A cien años del nacimiento de Salvador Jorge Blanco

Salvador Jorge Blanco, hijo de los señores: Pedro María Jorge Blanco Arias y Dilia Blanco, nacido el 05 de julio del año 1926. Realizo sus estudios en la Escuela Santa Ana y el Colegio Ercilia Pepín. La segundaria la hizo en los liceos Onésimo Jiménez e Ulises Espaillat, de la Ciudad de Santiago.

Ingresó a la Universidad de Santo Domingo, en el 1946, concluyendo su primer doctorado en el 1950. Luego se Trasladó a España a realizar un segundo doctorado en la Universidad Central de Madrid (hoy Complutense), su tesis doctoral versó sobre el Asilo Político .

De regreso al país ingresó como profesor en la Pontificia Universidad Madres y Maestra de Santiago (pucamaima). Su ejercicio como abogado del derecho se granjeó como justa fama en la vida social política, social y económica del país.

Contrajo nupcias con la señora Asela Altagracia Mera Checo de Jorge, el 21 de septiembre del año 1957 procreando dicha pareja dos hijos, el mayor, Orlando Jorge Mera y Dilia Leticia Jorge Mera.

Tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo, el Dr. Salvador Jorge Blanco ingresó a la Unión Cívica Nacional, militancia que permaneció hasta que se produjo el golpe de estado al Prof. Juan Boch, el 25 de septiembre del año 1963.

Durante la guerra de abril del 1965, ocupó la Procuraduría General de la República, del gobierno del presidente Francisco Alberto Camaño Deñó. Terminada la guerra, ingresó como dirigente al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En el año 1977 disputó la candidatura presidencial contra su compañero Silvestre Antonio Guzmán Fernández, este último resultó vencedor de la convención y en las elecciones del 1978, el 16 de agosto, Antonio Guzmán jura como presidente de la República y el Dr. Salvador Jorge Blanco se juramenta como Senador del PRD, por el Distrito Nacional.

Convertido en senador de la República, el Dr. Salvador Jorge Blanco sometió la iniciativa más transcendente del gobierno del cambio, como fue la Ley de Amnistía política que, abrió las puertas de las cárceles a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados.

En las elecciones del año 1982, el Dr. Salvador Jorge Blanco resultó elegido presidente de la República y ese mismo día de su juramentación, sometió a la consideración del Congreso Nacional las dos iniciativas más importantes: La prohibición de la reelección presidencial y el proyecto de salvaguarda al patrimonio de la nación.