Presidente Abinader entrega techado deportivo-escolar que beneficiará a más de 900 estudiantes en Sabana Larga, San José de Ocoa. Otras Noticias Presidenciales

San José de Ocoa, R. D.– Desde este domingo, los estudiantes del Liceo Ángel Emilio Casado y los residentes del municipio de Sabana Larga cuentan con un nuevo techado deportivo-escolar, inaugurado por el presidente Luis Abinader como parte de su compromiso con la educación, el deporte, la juventud y el desarrollo integral de las comunidades. La obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

Durante el acto, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Oscar Amargós, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, resaltó que en la gestión del presidente Luis Abinader ya se han inaugurado 33 techados en centros educativos del país.

El viceministro indicó que esta obra fortalece la educación y el desarrollo comunitario de Sabana Larga, al ofrecer un espacio adecuado para actividades deportivas, culturales y recreativas. Asimismo, señaló que el municipio mantiene un firme compromiso con la educación y que este techado permitirá a estudiantes y jóvenes desarrollar sus talentos y fortalecer valores positivos mediante el deporte y la convivencia.

Amargós explicó que la obra forma parte de la estrategia“Escuela Abierta y Activa”, impulsada por el Ministerio de Educación para convertir las escuelas en espacios de integración comunitaria. Además, felicitó a la dirección del centro educativo por el cuidado de las instalaciones y exhortó a estudiantes y familias a aprovechar el espacio de manera responsable.

Compromiso de un gobierno que cree en su juventud

La estudiante de cuarto año de secundaria, Melody Chanel Medina, agradeció al presidente Abinader por la inauguración del multiuso, destacando que la obra representa esperanza, oportunidades y el compromiso de un gobierno que cree en su juventud.

Asimismo, expresó que invertir en educación, deporte y juventud es apostar directamente al futuro de la nación. En nombre de los estudiantes, aseguró que la comunidad educativa cuidará y aprovechará las instalaciones para seguir formando jóvenes de bien y orgullosos de representar a Sabana Larga y a la República Dominicana.

Actividades deportivas y recreativas en condiciones adecuadas

El moderno polideportivo techado, levantado dentro de las instalaciones del centro educativo perteneciente al Distrito Educativo 03-03, cuenta con espacios adecuados para la práctica deportiva, actividades recreativas, encuentros culturales y eventos comunitarios, ofreciendo un ambiente digno, seguro y funcional para estudiantes y comunitarios.

Esta infraestructura permitirá desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones adecuadas, fomentando además la integración social y la sana convivencia dentro de la comunidad educativa.

Ayuntamiento de Sabana Larga declara Huésped Distinguido al presidente Abinader

El Ayuntamiento Municipal de Sabana Larga, en San José de Ocoa, declaró Huésped Distinguido y Visitante de Honor al presidente Luis Abinader mediante la Resolución No. 06/2026, en reconocimiento a su apoyo al desarrollo de la provincia y a la construcción del acueducto que beneficia a más de 6,500 familias del municipio.

La bendición del techado estuvo a cargo del párroco Julio Anglada, de la parroquia San Francisco de Asís, de Sabana Larga, quien pidió a Dios que el nuevo espacio sirva para el descanso, la recreación, la sana convivencia y el fortalecimiento físico y espiritual de quienes lo utilicen.

En la actividad estuvieron presentes la gobernadora provincial Josefa Oliva Castillo, el senador Aneudy Ortiz Sajiún, el alcalde Fernando Antonio Castillo Casado, el alcalde municipal Pedro Alberto Castillo, el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el director regional 03, Jorge de los Santos, y el director distrital adjunto, Erick Mejía, entre otras personalidades.

Con esta inauguración, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar desarrollando proyectos que fortalezcan la educación, el deporte y la calidad de vida de las comunidades de la provincia San José de Ocoa y de toda la República Dominicana.

Presidente Abinader sostiene encuentro con 350 estudiantes en San José de Ocoa que destacan su cercanía y los espacios de diálogo abierto para escuchar sus inquietudes

San José de Ocoa.– El presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro con 350 estudiantes de liceos públicos y colegios privados de esta provincia, durante un conversatorio celebrado en el Polideportivo Municipal de San José de Ocoa. En el mismo, los jóvenes valoraron las obras ejecutadas por el Gobierno, destacaron la cercanía del mandatario y reconocieron el espacio de diálogo abierto para escuchar sus inquietudes.

