Presidente Dominicano Luis Abinader viajará a Colombia para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona viajará este viernes a Cali, Colombia, para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia constitucional de la República de Colombia.

A su llegada a Cali, el jefe del Estado se reunirá con otros mandatarios, como parte de la agenda previa a la ceremonia oficial.

Posteriormente, el presidente Abinader participará en los saludos protocolares que ofrecerán el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, a los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y demás altas autoridades invitadas.

Más adelante, el jefe de Estado asistirá a la ceremonia de transmisión de mando, en la que Abelardo de la Espriella asumirá como presidente constitucional de la República de Colombia. Está previsto que el mandatario y la delegación oficial regresen a la República Dominicana la noche de este viernes.

Presidente Abinader entrega 1,500 becas internacionales para cursar programas de especialización, maestrías y doctorados en universidades del extranjero

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader entregó este jueves 1,500 becas internacionales a jóvenes dominicanos de todo el territorio nacional, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), para cursar programas de especialización, maestrías y doctorados en universidades del extranjero, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de formación académica y contribuir al desarrollo del país.

En el acto el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, anunció el lanzamiento del programa Excelencia sin Barreras, mediante el cual se otorgarán 5,000 becas nacionales de grado a estudiantes con destacado desempeño académico.

Durante un acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el presidente Abinader instó a los jóvenes dominicanos a aprovechar estas oportunidades para formarse y contribuir al desarrollo del país.

El gobernante destacó que la educación es una herramienta fundamental para transformar vidas, familias y al país, al tiempo que afirmó que estas becas representan una inversión del pueblo dominicano en el talento y el futuro de la nación.

“Hoy no venimos simplemente a entregar documentos o un certificado; venimos a acompañar a 1,500 jóvenes dominicanos en el comienzo de una nueva etapa de sus vidas. Hoy abrimos 1,500 puertas al conocimiento, impulsamos 1,500 proyectos personales y sembramos 1,500 nuevas oportunidades para el futuro de la República Dominicana”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado anunció que el Gobierno cambió el sistema de selección de becas para garantizar un proceso basado en el mérito académico, mediante una comisión independiente y alejada de criterios políticos. Asimismo, informó que los estudiantes podrán aplicar utilizando las calificaciones del penúltimo año de bachillerato, para evitar que pierdan un año antes de iniciar sus estudios superiores.

El presidente Abinader también anunció que ningún estudiante de escuelas públicas o privadas con un promedio de 95 puntos o más en las cuatro materias principales quedará fuera de la universidad por falta de recursos, mediante el programa Excelencia sin Barreras, que otorgará 5,000 becas de grado a estudiantes con destacado desempeño académico.

Transparencia y mérito académico

En el acto, también habló el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, quien destacó que el proceso de selección de las becas internacionales se realizó bajo criterios de transparencia y mérito académico, con el propósito de garantizar que las oportunidades llegaran a jóvenes con talento que realmente necesitaran este apoyo.

Santos Badía explicó que la comisión encargada de evaluar las solicitudes filtró el listado para evitar injusticias, impedir que personas con capacidad económica ocuparan espacios destinados a estudiantes sin recursos y garantizar un proceso alejado de privilegios. Además, informó que fue creada una lista de espera con jóvenes que calificaron, pero que no pudieron ser incluidos en esta primera entrega, para futuras convocatorias.

El funcionario anunció que además de las 1,500 becas internacionales, el Gobierno entregará otras 5,000 becas de grado para cursar carreras en universidades dominicanas, para un total de 6,500 oportunidades de formación superior.

Indicó que los jóvenes que viajarán al extranjero recibirán acompañamiento y seguimiento mediante los consulados dominicanos, con el objetivo de apoyarlos durante su proceso de adaptación y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus estudios.

Santos Badía resaltó que el Gobierno impulsa una transformación de la educación dominicana enfocada en la calidad y pertinencia, al tiempo que trabaja para fortalecer las universidades nacionales y convertir a la República Dominicana en un destino académico regional.

