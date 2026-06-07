Presidente Abinader encabeza vigésima graduación ordinaria del ITLA, la más grande en la historia, con récord de 642 nuevos profesionales. Otras Noticas Presidenciales

Santo Domingo, Este, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este viernes la vigésima graduación ordinaria de educación superior del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), la más numerosa en la historia de la institución, con la investidura de 642 nuevos profesionales formados en áreas estratégicas de ciencia, tecnología e innovación.

Durante el acto, realizado en el Centro de Convenciones de Sansouci, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que la institución atraviesa una de las etapas de mayor crecimiento, innovación y expansión de su historia, impulsada por el respaldo del presidente Luis Abinader y la visión gubernamental de convertir la educación tecnológica en una herramienta de transformación nacional.

Durante su discurso, resaltó que el ITLA ha pasado de ser una institución concentrada en dos recintos a consolidarse como una red nacional de oportunidades para miles de jóvenes dominicanos. “Señor presidente: bajo su liderazgo, el ITLA ha vivido una de las etapas de expansión más importantes de su historia. Pasamos de ser una institución concentrada en dos recintos del país para convertirnos en una red nacional de oportunidades. Hoy llegamos a más regiones, a más jóvenes, a más familias que antes veían la educación tecnológica como un sueño lejano”, expresó.

El rector informó que actualmente más de 7,161 profesionales se han graduado de los programas de educación superior del ITLA y que más de 136,000 personas han sido impactadas mediante programas de educación continua en todo el territorio nacional y agregó que la institución ha experimentado una importante etapa de transformación, crecimiento e innovación, con el lanzamiento de las carreras de Tecnología en Semiconductores y Microelectrónica, y Animación Digital, elevando de 16 a 18 los programas académicos de educación superior.

Rosario Bernard destacó, además, que solo este año se han otorgado más de 8,000 becas en capacitaciones tecnológicas, con una inversión superior a los RD 60 millones y señaló que el ITLA continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con líderes tecnológicos globales como Microsoft, Red Hat, Huawei, Fortinet, Cisco, Palo Alto, Amazon, Google y Meta.

Además, resaltó que, con el apoyo de la Presidencia de la República, se inició la primera cohorte docente especializada en inteligencia artificial junto con NVIDIA y se impulsó el primer Hub Nacional de Inteligencia Artificial Educativa en alianza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Entre los avances institucionales mencionó también el lanzamiento de ITLA App, que permite a los estudiantes acceder a los servicios académicos desde sus dispositivos móviles, así como la creación de ITLA Plus, un programa de beneficios y descuentos para estudiantes, docentes, colaboradores y egresados.

En materia de expansión territorial, anunció que este año el ITLA tendrá presencia en Mao, La Romana, Hato Mayor y Puerto Plata, además de ampliar sus instalaciones en Santiago, fortaleciendo el acceso a la formación tecnológica en distintas regiones del país.

El rector resaltó además los logros alcanzados por los estudiantes de la institución en escenarios internacionales, al destacar que el ITLA fue la única entidad dominicana clasificada simultáneamente en el NASA Human Exploration Rover Challenge, celebrado en Alabama, Estados Unidos. “No fueron a mirar cómo se hace ciencia. Nuestros estudiantes demostraron que los dominicanos también sabemos hacer ciencia”.

Rosario Bernard recordó que el ITLA se convirtió en la primera academia dominicana en recibir el Premio Nacional a la Calidad y destacó que la institución cuenta con la acreditación internacional ABET, considerada el principal estándar de referencia para programas universitarios en ingeniería, tecnología e informática, lo que coloca a la entidad al nivel de instituciones de clase mundial.

Finalmente, agradeció al presidente Abinader por su respaldo a la educación tecnológica y a la expansión de la institución. “Señor presidente: en nombre de nuestra comunidad académica, gracias. Gracias por creer que la tecnología puede ser una política de transformación nacional. Por respaldar la expansión del ITLA y apoyar una visión de país donde el talento dominicano no tenga que irse lejos para encontrar oportunidades. Gracias por entender que cuando se invierte en educación tecnológica no se están formando solamente profesionales; se está construyendo el futuro de la República Dominicana”.