En el encuentro, la estudiante del Politécnico William Adames Encarnación, en Rancho Arriba, Ignalin María Maceo Vásquez, valoró el espacio de diálogo impulsado por el mandatario y así lo expresó: “Quiero tomarme también la libertad de felicitarlo porque usted es uno de los primeros presidentes que en mucho tiempo se ha tomado este espacio para escucharnos, escuchar nuestras dudas, inquietudes y nuestras necesidades”.

Asimismo, la estudiante del Liceo Kenia Pujols Casado, del distrito municipal El Pinar, Yubeliza Peña Pimentel, agradeció al presidente Abinader por las obras realizadas en la provincia: “Quiero agradecerle por las distintas obras inauguradas en nuestra provincia de San José de Ocoa, las cuales han contribuido a nuestro desarrollo y bienestar”.

De igual forma, Liliana Mejía de los Santos, en representación del Liceo Ángel Emilio Casado, agradeció al mandatario por las obras entregadas en la provincia y destacó el impacto social de las mismas al expresar que la inauguración del multiuso y del acueducto “no son solamente cemento y tuberías; para nosotros representan dignidad, salud y un espacio idóneo para nuestro desarrollo integral”. Además, valoró el interés del Gobierno en escuchar las inquietudes de la juventud ocoeña.

A su vez, Francis Féliz Lavigne, del Colegio La Altagracia, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, manifestó que recibir al presidente de la República no es un momento cotidiano, “es un hecho histórico que simboliza algo mucho más grande: que la voz de la juventud importa, que nuestros sueños merecen ser escuchados y que la educación sigue siendo el puente más poderoso hacia el futuro que queremos construir. Señor presidente, gracias por estar aquí, por mirar hacia los jóvenes y por recordarnos que cuando se invierte en educación, se invierte en el corazón mismo de la nación”.

De su lado, el presidente Abinader exhortó a los jóvenes a formarse con valores, al destacar que la moral y cívica constituye la base de cualquier profesión y del ejercicio responsable de la vida pública y privada. Igualmente, sostuvo que la honestidad debe ser la principal cualidad de todo profesional, junto con la capacidad y la capacidad ejecutiva, al afirmar que “sin la honestidad, tú nunca vas a garantizar que aunque seas el mejor profesional, tú vas a poder hacer las cosas correctamente”.

Asimismo, el jefe de Estado motivó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades de formación y crecimiento disponibles, al insistir en que el sacrificio, el estudio y la preparación técnica son fundamentales para alcanzar el éxito. “Nada sustituye el trabajo duro, estudiar, sacrificarse. El que durante una época de su vida no se sacrifica, no llega al éxito”, expresó.

Durante el conversatorio, el presidente Abinader llamó a los jóvenes a acceder al programa Beca tu Futuro, a través del cual el Gobierno pone a disposición becas nacionales e internacionales para estudios de grado y posgrado. En ese sentido, lamentó que cada año se pierdan oportunidades de becas internacionales por falta de postulantes e instó a los estudiantes a informarse y aprovechar esta oferta académica.

El gobernante también destacó las acciones impulsadas por su administración para fortalecer la educación técnica y politécnica. Explicó que el Gobierno trabaja en el remozamiento y equipamiento de laboratorios en los politécnicos del país, con la meta de intervenir entre un 30 % y un 50 % antes del próximo año escolar y avanzar progresivamente hasta alcanzar el 100 %.

En ese orden, resaltó el fortalecimiento de la formación técnica a través del Infotep y planteó la necesidad de que la oferta educativa de los politécnicos responda a las vocaciones productivas de cada territorio. “Un politécnico aquí en Ocoa debe ser técnico en agricultura, técnico en invernadero, técnico en agricultura y frutales”, indicó.

El mandatario también informó que evaluará la posibilidad de establecer una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San José de Ocoa, tras señalar las dificultades de movilidad que enfrentan los estudiantes de la provincia para acceder a estudios superiores fuera del territorio. En ese sentido, dijo que estudiará la disponibilidad de recursos en el presupuesto del próximo año para iniciar el proyecto.