Una apuesta por el talento dominicano y la igualdad de oportunidades

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Jorge Asjana David, destacó que la entrega de las 1,500 becas internacionales y el lanzamiento del programa Excelencia sin Barreras constituyen una apuesta por el talento dominicano y la igualdad de oportunidades, al ampliar el acceso de la juventud a una formación académica de excelencia.

Asimismo, afirmó que la UASD se honra de ser escenario de esta iniciativa y reiteró el compromiso de la academia de continuar apoyando la formación del capital humano que impulsa el desarrollo sostenible de la República Dominicana, al exhortar a los becarios a poner sus conocimientos al servicio del país.

Destaca respaldo del presidente Abinader al programa de becas para ampliar oportunidades a la juventud

También, el director de Becas Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Staling Cordero, destacó el respaldo permanente del presidente Luis Abinader al programa de becas y viajes de estudios, al asegurar que el mandatario ha impulsado esta iniciativa como una prioridad para ampliar las oportunidades de formación de la juventud dominicana.

Asimismo, Cordero reconoció el liderazgo del ministro Rafael Santos Badía y el trabajo conjunto de los equipos técnicos y administrativos del Mescyt, señalando que el esfuerzo coordinado entre las distintas instituciones ha permitido convertir en realidad la entrega de las 1,500 becas internacionales.

Estuvieron presentes los directores de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista; de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla, entre otras personalidades.

Presidente Abinader participa en primer Foro Meta RD 2036 con miras a impulsar el crecimiento económico

Santo Domingo.- En el marco de la plataforma Meta RD 2036, que busca consolidar a la República Dominicana como una nación plenamente desarrollada para dicho año, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña participaron en el primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo.

La meta es alcanzar prosperidad colectiva, que llegue a cada hogar del territorio nacional y que permita a todos los ciudadanos recibir mejores servicios públicos día tras día, educación de mayor calidad, empleos formales, seguridad ciudadana, pero, sobre todo, oportunidades.

Durante sus palabras en el acto de clausura, el jefe de Estado afirmó que Meta RD 2036 es un propósito de nación que persigue, además, el desarrollo sostenible, la inclusión y la innovación, el crecimiento económico, el fortalecimiento de las instituciones y elevar la productividad, generando conocimiento y fortaleciendo el capital humano.

Consultar y escuchar

Asimismo, enfatizó que este foro constituyó un proceso de consulta con universidades y sociedad civil para escuchar antes de actuar y abrir las decisiones a quienes investigan la realidad y conocen nuestros territorios.

“Las propuestas recogidas serán incorporadas al trabajo de Meta RD 2036. No queremos una consulta simbólica, sino participación reflejada en prioridades, decisiones e instrumentos de política pública”.

El mandatario continuó su intervención considerando que “las reformas que requieran acuerdos construirán consensos. Y las transformaciones de largo plazo deben comenzar ahora, porque el tiempo perdido en desarrollo no se recupera”.

De igual modo, señaló que ahora corresponde transformar ese conocimiento colectivo en acciones concretas, mediante iniciativas con responsables, plazos, indicadores y mecanismos de evaluación, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar las reformas necesarias, construir consensos y modernizar el Estado para facilitar el desarrollo.

Esfuerzo conjunto entre el Gobierno y sectores de la sociedad

Sus palabras también precisaron que se trata de una meta realista que puede ser alcanzada mediante un esfuerzo conjunto de todos los sectores sociales. “No es solo una estrategia de Gobierno o una cifra económica. Es un propósito de país. Un horizonte compartido que debe unir generaciones, territorios, sectores y voluntades, y trascender gobiernos y ciclos electorales, porque el desarrollo nunca es obra de una sola administración”.