ITLA se ha consolidado como un instrumento de transformación para RD

En tanto, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que el ITLA se ha consolidado como un instrumento de transformación para la República Dominicana y destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a la expansión de la formación tecnológica en todo el territorio nacional.

Gómez Mazara señaló que, al inicio de la gestión del mandatario, en agosto de 2020, existía un solo centro del ITLA, mientras que seis años después la institución ha extendido su presencia a once localidades del país, reflejando la visión gubernamental de fortalecer las capacidades tecnológicas de las nuevas generaciones.

“El 16 de agosto del año 2020, cuando el señor presidente de la República inició su primer día de gobierno, en la República Dominicana existía un ITLA. Y seis años después se ha expandido la formación tecnológica en todo el territorio nacional y pasamos de uno a once”, expresó.

El titular del Indotel resaltó además que el presidente Abinader ha mantenido una política constante de apoyo a la educación tecnológica, consciente de la creciente demanda de profesionales en áreas STEM y de la alta empleabilidad que registran los egresados del ITLA. En ese sentido, sostuvo que la transformación del modelo educativo dominicano requiere una mayor orientación hacia las carreras vinculadas a la innovación, la ciencia y la tecnología.

Durante su intervención, Gómez Mazara anunció que el Indotel pondrá a disposición RD 56 millones para habilitar los centros del ITLA en Puerto Plata y Hato Mayor, por lo que instruyó a las autoridades de ambas instituciones a iniciar de inmediato el proceso de transferencia de los recursos.

Asimismo, valoró la decisión del presidente Abinader de priorizar la tecnología como eje del desarrollo nacional, al considerar que las nuevas generaciones poseen una mentalidad digital que demanda mayores oportunidades de formación especializada y afirmó que la actual administración ha apostado decididamente por la tecnología como herramienta para impulsar la competitividad, la inclusión y el progreso del país.

Carreras vinculadas a áreas de alta demanda

De los 642 graduandos, 104 pertenecen a la Escuela de Arte y Diseño, 86 a la Escuela de Ingeniería y 452 a la Escuela de Tecnología de la Información y Comunicaciones, destacándose carreras vinculadas a áreas de alta demanda como Desarrollo de Software, Seguridad Informática, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Mecatrónica y Multimedia.

Entre los hitos más relevantes de esta promoción se encuentra la graduación de la primera cohorte de egresados del recinto ITLA Santo Domingo Norte, ubicado en Villa Mella, con 12 nuevos profesionales, como parte de la estrategia institucional orientada a expandir el acceso a la educación tecnológica de calidad en distintas zonas del país.

Durante los últimos meses, el ITLA amplió su oferta académica hasta alcanzar 18 carreras tecnológicas, incluyendo el lanzamiento del primer tecnólogo en Semiconductores y Microelectrónica de la República Dominicana, además de consolidar alianzas estratégicas con empresas globales como NVIDIA, Microsoft, Huawei, Fortinet y Red Hat para fortalecer la formación especializada en tecnologías emergentes.

Con esta promoción, el ITLA alcanzó los 7,161 egresados de educación superior entregados a la sociedad dominicana desde su fundación, consolidándose como uno de los principales referentes nacionales en formación tecnológica especializada y desarrollo de talento para la economía digital.

Estuvieron presentes en la ceremonia el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo (PCSD), Eddy Mártinez Manzueta; el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista; el rector del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), general Juan Hilario Guzmán Badía; el rector del recinto Santo Domingo de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), Huáscar Frías; los alcaldes de Santo Domingo Este, Dio Astacio; de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, y de La Romana, Eduardo Kery Metivier.

Presidente Abinader ha democratizado las obras del Estado al intervenir las 31 provincias y el Distrito Nacional

Santo Domingo.- Desde que asumió la presidencia de la República, en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha desarrollado una forma de gobernar caracterizada por una presencia permanente en las comunidades, lo que lo ha convertido en uno de los mandatarios dominicanos con mayor contacto directo con el territorio nacional.

Su agenda de trabajo ha estado marcada por recorridos continuos por provincias, municipios, distritos municipales, secciones rurales y parajes, en una dinámica que ha buscado acercar el Gobierno a la gente y supervisar personalmente la ejecución de las políticas públicas.

