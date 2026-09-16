VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL: NUEVA ALERTA EN FLORIDA

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

16 de septiembre de 2026

Florida enfrenta una nueva advertencia sanitaria relacionada con enfermedades transmitidas por mosquitos. El Departamento de Salud de Florida confirmó el 15 de septiembre un segundo caso humano de infección por el virus del Nilo Occidental adquirido localmente en el condado de Duval, donde se encuentra Jacksonville.

La confirmación llevó a las autoridades a emitir una alerta de salud pública y reforzar las medidas de vigilancia y control de mosquitos. El Departamento de Salud y Jacksonville Mosquito Control están coordinando fumigaciones terrestres y otras actividades preventivas.

La noticia tiene importancia para todo el estado, incluida Florida Central, porque demuestra que el virus está circulando localmente y que la prevención de las picaduras continúa siendo necesaria.

La alerta no significa que exista una epidemia en Florida Central ni que se hayan confirmado nuevos casos en Orlando o Kissimmee. Su alcance inmediato corresponde al condado de Duval.

Sin embargo, el acontecimiento plantea una pregunta importante para las familias: ¿qué tan peligroso es el virus del Nilo Occidental y cómo podemos protegernos?

¿Qué es el virus del Nilo Occidental y cómo se transmite?

El virus del Nilo Occidental es una infección transmitida principalmente por mosquitos infectados. Su ciclo natural ocurre entre aves y mosquitos, especialmente del género Culex.

Cuando un mosquito se alimenta de un ave infectada, puede adquirir el virus y posteriormente transmitirlo a una persona mediante una picadura.

La enfermedad no se transmite por abrazar, besar o convivir con una persona infectada. Existen otras vías de transmisión poco frecuentes, como las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos, pero las picaduras de mosquitos representan la principal amenaza para la población.

Los datos: la mayoría no presenta síntomas, pero algunos desarrollan complicaciones graves

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente el 80 % de las personas infectadas no desarrolla síntomas.

Alrededor del 20 % presenta una enfermedad febril, mientras que menos del 1 % desarrolla una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso central.

Entre quienes desarrollan síntomas, los más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, diarrea y erupciones cutáneas.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y catorce días después de la picadura de un mosquito infectado.

La mayoría de los pacientes con enfermedad leve se recupera, aunque algunos pueden experimentar cansancio o debilidad durante semanas o meses.

En una proporción pequeña de personas, el virus puede afectar el sistema nervioso central y provocar meningitis, encefalitis u otras complicaciones neurológicas.

¿Quiénes enfrentan mayor riesgo?

Cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, nacionalidad u origen étnico.

Sin embargo, los CDC identifican determinados factores que aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Entre ellos se encuentran la edad avanzada, un sistema inmunitario debilitado y ciertas enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer, hipertensión o enfermedad renal.

Según los CDC, las personas de 65 años o más tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de desarrollar enfermedad neurológica que las menores de esa edad.

Para Florida, donde viven numerosas personas mayores y residentes con enfermedades crónicas, este dato merece especial atención.

La prevención resulta particularmente importante para quienes trabajan al aire libre, realizan actividades recreativas en parques o permanecen durante períodos prolongados en lugares con abundantes mosquitos.

Una diferencia importante: no existe vacuna humana

A diferencia de otras enfermedades infecciosas, actualmente no existen vacunas autorizadas para prevenir el virus del Nilo Occidental en seres humanos.

Tampoco hay un medicamento antiviral específico con eficacia demostrada para tratar la enfermedad.

Los casos leves generalmente requieren medidas de apoyo, como descanso, hidratación y control de los síntomas.

Los pacientes que desarrollan complicaciones neurológicas pueden necesitar hospitalización, líquidos intravenosos y vigilancia médica intensiva.

Por esta razón, las autoridades sanitarias consideran que evitar las picaduras constituye la principal herramienta de prevención.

Florida Central: ¿qué deben hacer las familias?

Aunque los casos recién confirmados corresponden a Jacksonville, las condiciones ambientales de Florida favorecen la presencia de mosquitos durante buena parte del año.