Meta RD 2036

Meta RD 2036 busca duplicar el PIB real al 2036, eliminar la pobreza extrema, crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio y alcanzar un grado de inversión que posicione al país como una de las economías más prósperas y competitivas de América Latina.

Para esto se conformaron 14 comités sobre agropecuaria, comercio, construcción e inmobiliaria, energía, financiera, industria local, mercado de capitales y pensiones, minería, mipymes, tecnología y comunicaciones, transporte y logística, turismo, zonas francas, así como un comité transversal para la coordinación general.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación de representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos multilaterales.

Canciller Roberto Álvarez destaca oportunidad histórica para fortalecer el comercio y las inversiones entre República Dominicana y México

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que la transformación del escenario geoeconómico internacional, la capacidad industrial mexicana y la plataforma logística y la capacidad manufacturera dominicana representan una oportunidad estratégica para alcanzar una nueva etapa de desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión entre República Dominicana y México.

Al participar como conferencista invitado en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana (Cadomex), el canciller sostuvo que México dispone de una sólida base industrial y una amplia red de proveedores, mientras que la República Dominicana ha desarrollado sectores manufactureros dinámicos, cuenta con una ubicación estratégica, acceso preferencial a importantes mercados, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional. Estos atributos representan el mayor potencial de evolución de las relaciones domínico-mexicanas.

“La incorporación de insumos, componentes y procesos industriales procedentes de México puede fortalecer aún más la competitividad de ambos países y ampliar sus posibilidades de atender conjuntamente terceros mercados”, indicó.

Asimismo, consideró que el alto grado de confianza, entendimiento y madurez que caracteriza las relaciones entre República Dominicana y México crea condiciones propicias para ampliar la cooperación hacia nuevas áreas de interés estratégico y enfrentar de manera conjunta desafíos regionales comunes, como el impacto del sargazo.

Álvarez también destacó que México es uno de los mayores inversionistas extranjeros en el país, con inversiones acumuladas que superan los USD 3,000 millones, a través de empresas como Claro Dominicana, Bepensa, Sigma Alimentos y The Palace Company.

Resaltó, además, el papel del sector empresarial en la consolidación de las relaciones entre ambos países, al señalar que son las empresas las que desarrollan proveedores, incorporan innovación y crean los vínculos económicos que posteriormente consolidan las instituciones. En ese sentido, exhortó a los líderes empresariales a desempeñar un papel decisivo en la próxima etapa de la relación económica entre República Dominicana y México.

La actividad fue encabezada por el presidente de la Cadomex, Jesús Cornejo, quien destacó las amplias oportunidades para profundizar la cooperación entre República Dominicana y México en áreas como el comercio, la educación, la cultura y el turismo.

“Existen grandes oportunidades para posicionar a República Dominicana, con el apoyo de México, dentro de las cadenas globales de valor y de suministro, especialmente en los productos y servicios que se exportan hacia Estados Unidos”, afirmó.

Durante el encuentro, el canciller Roberto Álvarez respondió preguntas de empresarios y representantes del sector privado sobre las perspectivas del comercio bilateral, el clima de inversión, las oportunidades de negocios y la estrategia del Gobierno dominicano para fortalecer la inserción internacional de la economía nacional.

Álvarez estuvo acompañado por los viceministros Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera y Opinio Díaz, además de directores y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. También participó el director ejecutivo de la Cadomex, Tony Sánchez; el embajador de México en República Dominicana, Carlos Aysa González; miembros de la junta directiva de Cadomex; representantes de empresas de los sectores financiero, industrial, logístico, comercial, tecnológico y de servicios; así como autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Albizu destaca ciberseguridad en la República Dominicana

Héctor Valdez Albizu habló este 6 de agosto del 2026 en reunión con ejecutivos de MasterCard.

Santo Domingo, R. D.-El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de MasterCard, encabezados por Andrea Scerch, presidente de la compañía para Latinoamérica y el Caribe, para analizar los avances en materia de sistemas de pago, digitalización e inclusión financiera.

