Continúan las Invasiones y el despojo de Propiedades en Boca Chica. Luis Abiander no debe dar primer Picazo el Martes, Terrenos no son de los Vicini

Santo Domingo, R.D.- Se ha comentado que usted Señor Presidente Luis Rodolfo Abinader va a ir el martes próximo dia 26 de este mes de Mayo a dar un primer picazo en esta obra, no sería prudente, ni justo de su parte que usted fuera a apoyar a esta familia, debido a que esta familia Vicini pretende despojar con la supuesta ayuda del Síndico Municipal Manuel Corralito y el apoyo de uno que otro funcionarios irresponsables, estos terrenos cuyos verdaderos dueños son unas humildes familias del Sector, las cuales Señor Presidente por cierto, viven en la más extremas de la pobreza.

Y yo no entiendo Señor Presidente si esta Familia Vicini son tan acaudalados porque razón no proceden a pagarle sus terrenos a estas Familias de Boca Chica y luego una vez pagados proceden a hacer su proyecto inmobiliario, Si usted va a dar el Primer Picazo complaciendo a esos bandidos ocupantes de propiedades privadas, entonces su Excelencia usted se haría cómplice de esos invasores de Propiedades Privadas, tal y como se lo hemos denunciados en dos ocasiones,

Este es el nuevo proyecto denominado Costa blanca que pretenden vender los Vicini en unos terrenos cuyos propietarios son una hulides familias de Boca Chica y que la Familia Vicinis prentende no pagarle a sus verdaderos dueños aun con Sentenicias en los tribunales en contra.

Luis Abinader no debe dar Primer Picazo en este Proyecto terrenos no son de los Vicini

Nos parece que lo más sensatos de su parte Señor Presidente seria que usted no fuera a dan ningún picazo hasta que la Familia Vicini se pongan de acuerdo con los verdaderos dueños de los terrenos y se inicien una serie de conversaciones las cuales ellos lleguen a un acuerdo Comercial entre las partes intervinientes para que entonces, si usted puede señor presidente dar su primer picazo o ofertar la construcción de su afamado proyecto Costa Blanca.

Otras Portentosas Familias Invasores en Boca Chica

De igual manera Señor Presidente otras Famosas familias han estado invadiendo esas propiedades, es como si se hubiese coordinado con la ya cuestionada Familia Vicini para coordinarse e ir a continuar invadiendo las propiedades de las humildes Familias ya mencionadas anteriormente, y de estos vamos a mencionar a la conocida Familia Estrella de Santiago los cuales les están ocupando en estos momentos más de 40 Millones de metros cuadrados en enormes construcciones, a través de las empresas Cementos Panam.

En ambas fotografias se observan los las construcciones llevadas a cabo por los invasores de propiedades en Boca Chica sin el consentimiento de los verdaderos dueños cuyos trabajos lo estan realizando las Comañias Grupo Estrella y Compañia de cementos Panam.

Pero con el agravante de haber cerrado una de las calles Principales que, la cual pasa por detrás de la llamada nueva basa Naval de la Armada de la Republica Dominicana (ARD), estas familias tampoco le quiere pagar a los verdaderos Dueños sus propiedades, también quieren continúa tomando las propiedades con el apoyo de Policías, Militares entre otros Guardianes de Seguridad.

Asunto que se ha pedido el auxilio suyo Señor Presidente para evitar que estos bucaneros de tierras continúen la malsana practica de la ocupación de fincas y parcelas en detrimento de los verdaderos dueños de sus propiedades, háganos caso Señor Presidente, si usted ordena la investigación que se le solicito a fin de dar con los responsables de estas odiosas Invasiones a la Propiedad Privada.