crecimiento ha sido la apuesta por una programación enfocada en los intereses de la comunidad hispana.

Noticias locales e internacionales, entrevistas, programas de opinión, salud, emprendimiento, cultura, deportes, entretenimiento y espacios comunitarios forman parte de una oferta que continúa ampliándose.

El objetivo ha sido construir una plataforma cercana a la realidad de los hispanos, ofreciendo contenidos con identidad propia y producidos desde Florida para una audiencia global.

Una oportunidad para anunciantes y empresas

El crecimiento de la televisión conectada también abre nuevas posibilidades para el sector empresarial.

A diferencia de otros formatos digitales, la publicidad en plataformas CTV permite que las marcas lleguen directamente al televisor del hogar, un entorno donde la atención del espectador suele ser mayor y el mensaje tiene una presencia más destacada.

Para pequeñas, medianas y grandes empresas, este escenario representa una oportunidad de conectar con una audiencia altamente segmentada y comprometida.

Más que cifras, una tendencia

Los resultados de junio no solo muestran el crecimiento de una plataforma, sino que reflejan una tendencia que está transformando la industria de los medios.

Cada vez más hogares hispanos consumen información y entretenimiento mediante aplicaciones instaladas en sus televisores inteligentes, consolidando a la televisión conectada como uno de los canales de comunicación con mayor proyección para los próximos años.

En ese escenario, El Sol NetworkTV continúa ampliando su presencia y fortaleciendo una propuesta basada en contenido original, innovación tecnológica y compromiso con la comunidad.

Resultados destacados – Junio 2026

15,022,966 interacciones registradas en la plataforma.

interacciones registradas en la plataforma. 71,383 usuarios únicos durante el mes.

usuarios únicos durante el mes. 10.43 TB de contenido consumido.

de contenido consumido. Disponible en Roku TV y Amazon Fire TV .

y . Plataforma de televisión conectada (CTV) con programación las 24 horas.

Sobre El Sol NetworkTV

El Sol NetworkTV es la plataforma de televisión de El Sol Media Network, empresa de comunicación fundada en Florida que reúne televisión por streaming, prensa escrita, medios digitales y producción audiovisual. Su programación está disponible las 24 horas del día a través de Roku TV, Amazon Fire TV, su portal oficial y múltiples plataformas digitales, con el propósito de informar, educar, entretener y conectar a la comunidad hispana dentro y fuera de Estados Unidos.

🌐 www.elsolnetworktv.com