De igual forma, el presidente destacó la expansión de la educación superior impulsada por el Gobierno, citando la llegada de la UASD a provincias como Baní, Azua, Bahoruco, Elías Piña, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Santiago Rodríguez, así como la ampliación de infraestructuras universitarias en otras demarcaciones, con el propósito de acercar oportunidades de formación a los territorios.

El presidente Abinader también reiteró su compromiso con la inclusión educativa, al señalar que el Gobierno ha más que duplicado las aulas de educación inicial en el país y continúa ampliando la red de atención integral para niños de 3 a 5 años, así como los servicios para menores con condiciones especiales. En ese contexto, anunció que estudiará la posibilidad de instalar una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT) en Ocoa para fortalecer la atención a niños con discapacidad.

Además, exhortó a los estudiantes a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, incluyendo el internet y la inteligencia artificial, como apoyo para la investigación y el aprendizaje, siempre utilizándolas de manera responsable y acudiendo a fuentes confiables de información.

El jefe de Estado destacó que su gobierno impulsa la construcción de alrededor de 120 techados deportivos en todo el país, uno por municipio, incluyendo instalaciones en Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba, con el objetivo de fortalecer tanto el deporte como las actividades comunitarias y sociales. Asimismo, resaltó el programa de Transporte Escolar (TRAE) como parte de los esfuerzos para mitigar la ausencia escolar y ampliar oportunidades para los estudiantes.

“Siempre va a faltar algo, pero el trabajo duro y el esfuerzo es lo que lleva al éxito, aun teniendo todas las oportunidades a mano”, expresó el mandatario, al exhortar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades y mantener una actitud enfocada en el esfuerzo y la superación.

Al concluir, el presidente Abinader llamó a los jóvenes a aprender inglés, al asegurar que el dominio de este idioma abre mayores oportunidades de empleo y movilidad social, al tiempo que les instó a aprovechar los programas y facilidades que el Gobierno pone a su disposición para continuar su formación académica y técnica.

Nuevos techados para Ocoa

En tanto, el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera, informó que adicional al techado inaugurado por el presidente Abinader en esta provincia, antes del 16 de agosto serán entregados otros dos en Rancho Arriba y Ocoa.

En la actividad participaron estudiantes de distintos liceos públicos y colegios privados de San José de Ocoa, quienes asumieron roles representativos dentro de la actividad, entre ellos, Abismeiry Minyety Mejía, del Politécnico José Núñez de Cáceres, responsable de la oración.

Entre los estudiantes que participaron formulando preguntas al presidente Abinader estuvieron Amy Galilea Mejía de los Santos, del Liceo Ángel Emilio Casado; Ferdenys Mateo Lachapel, del Liceo Académico José Núñez de Cáceres; Esmil del Jesús Custodio, del Politécnico José Núñez de Cáceres; Ignailin María Maceo Vázquez, del Politécnico William Encarnación; Ashley Hernández, del Académico William R. Encarnación; Adalys Díaz Báez, del centro educativo Altagracia Irma Brito, y Yubelissa Delismel Peña Pimentel, del centro educativo Kenia Pujols Casado, quienes intercambiaron inquietudes e impresiones con el mandatario en un espacio orientado al diálogo, la escucha activa y el fortalecimiento de la participación juvenil.

Acompañaron al presidente Abinader la gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Oliva Castillo, y el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz.

Tras más de 40 años de espera, presidente Abinader y Wellington Arnaud inauguran acueducto múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga

San José de Ocoa.- En respuesta a un reclamo de más de 40 años, el presidente Luis Abinader junto con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, inauguró este domingo el acueducto múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga, que beneficiará a 56,918 habitantes.

La obra, con una inversión superior a los RD 1,451 millones, beneficia a los barrios Las Clavellinas, Las Flores, San Antonio, Las Mercedes, La Vigía, San Luis y Parra, así como la urbanización Los Maestros, entre otros.

En el acto, el presidente Abinader destacó que el acceso al agua potable representa uno de los mayores factores de transformación para las comunidades, al asegurar que “nada mejora la calidad de vida, pero además también la salud, como el agua. El agua es salud”. En ese sentido, sostuvo que durante muchos años los acueductos no fueron una prioridad para los gobiernos porque “no se ven, es cierto, pero sí se sienten”, razón por la que su gestión ha impulsado importantes inversiones para garantizar el abastecimiento de agua en distintas provincias del país.