Más allá de la inauguración de obras, los recorridos han servido para establecer canales de comunicación entre el Gobierno central y los ciudadanos, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones públicas y la población.

A casi seis años de gestión, el presidente Abinader ha construido una impronta política asociada al contacto permanente con el territorio nacional. Sus constantes desplazamientos por ciudades, municipios y comunidades rurales reflejan una estrategia de gobierno basada en la presencia directa, la escucha activa y la supervisión de las obras y programas destinados a impulsar el desarrollo de la República Dominicana.

Durante estos años, el mandatario ha visitado de manera recurrente las 31 provincias y el Distrito Nacional, recorriendo desde grandes centros urbanos hasta comunidades apartadas de la geografía nacional.

Esta práctica ha permitido que sectores tradicionalmente alejados de los centros de decisión gubernamental tengan acceso directo al jefe de Estado para plantear necesidades, inquietudes y propuestas.

Escuchar para gobernar

Uno de los rasgos distintivos de la gestión del presidente Abinader ha sido la realización de encuentros con representantes de diversos sectores sociales, económicos y comunitarios.

En cada provincia visitada, el gobernante suele sostener reuniones con productores agropecuarios, comerciantes, empresarios, juntas de vecinos, líderes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias, jóvenes, mujeres emprendedoras y autoridades locales.

Estos espacios de diálogo han servido para identificar problemáticas específicas de cada territorio y dar seguimiento a proyectos en ejecución.

La práctica de escuchar directamente a los ciudadanos se ha convertido en un componente habitual de sus desplazamientos al interior del país, permitiéndole conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y evaluar el impacto de las acciones gubernamentales.

Obras que transforman comunidades

Las visitas presidenciales no se han limitado a reuniones y encuentros comunitarios. A lo largo de su gestión, el presidente Abinader ha encabezado la inauguración y entrega de cientos de obras de infraestructuras en distintas regiones del país.

Entre las principales realizaciones figuran la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes, caminos vecinales y calles, proyectos destinados a mejorar la conectividad y facilitar el transporte de personas y mercancías.

Estas inversiones han tenido especial impacto en comunidades agrícolas y zonas rurales que durante años reclamaron mejores vías de acceso.

Asimismo, el mandatario ha entregado escuelas, liceos, estancias infantiles, centros educativos especializados y nuevas extensiones universitarias, fortaleciendo la infraestructura educativa y ampliando las oportunidades de formación para miles de jóvenes.

En el ámbito de la salud, su gestión ha impulsado la remodelación, ampliación y construcción de hospitales, centros de diagnóstico, unidades de atención primaria y otros establecimientos sanitarios, contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de salud.

Viviendas, deporte y desarrollo social

Otro de los ejes visibles de los recorridos presidenciales ha sido la entrega de proyectos habitacionales destinados a reducir el déficit de viviendas y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Programas como Mi Vivienda y Familia Feliz han permitido que numerosos ciudadanos accedan por primera vez a una casa propia.

La promoción del deporte también ha ocupado un lugar relevante en la agenda gubernamental. En diferentes provincias, el presidente ha inaugurado techados deportivos, canchas, estadios y otras instalaciones recreativas, con el propósito de fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios adecuados para la juventud.

A estas iniciativas se suman obras de saneamiento, sistemas de agua potable, acueductos, alcantarillados, malecones, parques, centros comunales, destacamentos policiales, mercados, proyectos de electrificación y otras intervenciones orientadas a elevar las condiciones de vida de las comunidades.

Una presencia constante en las regiones

Las regiones Sur, Norte, Este y la Línea Noroeste han sido escenario frecuente de las jornadas de trabajo del mandatario. En muchos casos, las visitas han incluido inspecciones de obras en construcción, reuniones de seguimiento con funcionarios y encuentros con representantes de sectores productivos.

Especial atención ha recibido el sector agropecuario, donde el gobernante ha mantenido contacto permanente con productores de arroz, banano, café, cacao, tabaco, ganado, vegetales y otros rubros.

Estas visitas han servido para anunciar medidas de apoyo, supervisar proyectos y promover iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad del campo dominicano.

Un modelo de gestión basado en la cercanía

Analistas y observadores coinciden en que una de las características más notorias de la actual administración ha sido el esfuerzo por mantener una presencia activa fuera del Palacio Nacional.

La frecuencia de los desplazamientos presidenciales ha contribuido a proyectar una imagen de cercanía con las comunidades y de seguimiento directo a los compromisos asumidos por el Gobierno.

Presidente Abinader ha democratizado las obras del Estado al intervenir las 31 provincias y el Distrito Nacional

Santo Domingo.- Desde que asumió la presidencia de la República, en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha desarrollado una forma de gobernar caracterizada por una presencia permanente en las comunidades, lo que lo ha convertido en uno de los mandatarios dominicanos con mayor contacto directo con el territorio nacional.

Su agenda de trabajo ha estado marcada por recorridos continuos por provincias, municipios, distritos municipales, secciones rurales y parajes, en una dinámica que ha buscado acercar el Gobierno a la gente y supervisar personalmente la ejecución de las políticas públicas.

Más allá de la inauguración de obras, los recorridos han servido para establecer canales de comunicación entre el Gobierno central y los ciudadanos, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones públicas y la población.

A casi seis años de gestión, el presidente Abinader ha construido una impronta política asociada al contacto permanente con el territorio nacional. Sus constantes desplazamientos por ciudades, municipios y comunidades rurales reflejan una estrategia de gobierno basada en la presencia directa, la escucha activa y la supervisión de las obras y programas destinados a impulsar el desarrollo de la República Dominicana.

Durante estos años, el mandatario ha visitado de manera recurrente las 31 provincias y el Distrito Nacional, recorriendo desde grandes centros urbanos hasta comunidades apartadas de la geografía nacional.

Esta práctica ha permitido que sectores tradicionalmente alejados de los centros de decisión gubernamental tengan acceso directo al jefe de Estado para plantear necesidades, inquietudes y propuestas.

Escuchar para gobernar

Uno de los rasgos distintivos de la gestión del presidente Abinader ha sido la realización de encuentros con representantes de diversos sectores sociales, económicos y comunitarios.

En cada provincia visitada, el gobernante suele sostener reuniones con productores agropecuarios, comerciantes, empresarios, juntas de vecinos, líderes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias, jóvenes, mujeres emprendedoras y autoridades locales.

Estos espacios de diálogo han servido para identificar problemáticas específicas de cada territorio y dar seguimiento a proyectos en ejecución.

La práctica de escuchar directamente a los ciudadanos se ha convertido en un componente habitual de sus desplazamientos al interior del país, permitiéndole conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y evaluar el impacto de las acciones gubernamentales.

Obras que transforman comunidades

Las visitas presidenciales no se han limitado a reuniones y encuentros comunitarios. A lo largo de su gestión, el presidente Abinader ha encabezado la inauguración y entrega de cientos de obras de infraestructuras en distintas regiones del país.

Entre las principales realizaciones figuran la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes, caminos vecinales y calles, proyectos destinados a mejorar la conectividad y facilitar el transporte de personas y mercancías.

Estas inversiones han tenido especial impacto en comunidades agrícolas y zonas rurales que durante años reclamaron mejores vías de acceso.

Asimismo, el mandatario ha entregado escuelas, liceos, estancias infantiles, centros educativos especializados y nuevas extensiones universitarias, fortaleciendo la infraestructura educativa y ampliando las oportunidades de formación para miles de jóvenes.

En el ámbito de la salud, su gestión ha impulsado la remodelación, ampliación y construcción de hospitales, centros de diagnóstico, unidades de atención primaria y otros establecimientos sanitarios, contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de salud.

Viviendas, deporte y desarrollo social

Otro de los ejes visibles de los recorridos presidenciales ha sido la entrega de proyectos habitacionales destinados a reducir el déficit de viviendas y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Programas como Mi Vivienda y Familia Feliz han permitido que numerosos ciudadanos accedan por primera vez a una casa propia.

La promoción del deporte también ha ocupado un lugar relevante en la agenda gubernamental. En diferentes provincias, el presidente ha inaugurado techados deportivos, canchas, estadios y otras instalaciones recreativas, con el propósito de fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios adecuados para la juventud.

A estas iniciativas se suman obras de saneamiento, sistemas de agua potable, acueductos, alcantarillados, malecones, parques, centros comunales, destacamentos policiales, mercados, proyectos de electrificación y otras intervenciones orientadas a elevar las condiciones de vida de las comunidades.

