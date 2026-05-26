Cancelan a Médicos Militares homologación ordenada por el Presidente de la República, otros Galenos son estafados

Santo Domingo, R. D.-Una gran queja se ha producido entre las filas de los Médicos Militares de la Republica Dominicana ya que supuestamente algunos Directores de los Hospitales Militares que prestan servicios a Oficiales, Alistados, Asimilados y Familiares les están cancelando el programa denominado Homologación que no es más que una compensación.

La resolución numero 377-2021 la cual fue emitida por el Ministro de Administración Publica a la luz de las leyes numero 41-08 de función Publica y la ley Numero: 247-12 orgánica de la Administración Publica la cual ordena lo siguiente en beneficio del Personal de Salud que prestan servicios en las instituciones Militares y Policiales en toda la Republica Dominicana.

Esta resolución 377-2021 que homologa las compensaciones del personal de Salud que prestan Servicios en los hospitales Militares y Policiales con las establecidas por el Servicio Nacional De Salud (SNS) y que fue ordenada por el Señor Presidente de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona, está siendo gravemente violada debido a que algunos Directores de Hospitales Militares están seriamente maltratando a su personal al despojarlo burdamente de esa justa y merecida compensación ordenada por el Primer Ejecutivo de la nación.

Y uno se pregunta ¿Y cómo es posible que estos Médicos Militares se atrevan a violar esta disposición presidencial que por justicia le has sido otorgadas a ese esforzado personal como lo son Médicos Militares, Médicos Policiales, Médicos Asimilados, Enfermeras Militares, Asimiladas entre uno que otro personal, ¿despojando a esos infelices profesionales de la Medicina de esas justas compensaciones que ha ordenado el gobierno?

Pero, además, Señor Presidente son tan barbaros que para ellos justificar el despojo de ese bien merecido dinero que usted dispuso por un acto de Justicia que ellos recibieran, esos malnacidos Militares que están usando esas prácticas los están trasladando de un hospital a otro y así lo despojan de esa homologación que usted por ventura de Dios se le ha concedido, lo que es catalogado como una verdadera barbaridad.

Otro Atraco y/o Robo cometido en contra de esos Médicos Militares

Otra barbaridad más grave aún Señor Presidente la mayoría de los Hospitales Militares y Policiales se han dedicado a la malsana practica de supuestamente robarle a esos infelices profesionales de la Medicina Militar y Policial ya que por supuestas instrucciones de los Directores de Los Hospitales Militares de esa homologación que cada profesional recibe les son descontados RD$5,000.00 Pesos del dinero que cada Medico debe recibir por ese concepto.

Y a la verdad se le hace un urgente llamado tanto al Señor Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa de la República Dominicana, así como al Mayor General Andrés Modesto Cruz Cruz es el actual director general de la Policía Nacional de la República Dominicana a fin de que ambos funcionarios dispongan una exhaustiva investigación para ver quién es que de manera irresponsable y provechosa le está robando ese dinero a esos Médicos Militares.

¿Quien les ha dicho a esos ladrones que están nombrados como funcionarios dentro de las oficinas Administrativas de esas importantísima Instituciones de Salud como son los Hospitales Militares que ellos pueden estar robándole su dinero de manera adviesa? ¿A quien es que ellos se lo están dando?, No ese dinero esos médicos se los están ganando muy limpiamente, y absolutamente nadie tiene el derecho de estárselo robando.

Así es Señor Ministro de Defensa y Señor Jefe de la Polcia Nacional de la Republica Dominicana que la Sociedad Dominicana en su conjunto necesita saber cuáles son esos ladrones que están disponiendo de ese dinero que mensualmente le están sustrayendo a ese importantísimo Personal Médico que presta servicios en las hospitales militares, que eso no se quede en el olvido y se inicie de inmediato la investigaciones, pero además que sean detectado, apresados y sometidos a la acción de la Justicia esos ladronazos que se dedican a estar descontando a sus hermanos militares, esperamos respuestas, que se acabe ya el Robo y la displicencia entre nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la Republica Dominicana.