El mandatario resaltó que la ampliación y construcción de sistemas de agua potable ha sido una prioridad de su gobierno, respecto a lo cual recordó las recientes inauguraciones de los acueductos de Monción, Villa Altagracia, Las Matas de Farfán y Navarrete.

Asimismo, explicó que el país enfrenta el reto de ampliar continuamente la infraestructura hídrica para acompañar el crecimiento poblacional y urbano. “Un abastecimiento de agua que no solamente tenía un déficit, sino que hay que correr para ir detrás del desarrollo”, afirmó, al señalar que nuevas comunidades y urbanizaciones demandan servicios básicos oportunos.

El jefe de Estado también destacó las mejoras impulsadas en el Gran Santo Domingo, indicando que solo en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte se ha incrementado significativamente la capacidad de suministro de agua, contribuyendo a dar un mejor servicio en zonas de alto crecimiento poblacional.

Sobre las obras para la provincia de San José de Ocoa, el presidente Abinader afirmó que su gobierno ha venido atendiendo las principales necesidades de infraestructura y citó los avances en las carreteras de Rancho Arriba–Nizao y Nizao–Sabana Larga, así como la construcción de techados deportivos y escolares. “Vamos a seguir construyendo también como parte del plan nuestro de construir en todos los municipios del país donde no existía un techado”, expresó.

Además, anunció que próximamente será inaugurado el puente de Montenegro y aseguró que la carretera Nizao–Las Auyamas ya recibió el adelanto al contratista tras ser licitada bajo el mecanismo de emergencia. “Yo estoy al tanto y le damos seguimiento a cada obra del país y en el caso de Ocoa no es una excepción”, manifestó.

El gobernante también instruyó acelerar los trabajos en la carretera de El Pinar, al considerar que se trata de una zona altamente productiva para la provincia. De igual modo, informó que la Unidad de Pie Diabético del Hospital de Ocoa estaría lista en los próximos meses, con el objetivo de evitar que pacientes tengan que trasladarse a Baní o Santo Domingo para recibir atención especializada.

Al referirse a los inconvenientes temporales generados por las obras de agua potable, el presidente pidió comprensión a las comunidades y aseguró que una vez concluidos los trabajos se avanzará con el asfaltado de las vías afectadas y reiteró que seguirá trabajando junto con los alcaldes y directores distritales para seguir impulsando soluciones en la provincia.

Reconocen al presidente Abinader como Visitante Distinguido

Además, como muestra de agradecimiento al respaldo del Gobierno en favor del desarrollo de la provincia, la Junta del Distrito Municipal Nizao–Las Auyamas y el Honorable Concejo de Vocales entregaron al presidente Luis Abinader un reconocimiento como “Visitante Distinguido”, por su apoyo, compromiso y aportes al bienestar de las comunidades de esta demarcación y de San José de Ocoa, en el marco de la inauguración del Acueducto Múltiple Nizao–Sabana Larga–San José de Ocoa. El reconocimiento fue otorgado mediante la Resolución Núm. 002-2026.

Agua de calidad para las familias de San José de Ocoa y Sabana Larga

De su lado, el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, explicó que la obra corresponde a un acueducto de montañaque implicó importantes desafíos técnicos y cuenta con 80 kilómetros de tuberías, una línea de impulsión de siete kilómetros desde el campo de pozos hasta la estación de relevo y una capacidad de almacenamiento de 1.5 millones de galones, con el objetivo de garantizar agua de calidad a las familias de San José de Ocoa y Sabana Larga.

Arnaud destacó, además, el respaldo del presidente Abinader para hacer posible el acueducto de Ocoa-Sabana Larga, al asegurar que desde el inicio el mandatario dispuso los recursos para ejecutar una obra que representó un gran reto técnico por tratarse de un sistema de montaña. Asimismo, resaltó el impacto social del proyecto, al señalar que miles de familias ya no tienen que comprar agua en camiones cisterna y ahora reciben el servicio directamente en sus hogares.

Afirmó que la entrega de esta obra evidencia el cumplimiento del compromiso asumido por el presidente con la provincia y así lo expresó: “Presidente Abinader, este pueblo de Ocoa hoy está presenciando que usted ha cumplido su palabra, que usted ha cumplido su compromiso de llevar calidad de vida a todo el pueblo dominicano”.

Por instrucciones del presidente Abinader, el acueducto lleva el nombre del Padre Luis Quinn.

La obra más importante que ha recibido la provincia en los últimos 40 años

En tanto, el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, manifestó que es un día de regocijo porque el presidente Abinader está cumpliendo una deuda de Estado de más de 40 años en la provincia de San José de Ocoa. “Hoy usted está inaugurando la obra más importante que ha recibido la provincia en los últimos 40 años, el acueducto múltiple de Ocoa, Sabana Larga y Nizao, que dotará de agua al 50 % de los habitantes de nuestra provincia. Usted le está cumpliendo a San José de Ocoa, señor presidente”.

Asimismo, el alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo, agradeció al presidente Abinader por saldar la gran deuda social frente a la mirada indiferente de administraciones pasadas. “Su compromiso se siente en cada proyecto, devolviéndole la esperanza a nuestra gente”.

De igual manera, el alcalde de Sabana Larga, Pedro Castillo, dijo que hoy es un día histórico para el municipio y hoy celebran vida, salud y dignidad. “Quiero expresar nuestro agradecimiento al Gobierno central bajo el liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader. Señor presidente, gracias por cumplir su palabra, gracias por poner a la gente primero y por entender que sin agua no hay desarrollo. Su gestión demuestra que, cuando hay voluntad, las obras llegan donde más se necesitan. Ustedes convirtieron un sueño de años en una realidad que hoy podemos vivir”.

Más obras llegando a la provincia y que están cambiando la vida de la gente

Además, la gobernadora provincial, Josefa Oliva Castillo, manifestó que hoy es un día significativo para la provincia y celebran un anhelo de décadas. “Señor presidente, en nombre de este pueblo noble y trabajador queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por tantas obras que han llegado a nuestra provincia y que están cambiando la vida de nuestra gente. Donde antes había caminos difíciles, hoy hay vías que conectan comunidades, donde había necesidades históricas, hoy vemos soluciones concretas y donde antes había espera, hoy hay esperanza”.

En nombre de los comunitarios, Bernarda Ortiz y Jacqueline Brache expresaron su agradecimiento al presidente Abinader y dijeron estar orgullosas de recibir un acueducto multiple que beneficiará a diversas comunidades de la provincia, al tiempo que destacaron que hoy la población celebra esta obra con dignidad, esperanza y tranquilidad. “Estamos seguros, señor presidente, de que usted es un hombre que escucha, que ejecuta y da respuestas oportunas. Gracias por hacer realidad un sueño esperado por décadas”.

Estuvieron presentes el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; el empresario Manuel Estrella; el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; el asesor del Poder Ejecutivo, José Jáquez; el director de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán; los diputados Ángel Sánchez, Yalis Soto, Luis Báez, Grey Pérez y los exsenadores, Pedro Alegría, Carlos Castillo y José Antonio Castillo.

Andrés Bautista y Hostos Rizik recorren la carretera Ramón Cáceres para iniciar estudios de ampliación a cuatro carriles

Andres Bautista Ministro Administrativo de la Presidencia de la Republica Dominicana.

Santo Domingo.- El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, junto con el director de RD Vial, Hostos Rizik, recorrieron la carretera Ramón Cáceres para iniciar estudios de ampliación a cuatro carriles, dispuestos por el presidente Luis Abinader

Durante el recorrido, Bautista informó que el presidente Luis Abinader ordenó iniciar de manera urgente los estudios técnicos para la ampliación de esta importante vía, considerada estratégica para el desarrollo de Moca y toda la provincia Espaillat.

El ministro destacó que el proyecto permitirá mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la actividad económica de Moca, uno de los principales centros de producción agropecuaria del país.

Explicó además que la obra forma parte de un plan integral de desarrollo urbano y conectividad vial para impulsar la competitividad y el crecimiento de la ciudad.

Junto con Andrés Bautista y Hostos Rizik participaron Wilfredo Bautista, Enmanuel Bautista, Juan Alberto Méndez, especialistas de la compañía a cargo de los estudios técnicos, y otros munícipes interesados en el desarrollo y modernización de Moca.