Las lluvias, el agua acumulada y las temperaturas cálidas pueden facilitar su reproducción.

Para residentes de Kissimmee, Orlando, St. Cloud, Poinciana y otras comunidades de Florida Central, la recomendación no es abandonar las actividades al aire libre, sino adoptar medidas preventivas consistentes.

Los CDC recomiendan utilizar repelentes registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA), vestir ropa de manga larga y pantalones holgados cuando sea posible, mantener en buen estado los mosquiteros de puertas y ventanas y reducir la exposición entre el atardecer y el amanecer, cuando los mosquitos que transmiten este virus suelen estar más activos.

También es importante revisar patios, jardines y recipientes donde pueda acumularse agua. Las piscinas descuidadas, macetas, cubetas y otros objetos pueden convertirse en criaderos.

La fumigación realizada por las autoridades ayuda a reducir las poblaciones de mosquitos, pero no sustituye las medidas individuales y domésticas.

¿Cómo distinguirlo del dengue?

Florida también mantiene vigilancia sobre el dengue, otra enfermedad transmitida por mosquitos.

Ambas infecciones pueden producir fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales, por lo que no es posible diferenciarlas con seguridad únicamente por sus síntomas.

Existen, además, diferencias importantes en sus posibles complicaciones y en algunas decisiones de tratamiento.

Por ejemplo, los CDC recomiendan evitar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como ibuprofeno, cuando existe la posibilidad de dengue, debido al riesgo de hemorragia asociado con esa enfermedad.

Ante una fiebre después de múltiples picaduras de mosquitos, especialmente si la persona presenta síntomas intensos, corresponde buscar evaluación médica en lugar de asumir que se trata de una infección específica.

ALERTA DE SALUD: CUÁNDO BUSCAR AYUDA INMEDIATA

Si una persona presenta fiebre después de una posible exposición a mosquitos, debe buscar atención médica inmediata cuando aparezca cualquiera de estas señales:

Rigidez en el cuello o dolor de cabeza intenso.

Confusión, desorientación o cambios en el estado de conciencia.

Debilidad muscular importante o parálisis.

Temblores intensos o convulsiones.

No espere a que los síntomas desaparezcan por sí solos. Estas manifestaciones pueden indicar una complicación neurológica que requiere evaluación urgente.

Para información sobre la alerta en Duval County, el Departamento de Salud de Florida dispone del teléfono 904-253-1850.

Ante una emergencia médica grave, llame al 911.

Lo que sabemos y lo que todavía no sabemos

La evidencia científica confirma que el virus del Nilo Occidental puede transmitirse mediante mosquitos infectados y que, aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, algunas pueden causar complicaciones neurológicas graves.

También está demostrado que los repelentes adecuados, la ropa protectora y los programas de control de mosquitos ayudan a reducir el riesgo de exposición.

Lo que no puede concluirse a partir de los dos casos confirmados en Duval es que exista una propagación generalizada por toda Florida.

Tampoco sería correcto interpretar el segundo caso como prueba de que el virus se transmite directamente entre personas.

Las autoridades continúan realizando vigilancia epidemiológica para identificar nuevas infecciones y determinar dónde es necesario intensificar las medidas de control.

La prevención comienza en casa

La nueva alerta de Florida ofrece una oportunidad para recordar que las enfermedades transmitidas por mosquitos no son exclusivamente un problema de las autoridades sanitarias.

La vigilancia gubernamental, la fumigación y la detección temprana son importantes, pero también lo son las acciones cotidianas de cada familia.

Para la comunidad hispana de Florida Central, la información preventiva debe llegar tanto a quienes trabajan al aire libre como a los adultos mayores, padres de familia y personas con enfermedades crónicas.

La recomendación central es sencilla: protegerse de las picaduras, eliminar criaderos de mosquitos y reconocer oportunamente los síntomas que requieren atención médica.

Dos casos confirmados no representan una epidemia estatal, pero sí constituyen una advertencia que merece atención. La prevención temprana puede evitar consecuencias graves.

Fuentes: Departamento de Salud de Florida en Duval County y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Información correspondiente a la edición del 16 de septiembre de 2026.