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Fuerza Aérea de República Dominicana Conmemora sus 61 años del Comando de Seguridad y protector de las bases

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Boston, Massachussets, USA

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) felicita al Comando de Seguridad de Base, FARD, en ocasión de su 61º aniversario, reconociendo la disciplina, preparación y vocación de servicio de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de proteger instalaciones, personal y áreas estratégicas de la institución.

Su labor en materia de policía aérea, seguridad de instalaciones, control de acceso, protección perimetral, operaciones militares y patrullaje en apoyo a la seguridad ciudadana, constituye una capacidad esencial para la seguridad y continuidad de las operaciones de la FARD.

La Fuerza Aérea de República Dominicana felicita al Comando de Mantenimiento Aéreo, FARD, al conmemorar su 61º aniversario, reconociendo la labor de los hombres y mujeres que, desde la especialización técnica, contribuyen a preservar la aeronavegabilidad y la disponibilidad de la flota aérea institucional.

Su trabajo comprende la ejecución, supervisión y control de procesos de mantenimiento y preservación, bajo criterios de precisión, disciplina técnica, seguridad operacional y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Detrás de cada aeronave en condiciones de vuelo existe una labor especializada que comienza mucho antes de su despegue: inspección, mantenimiento, diagnóstico, reparación, control de calidad y verificación técnica.

A 61 años de su creación, el Comando de Mantenimiento Aéreo continúa siendo un componente esencial para la listeza operacional y la capacidad de respuesta de la FARD, respaldando desde tierra el cumplimiento de las misiones que protegen el espacio aéreo de la República Dominicana.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
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