Una presencia constante en las regiones

Las regiones Sur, Norte, Este y la Línea Noroeste han sido escenario frecuente de las jornadas de trabajo del mandatario. En muchos casos, las visitas han incluido inspecciones de obras en construcción, reuniones de seguimiento con funcionarios y encuentros con representantes de sectores productivos.

Especial atención ha recibido el sector agropecuario, donde el gobernante ha mantenido contacto permanente con productores de arroz, banano, café, cacao, tabaco, ganado, vegetales y otros rubros.

Estas visitas han servido para anunciar medidas de apoyo, supervisar proyectos y promover iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad del campo dominicano.

Un modelo de gestión basado en la cercanía

Analistas y observadores coinciden en que una de las características más notorias de la actual administración ha sido el esfuerzo por mantener una presencia activa fuera del Palacio Nacional.

La frecuencia de los desplazamientos presidenciales ha contribuido a proyectar una imagen de cercanía con las comunidades y de seguimiento directo a los compromisos asumidos por el Gobierno.

Vicepresidenta Raquel Peña encabeza firma del “Pacto por una Mejor Ciudad” para impulsar visión de futuro de Santiago

Santiago.– Con el compromiso de impulsar una visión integral del desarrollo urbano y orientar el crecimiento hacia un modelo sostenible, inclusivo y competitivo, Santiago formalizó este viernes el “Pacto por una Mejor Ciudad”, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y en el que se oficializó la puesta en marcha de la iniciativa “Santiago Ciudad Viva 2035”.

La propuesta fue concebida para construir una visión compartida del desarrollo urbano y coordinar los esfuerzos de los sectores público, privado, académico y social en favor del futuro de la ciudad.

La vicepresidenta destacó que “Santiago Ciudad Viva 2035” representa una apuesta colectiva por una ciudad preparada para los desafíos del futuro y capaz de generar mayores oportunidades para las próximas generaciones.

La vicemandataria, quien participó como testigo de honor de la firma del pacto, afirmó que desde el gobierno del presidente Luis Abinader existe plena disposición de seguir acompañando los procesos que promuevan el desarrollo equilibrado de las ciudades y mejoren la calidad de vida de las personas.

La iniciativa es promovida por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, teniendo como aliadas solidarias a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.

Durante la presentación de los resultados del estudio que sustenta la iniciativa, Rafael Emilio Yunén, de la firma CAP, explicó que el proyecto busca reorganizar la forma en que se planifica e invierte en la ciudad para lograr un desarrollo más equilibrado y sostenible.

Asimismo, afirmó que el futuro de Santiago requiere una gestión urbana sustentada en una visión compartida que permita coordinar esfuerzos, recursos y capacidades.

El presidente de Aprocovici, Sandy Rodríguez, señaló que “Santiago Ciudad Viva 2035” surge como una respuesta a la necesidad de promover una mirada más amplia del desarrollo urbano, integrando crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad.

El Pacto por una Mejor Ciudad fue leído por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien valoró la tradición de colaboración que históricamente ha caracterizado a la ciudad para impulsar grandes transformaciones.

Mientras, el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, sostuvo que los desafíos derivados del crecimiento urbano requieren una gobernanza colaborativa que permita articular capacidades y recursos en favor del bien común.

El acuerdo permitirá institucionalizar la construcción de una visión de ciudad de largo plazo y sentará las bases para la elaboración de un Plan Integral de Desarrollo Urbano de Santiago, orientado a fortalecer la movilidad, la sostenibilidad ambiental, la infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos.

La actividad reunió a autoridades municipales y provinciales, representantes del sector empresarial, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el futuro de Santiago.

Vicepresidenta Raquel Peña y director del SNS entregan obras que fortalecen servicios de salud en Valverde

Valverde, Mao.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto con el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregaron este viernes importantes obras de infraestructura sanitaria en la provincia Valverde, como parte de los esfuerzos del Gobierno para continuar con el fortalecimiento de la Red Pública de Salud y acercar servicios especializados a la población.

La ampliación del área de Emergencia del Hospital Regional Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez y la nueva Unidad de Pie Diabético del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert impactarán de manera directa a una población estimada de 86,659 habitantes.

Durante el acto, la vicepresidenta destacó que el fortalecimiento del sistema de salud sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Luis Abinader, mediante inversiones que permiten ampliar la capacidad de atención y responder de manera más efectiva a las necesidades de las comunidades.

“Con estas obras damos un paso importante para seguir garantizando una atención médica más digna, más humana y oportuna para las familias dominicanas”, expresó Peña.

La vicemandataria afirmó que cada nueva infraestructura sanitaria representa una oportunidad para acercar servicios esenciales a la gente, reducir tiempos de respuesta y ofrecer mejores condiciones de atención a pacientes y personal médico.

Por su parte, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, resaltó que las obras forman parte del proceso de transformación que experimenta la Red Pública de Salud en todo el territorio nacional.

“Estas obras son una muestra tangible de la visión humanista y del firme compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la salud pública y el bienestar de todos los dominicanos”, expresó Landrón.

Inversiones en Valverde

La nueva Unidad de Pie Diabético del Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert fue construida con una inversión de RD 24,676,572.46 en infraestructura y RD 4,461,144.28 en equipamiento, para un monto total de RD 29,137,716.74.

La moderna área cuenta con recepción, sala de espera, consultorios médicos, áreas de curas, cirugía menor, sala de reposo, estación de enfermería y almacenes especializados, permitiendo una atención más integral para pacientes que requieren seguimiento y tratamiento especializado.

De igual forma, la ampliación del área de Emergencia del Hospital Regional Materno Infantil Dr. José Francisco Peña Gómez requirió una inversión de RD 52,391,632.28 en infraestructura y RD 5,814,804.01 en equipamiento, para una inversión total de RD 58,206,436.30.

La nueva infraestructura incorpora áreas de observación pediátrica y para mujeres, consultorio de triaje, farmacia, trauma shock, rayos X y espacios complementarios que fortalecen la capacidad de respuesta del centro ante situaciones de emergencia.

Las autoridades destacaron que estas intervenciones forman parte del proceso de modernización de la Red Pública de Salud impulsado por el Gobierno dominicano para garantizar servicios más accesibles, fortalecer la atención especializada y mejorar la calidad de vida de las familias en todo el país.

Pasaporte electrónico dominicano es reconocido como el mejor nuevo documento de viaje de América Latina

Guatemala.– El pasaporte electrónico dominicano fue reconocido con el High Security Printing Latin America Award, en la categoría Best New ID/Travel Document Series, una distinción que premia las series de documentos de identidad y viaje más innovadoras y seguras de la región.

El galardón fue otorgado durante la conferencia anual “High Security Printing Latin America”, el principal foro especializado en tecnologías de seguridad para documentos gubernamentales, que reúne a autoridades, organismos internacionales y expertos de toda América Latina.

El jurado valoró aspectos como el diseño del nuevo pasaporte, la incorporación de tecnologías avanzadas de protección de identidad, los elementos de seguridad física y electrónica, así como la capacidad del documento para responder a los más altos estándares internacionales de autenticación y prevención del fraude.

El reconocimiento fue recibido por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, y el presidente de Midas, Daniel Ureña, representante local del consorcio responsable del diseño y desarrollo de las soluciones de seguridad implementadas en el nuevo pasaporte dominicano.

Con esta distinción, la República Dominicana consolida su posición como referente regional en materia de modernización documental, validando el esfuerzo institucional realizado para dotar al país de un pasaporte de última generación.

Al recibir el reconocimiento, Lorenzo Ramírez afirmó que hoy la República Dominicana dispone de documentos que incorporan los más altos estándares internacionales de seguridad, lo que ofrece mayores garantías tanto a los ciudadanos como a las autoridades responsables de validar su autenticidad.

“Esto constituye una validación internacional de la visión de Estado impulsada por el presidente Luis Abinader para la modernización de documentos fundamentales como el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir, y demuestra que el país ha logrado implementar soluciones de clase mundial que fortalecen la seguridad y protegen la identidad de los dominicanos”, expresó Ramírez.

La obtención de este galardón proyecta al país como un referente regional en innovación y protección de la identidad, fortaleciendo la confianza en su documento de viaje tanto a nivel nacional como internacional.