Durante el encuentro, Valdez Albizu reafirmó que la promoción de los pagos electrónicos y la inclusión financiera constituyen prioridades para el Banco Central, destacando las iniciativas implementadas por la institución, entre ellas el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), la actualización permanente de la normativa de pagos y el desarrollo de una plataforma de pagos instantáneos que operará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El gobernador explicó que este nuevo sistema transformará la forma en que los dominicanos realizan y reciben pagos, al tiempo que fortalecerá el acceso de más ciudadanos a los servicios financieros mediante la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

Asimismo, resaltó el respaldo que las entidades proveedoras de servicios de pago y las marcas de tarjetas han brindado a estas iniciativas, al tiempo que subrayó el papel de las tarjetas como uno de los principales medios de pago de bienes y servicios en la economía.

En materia de seguridad, Valdez Albizu enfatizó la necesidad de que el sector financiero mantenga una actitud proactiva frente a la ciberdelincuencia y el fraude, e instó a MasterCard a continuar fortaleciendo sus mecanismos de protección para los usuarios dominicanos.

Por su parte, Andrea Scerch reiteró el compromiso de MasterCard de contribuir a la digitalización de la economía dominicana y apoyar las iniciativas impulsadas por el Banco Central.

«Celebramos los esfuerzos del BCRD para fortalecer la tecnología y la inclusión financiera. Estamos comprometidos en aportar soluciones innovadoras y reforzar la seguridad y la prevención del fraude para nuestros clientes en República Dominicana», expresó.

En la reunión participaron, por el Banco Central, la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente Ervin Novas Bello; el subgerente Joel Tejeda Comprés; el asesor Julio Andújar Scheker; el director del Departamento de Sistema de Pagos, Ángel González Tejada; y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación de MasterCard estuvo integrada además por Silvana Hernández, Tomás Alonso, Alejandra Chavarría y Sovieski Naut.

DGM detiene 114 extranjeros y deporta 1,125 indocumentados

Santo Domingo, R. D.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 114 extranjeros en condición migratoria irregular durante un amplio operativo de interdicción realizado en la provincia La Altagracia, la mayor cantidad de arrestos registrada por la institución en una sola demarcación durante la jornada del martes.

Las intervenciones se llevaron a cabo en los municipios y distritos de Higüey, Otra Banda, Nisibón y Verón-Punta Cana, específicamente en los sectores Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque o La Janda, El Ejecutivo, Machiplán, la avenida Las Palmas y Mata Mosquitos.

Según la DGM, las detenciones en La Altagracia representaron el 15.3 % de los 744 extranjeros arrestados directamente por unidades de la institución a nivel nacional, reflejando la magnitud del operativo desarrollado en una de las provincias con mayor actividad turística y comercial del país.

OPERATIVOS EN TODO EL TERRITORIO

Además de La Altagracia, las provincias con mayor número de detenciones fueron Santo Domingo (84), Independencia (62), Pedernales (56), Duarte (53) y Santiago (40). Los operativos también abarcaron San Cristóbal, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Montecristi, Barahona, Bahoruco, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez.

La institución indicó que durante la jornada recibió 205 extranjeros entregados por el Ejército de República Dominicana, 34 por la Policía Nacional y tres por el Cuerpo Especializado de Seguridad Terrestre y Fronteriza (Cesfront), elevando a 986 el total de personas bajo control migratorio.

MÁS DE MIL DEPORTACIONES

Tras completar los procesos de depuración y verificación, la DGM deportó 1,125 extranjeros indocumentados a través de los puntos de control fronterizos.

Del total de repatriaciones, 413 se realizaron por Dajabón, 372 por Elías Piña, 210 por Pedernales y 130 por Jimaní.

La Dirección General de Migración afirmó que estos operativos forman parte de su estrategia permanente para fortalecer el control migratorio en las zonas de mayor movilidad, garantizar una gestión ordenada y asegurar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente.