Santo Domingo Este, R.D. – Fue ascendida al grado de General de Brigada de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) la Dra. Margarita Beltré Zabala de Sánchez, (FARD), siendo puesta en honroso retiro después de haber dedicado 31 años de su vida como médico en esa gran institución militar.

De acuerdo a la resolución numero DR1614-2026 emitida por la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicano. ( Hoy Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana) en este mes de noviembre de este año 2026.

La General Medico Pediatra, Dra. Margarita Beltré Zabala se graduó como Médico General en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 28 de octubre de 1993.

Posteriormente, ingresó como Médico Asimilada Militar a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el viernes 1 de septiembre de 1995, iniciando así una carrera ejemplar de entrega, vocación y servicio.

Durante sus primeros años, laboró con dedicación en diferentes departamentos, entre ellos la Consulta de Mujeres, la Consulta de Hombres y la Consulta de Otorrinolaringología, ganándose el respeto y el cariño de sus pacientes y compañeros.

Impulsada por su amor a los niños, optó por realizar la especialidad de Pediatría, dos años después, concursó y ganó el concurso para la especialidad en el Hospital Militar Universitario Dr. Ramón de Lara, donde continuó sus estudios bajo la instrucción de la Universidad Central del Este (UCE).

Allí se graduó con honores como Especialista en Pediatría, y en ese mismo hospital pasó a dirigir el Departamento de Enseñanza, al mismo tiempo que impartía clases a otros estudiantes de Pediatría, llegando a formar una gran cantidad de Oficiales Médicos Pediatras que hoy continúan su legado.

La General de Brigada (R) Medico Pediatra, Dra. Margarita Beltré Zabala de Sánchez con su hija la Sargento, Medico Odontólogo Dra. Marlilian Mariana Sánchez Beltré compartiendo en uno operativo Medico.

Hoy, la distinguida General de Brigada Médico Pediatra, Dra. Margarita Beltré Zabala de Sánchez, ha sido puesta en retiro como médico militar, regresando al seno de su amada familia, quienes la recibimos con amor y cariño.

La recibimos con la alegría de saber que regresa a casa habiendo salido por la puerta grande de esa gran institución militar que la acogió y a la que le dedicó 31 años de su prolífica vida. ¡Gracias por tanto, mi General!

¡Su familia la espera con mucha alegría y amor!